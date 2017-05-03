«Голос из камня»: Рецензия Киноафиши

Может ли человек заполнить собой пустоту в душе от потери человека?

Инициативная молодая девушка вторгается в мрачное болото, которое его жители почему-то именуют своим домом, и наводит там порядок, неся свет, радость и счастье каждому обитателю. С неизменным оптимизмом и любовью к жизни она сражается с трудностями, шаг за шагом сокращая дистанцию между собой и мужчиной, который в конце этой счастливой истории обычно становится ее наречённым. И словно природа ей благоволит, а ключики к сердцу подбираются легко и непринужденно…. Но не в «Голосе из камня» Эрика Хауэлла, преподнесшего нам полную темного символизма и мистицизма историю, в которой не всегда оказывается так, как представляется немного наивной главной героине.

Кадр из фильма «Голос из камня»

Сюжетно триллер ощутимо делится на три части. В прелюдии даются наброски каждого из персонажей: Верены (Эмилия Кларк), Джейкоба (Эдвард Дринг), его матери Мальвины (Катерина Мурино), отца Клауса (Мартон Чокаш). Представляется общая ситуация, красиво, легко, многообещающе, после чего повествование делает резкий скачок вперед, оставив не раскрытыми по меньшей мере неделю, в которую точно что-то происходило. Зрителя оглушают неожиданные изменения в отношениях между персонажами. Жители особняка ощутимо смягчают свое отношение к Верене, а она, в свою очередь, постепенно проникается философией камня, на котором все вокруг нарочито акцентируется: каменные стены, каменные сердца, статуи, рудник, мифология, забавным образом перекликающаяся с историей про Белую Даму. Третья часть разворачивается еще быстрее, в которой реальность переплетается с потусторонним, а отношения между смысловыми линиями наконец-то становятся вроде бы понятными.

Кадр из фильма «Голос из камня»

Касательно Эмилии Кларк, то она держит привычный уровень игры, используя все богатство своей мимики. Те же большие глаза, те же бровки домиком, очаровательное детское личико и четко проведенная линия преображения характера персонажа. Не вызывает вопросов ни уместность сцен эротического содержания, ни попытки сохранять спокойствие и оптимистичный настрой со стороны героини, ни надрыв в кульминации. Верена так старалась заполнить пустоту в сердцах жителей дома, показать, что можно жить дальше, заменить им Мальвину, что невольно становится ее копией, готовым сосудом для привязанного к камням особняка духа беспокойной матери и жены. Приняв условия игры, погрузившись в другую сторону реальности, открытой доселе только молчаливому Джейкобу, она, вместе с перезвоном колокольчиков, шепотом Мальвины, шорохом и звуком ветра слышит, как захлопывается ловушка.

Кадр из фильма «Голос из камня»

Хауэлл действительно постарался снять по-настоящему умный фильм. Здесь и тема одиночества, материнской защиты и любви, творчества, потери дорогого человека, пустоты и главного вопроса: может ли другой человек занять собой освободившееся место? Многочисленные диснеевские сказки бы ответили нам «да». «Голос из камня» уверенно заявляет, что «нет», и это, в принципе, в чем-то правильно, ведь человек – есть человек, это не инструмент для лечения разбитого сердца, а живое существо.Достаточно много смысловой нагрузки на себя принимает звук: сочетание струнных и клавиш с подачи Майкла Вандмахера («Пьяный мастер 2», «Близнецы-драконы», «Лучшая охрана») в прелюдии призваны расслабить и погрузить зрителя в происходящее на экране. Уменьшение количества инструментального аккомпанемента в угоду естественным природным шумам иллюстрирует прорывающийся голос камня, пока, наконец, обе звуковые дорожки не объединяются легко, естественно и незаметно. Единственный минус – из-за излишней расслабленности очень трудно собраться и настроиться на вдумчивый просмотр в самом начале.

Кадр из фильма «Голос из камня»

Стоит отметить прекрасную работу художников (Давид Де Стефано, Тамара Марини, Анна Ломбарди, Синтия Слейтер), которые не только освещают до комиксной карикатурности каждую черточку лица главных персонажей, но и в целом накидывают темную вуаль загадочности на сюжет, используя глубокие темные тона а в нужных моментах не гнушаясь светотенью для усиления акцента на мимике Верены. Звук, цвет, картинка, игра актеров, сценарий, раз за разом выдающий символические подсказки для понимания сути происходящего, множество переплетенных сюжетных линий, как мифологических, так и между персонажами, скримеры, неожиданные моменты, по меньшей мере пять философских фраз, которые можно трактовать как угодно – все это только для того, чтобы «Голос из камня» стал темной, мрачной и глубокой историей. Умным примером картины, в которой внешне идеалистическое воссоединение, возрождение семьи контрастирует с тем, что есть на самом деле.

Кадр из фильма «Голос из камня»

Возможно, слишком умным для массовой аудитории. Многочисленные линии отношений между персонажами из-за своего разнообразия представлены рвано, фильм ощутимо нарастает по динамике к концу, словно бы, увлекшись раскачкой, режиссер и сценаристы внезапно вспомнили о лимите имеющегося времени. Мальвина, которая является полноценным персонажем истории и вроде как должна неясным призраком давить на нервы и усиливать возникающее напряжение, на деле проигрывает своей экранной сопернице по атмосфере и силе вызываемого эмоционального отклика. Провисла мифологическая часть, не дожата история с карьером, безжалостно слита тетушка. После «Лекарства от здоровья» Гора Вербински «Голос из камня» в этом плане не выдерживает конкуренции.

Но это не лишает, вместе с тем, фильм своего собственного обаяния, сильного, закольцованного финала и возможности для повторного просмотра. Не с таким же радостным удивлением «так вот, что это значило на самом деле!» как в «Острое Проклятых» Скорсезе, но и со своими приятными сюрпризами.

Потапова Галина

Фильм в прокате с 18 мая 2017 года

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