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Киноафиша Рецензии «Тебя никогда здесь не было»: Рецензия Киноафиши

«Тебя никогда здесь не было»: Рецензия Киноафиши

23 марта 2018 00:00
«Тебя никогда здесь не было»: Рецензия Киноафиши
Без права на ошибку

Бывший военный, а теперь наемник Джо зарабатывает тем, что спасает детей из безвыходных ситуаций. Общается он лишь с небольшим кругом людей: мамой, заказчиками и связным, который находит ему заказы и благодаря неприметному внешнему виду, перемещается по городу инкогнито. Новым делом для него становится поиск девочки Нины, дочери политика, похищенной и отправленной в бордель для малолеток. Выполнив задание, Джо понимает, что все в этой истории не так просто. Девочку у него отбирают, все вокруг отправляются к праотцам, а герою предстоит решить, стоит ли ему идти ради Нины на крайние меры и вступать в войну с влиятельнейшими людьми, которые вряд ли дадут им уйти живыми.

Режиссер Линн Рэмси не гонится за количеством фильмов, каждый ее проект - это отточенное, самобытное, авторское высказывание, где лишь внимательный и вдумчивый зритель способен понять и прочувствовать все, о чем говорит автор. Отказавшись от нескольких голливудских проектов, она продолжила создавать то, что интересно ей. И благодаря ее силе духа у кинопублики есть возможность смотреть в кино такие проекты, как «Что-то не так с Кевином». Неоднозначную, тягучую историю с великолепным саундтреком, классными актерами, необычной операторской работой и сюжетом, который лишь к финалу частично, уж так повелось у Рэмси, раскрывается перед зрителями.

Кадр из фильма «Тебя никогда здесь не было»
Кадр из фильма «Тебя никогда здесь не было»

В «Тебя здесь никогда не было» достаточно агрессии и жестокости, но создатели не наслаждаются и не следят маниакально за всеми действиями героев. Это все здесь воспринимается как факт, лишь средство для достижения общей цели и еще одно напоминание о том, как же мир несовершенен, каких бы высот человечество не добилось, а в итоге, все и всегда решается лишь грубой силой. При этом Джо, главного героя в исполнении Хоакина Феникса, буквально парой сцен представляют зрителям с другой, семейной стороны. Он живет с мамой, заботится и любит ее. Джо внимателен и к тем немногочисленным людям, которые его окружают, а детей готов защищать от всех и вся. Причем выбирает для этого уже ставшие киноклассикой – изоленту («Марсианин») и молоток («Олдбой»).

Кадр из фильма «Тебя никогда здесь не было»
Кадр из фильма «Тебя никогда здесь не было»

Окружающая, суматошная действительность противопоставляется внешнему спокойствию Джо. С внутренними бесами, голосами и воспоминаний он борется за счет медитаций, различных техник и спускания злости на противников. Все это отдаленно напоминает «Город грехов» Роберта Родригеса, где власть имущие тоже творили что хотели, но и им в отместку потерявшие все персонажи Микки Рурка, Брюса Уиллиса и Клайва Оуэна боролись до последнего за свои идеалы и любимых женщин. Как и классический герой джармушевского фильма «Пес-призрак: Путь самурая» герой Феникса живет посвоим собственным законам.

Кадр из фильма «Тебя никогда здесь не было»
Кадр из фильма «Тебя никогда здесь не было»

Музыкант Джонни Гринвуд работал на последних проектах Пола Томаса Андерсона («Мастер», «Призрачная нить», «Нефть» и другие) и предыдущем фильме Линн Рэмси «Что-то не так с Кевином». Для «Тебя никогда здесь не было» композитор создал идеальный и совершенно безумный саундтрек.Он сочетает в себе неожиданные звуки, ретро-хиты и обрывочные музыкальные композиции, резко начинающиеся и так же быстро и незаметно пропадающие. А еще здесь есть тишина, поглощающая все, как в кадре, так и вне его, дающая и отбирающая у героев последнюю надежду. Лобстерский финал проходит в классическом для зарубежных картин придорожном кафе. Только в «Тебя здесь никогда не было» все гораздо однозначней и понятнее, а не как у Йоргаса Лантимоса с несколькими вариациями на любую, увиденную у него тему. Приятно и то, что у каждого из режиссеров это получается мастерски и любой из финалов имеет право на жизнь и существование.

Кадр из фильма «Тебя никогда здесь не было»
Кадр из фильма «Тебя никогда здесь не было»

Лауреат последнего Каннского кинофестиваля фильм «Тебя здесь никогда не было» это пир для глаз, слуха и воображения, великолепный нуар, вобравший в себя лучшее из классики и современного авторского кино. В нем интересно разбираться, рассматривать каждый кадр и звук в отдельности, пересматривая, чтобы попытаться понять каждый мотив и мысль режиссера, к сожалению, не так уж и часто радующей зрителей своими, всегда отчаянно непохожими на остальных, работами. И путь ей уже кто-нибудь расскажет про краудфандинг, ведь ее почитателей с каждой новой работой становится все больше, поэтому скинуться на следующие ее работы, можно будет быстрее и проще, а публика станет тем самым продюсером, который позволит ей самовыразиться, так как она и задумывала, без лишних правил и законов Голливуда.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 22 марта 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Тебя никогда здесь не было»

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