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Оно приходит ночью Оно приходит ночью
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It Comes at Night

Оно приходит ночью, 2017

2017 / США
7.9 Оцените
150 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Фильм о мире, который захватила страшная эпидемия, и немногие смогут спастись
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Оно приходит ночью» - это второй фильм имеющего каннскую номинацию режиссёра Трея Эдварда Шульца («Криша»). В картине сыграли такие актёры, как Джоэл Эдгертон («Лавинг», «Великий Гэтсби»), Кристофер Эббот (сериал «Девочки»), Кармен Эджого («Фантастические твари и где они обитают», «Чужой: Завет») и другие.

Фильм «Оно приходит ночью» расскажет о мире, который захватила страшная эпидемия. Главный герой сумел найти убежище для себя и своей семьи - в далёком лесу, где редко ступает нога человека. Место кажется отличным, чтобы переждать кошмар. Уберечься от опасности, по мнению отца семейства, можно лишь, если ввести жестокие порядки в доме. Однако однажды на пороге появляются незваные гости, которые разрушают и без того хрупкую безопасность героев.

- По состоянию на июнь 2017 года фильм собрал в домашнем прокате около 6,5 миллионов долларов

- Премьера фильма «Оно приходит ночью» состоялась в рамках Overlook Film Festival в 2017 году

- Съёмки картины прошли в Вудстоке (штат Нью-Йорк)

- Первый фильм Трея Эдварда Криша оказался в 2015 году в числе номинантов на «Золотую камеру» (награда за режиссёрский дебют) на Каннском кинофестивале

- «Оно приходит ночью» – первый фильм ужасов режиссера

- Райли Кио и Кармен Эджого уже работали вместе над проектом «Девушка по вызову»

- Фильм был снят за 5 млн. долларов

- Картина, которую можно увидеть в фильме — работа голландского художника Питера Брейгеля под названием «Триумф смерти»

Мир пожирает неизвестная эпидемия, но герой сумел найти островок безопасности для жены и ребенка — мужчина вывез семью подальше в лес, где в одиноко стоящем домике надеется переждать безумие, которое обрушилось на цивилизацию. Глава семейства вводит жесткие порядки и строжайшую дисциплину, что вселяет страх в его домочадцев, однако защищает от смертельных опасностей внешнего мира. Однажды на пороге дома появляются безобидные, казалось бы, гости, и хрупкой безопасности семьи приходит конец.

7.9 Оцените
150 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2017
Премьера в России 24 августа 2017
Премьера в мире 29 апреля 2017
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Трей Эдвард Шульц
Трей Эдвард Шульц
В ролях
Джоэл Эдгертон
Джоэл Эдгертон
Келвин Харрисон
Келвин Харрисон
Кармен Эджого
Кармен Эджого
Кристофер Эбботт
Кристофер Эбботт
Райли Кио
Райли Кио
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Оно приходит ночью 3 постера
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Оно приходит ночью смотреть онлайн

Оно приходит ночью
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Наша рецензия
Трэвис (Келвин Харрисон-младший) мучается от ночных кошмаров. Но рассвет не приносит вожделенного покоя – человечеству грозит гибель из-за инфекции, за несколько дней превращающей людей в подобия измученных зомби. На побледневшей коже зараженных проступают язвы, изо ртов льется кровавое месиво. Родители семнадцатилетнего парнишки разработали целый свод правил по защите от нагрянувшей эпидемии, поселились в уединенном доме в лесу, используют только прошедшую очистку воду, а если что…
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shevchuk-1987 24 августа 2017, 20:13
Это самый идиотский фильм!! Не тратьте своё время
ilo-galieva 27 августа 2017, 23:09
Самый дебильный фильм который я видела. Сюжет вообще не понятен. И причем тут название 'оно приходит ночью' .
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150 голосов
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саундтрек фильма Оно приходит ночью
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