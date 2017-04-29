Оно приходит ночью, 2017

«Оно приходит ночью» - это второй фильм имеющего каннскую номинацию режиссёра Трея Эдварда Шульца («Криша»). В картине сыграли такие актёры, как Джоэл Эдгертон («Лавинг», «Великий Гэтсби»), Кристофер Эббот (сериал «Девочки»), Кармен Эджого («Фантастические твари и где они обитают», «Чужой: Завет») и другие.
Фильм «Оно приходит ночью» расскажет о мире, который захватила страшная эпидемия. Главный герой сумел найти убежище для себя и своей семьи - в далёком лесу, где редко ступает нога человека. Место кажется отличным, чтобы переждать кошмар. Уберечься от опасности, по мнению отца семейства, можно лишь, если ввести жестокие порядки в доме. Однако однажды на пороге появляются незваные гости, которые разрушают и без того хрупкую безопасность героев.
- По состоянию на июнь 2017 года фильм собрал в домашнем прокате около 6,5 миллионов долларов
- Премьера фильма «Оно приходит ночью» состоялась в рамках Overlook Film Festival в 2017 году
- Съёмки картины прошли в Вудстоке (штат Нью-Йорк)
- Первый фильм Трея Эдварда Криша оказался в 2015 году в числе номинантов на «Золотую камеру» (награда за режиссёрский дебют) на Каннском кинофестивале
- «Оно приходит ночью» – первый фильм ужасов режиссера
- Райли Кио и Кармен Эджого уже работали вместе над проектом «Девушка по вызову»
- Фильм был снят за 5 млн. долларов
- Картина, которую можно увидеть в фильме — работа голландского художника Питера Брейгеля под названием «Триумф смерти»
Мир пожирает неизвестная эпидемия, но герой сумел найти островок безопасности для жены и ребенка — мужчина вывез семью подальше в лес, где в одиноко стоящем домике надеется переждать безумие, которое обрушилось на цивилизацию. Глава семейства вводит жесткие порядки и строжайшую дисциплину, что вселяет страх в его домочадцев, однако защищает от смертельных опасностей внешнего мира. Однажды на пороге дома появляются безобидные, казалось бы, гости, и хрупкой безопасности семьи приходит конец.