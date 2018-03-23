«Тебя никогда здесь не было»: Рецензия Киноафиши

Без права на ошибку

Бывший военный, а теперь наемник Джо зарабатывает тем, что спасает детей из безвыходных ситуаций. Общается он лишь с небольшим кругом людей: мамой, заказчиками и связным, который находит ему заказы и благодаря неприметному внешнему виду, перемещается по городу инкогнито. Новым делом для него становится поиск девочки Нины, дочери политика, похищенной и отправленной в бордель для малолеток. Выполнив задание, Джо понимает, что все в этой истории не так просто. Девочку у него отбирают, все вокруг отправляются к праотцам, а герою предстоит решить, стоит ли ему идти ради Нины на крайние меры и вступать в войну с влиятельнейшими людьми, которые вряд ли дадут им уйти живыми.

Режиссер Линн Рэмси не гонится за количеством фильмов, каждый ее проект - это отточенное, самобытное, авторское высказывание, где лишь внимательный и вдумчивый зритель способен понять и прочувствовать все, о чем говорит автор. Отказавшись от нескольких голливудских проектов, она продолжила создавать то, что интересно ей. И благодаря ее силе духа у кинопублики есть возможность смотреть в кино такие проекты, как «Что-то не так с Кевином». Неоднозначную, тягучую историю с великолепным саундтреком, классными актерами, необычной операторской работой и сюжетом, который лишь к финалу частично, уж так повелось у Рэмси, раскрывается перед зрителями.

Кадр из фильма «Тебя никогда здесь не было»

В «Тебя здесь никогда не было» достаточно агрессии и жестокости, но создатели не наслаждаются и не следят маниакально за всеми действиями героев. Это все здесь воспринимается как факт, лишь средство для достижения общей цели и еще одно напоминание о том, как же мир несовершенен, каких бы высот человечество не добилось, а в итоге, все и всегда решается лишь грубой силой. При этом Джо, главного героя в исполнении Хоакина Феникса, буквально парой сцен представляют зрителям с другой, семейной стороны. Он живет с мамой, заботится и любит ее. Джо внимателен и к тем немногочисленным людям, которые его окружают, а детей готов защищать от всех и вся. Причем выбирает для этого уже ставшие киноклассикой – изоленту («Марсианин») и молоток («Олдбой»).

Кадр из фильма «Тебя никогда здесь не было»

Окружающая, суматошная действительность противопоставляется внешнему спокойствию Джо. С внутренними бесами, голосами и воспоминаний он борется за счет медитаций, различных техник и спускания злости на противников. Все это отдаленно напоминает «Город грехов» Роберта Родригеса, где власть имущие тоже творили что хотели, но и им в отместку потерявшие все персонажи Микки Рурка, Брюса Уиллиса и Клайва Оуэна боролись до последнего за свои идеалы и любимых женщин. Как и классический герой джармушевского фильма «Пес-призрак: Путь самурая» герой Феникса живет посвоим собственным законам.

Кадр из фильма «Тебя никогда здесь не было»

Музыкант Джонни Гринвуд работал на последних проектах Пола Томаса Андерсона («Мастер», «Призрачная нить», «Нефть» и другие) и предыдущем фильме Линн Рэмси «Что-то не так с Кевином». Для «Тебя никогда здесь не было» композитор создал идеальный и совершенно безумный саундтрек.Он сочетает в себе неожиданные звуки, ретро-хиты и обрывочные музыкальные композиции, резко начинающиеся и так же быстро и незаметно пропадающие. А еще здесь есть тишина, поглощающая все, как в кадре, так и вне его, дающая и отбирающая у героев последнюю надежду. Лобстерский финал проходит в классическом для зарубежных картин придорожном кафе. Только в «Тебя здесь никогда не было» все гораздо однозначней и понятнее, а не как у Йоргаса Лантимоса с несколькими вариациями на любую, увиденную у него тему. Приятно и то, что у каждого из режиссеров это получается мастерски и любой из финалов имеет право на жизнь и существование.

Кадр из фильма «Тебя никогда здесь не было»

Лауреат последнего Каннского кинофестиваля фильм «Тебя здесь никогда не было» это пир для глаз, слуха и воображения, великолепный нуар, вобравший в себя лучшее из классики и современного авторского кино. В нем интересно разбираться, рассматривать каждый кадр и звук в отдельности, пересматривая, чтобы попытаться понять каждый мотив и мысль режиссера, к сожалению, не так уж и часто радующей зрителей своими, всегда отчаянно непохожими на остальных, работами. И путь ей уже кто-нибудь расскажет про краудфандинг, ведь ее почитателей с каждой новой работой становится все больше, поэтому скинуться на следующие ее работы, можно будет быстрее и проще, а публика станет тем самым продюсером, который позволит ей самовыразиться, так как она и задумывала, без лишних правил и законов Голливуда.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 22 марта 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Тебя никогда здесь не было»