Оно приходит ночью, 2017

«Оно приходит ночью» - это второй фильм имеющего каннскую номинацию режиссёра Трея Эдварда Шульца («Криша»). В картине сыграли такие актёры, как Джоэл Эдгертон («Лавинг», «Великий Гэтсби»), Кристофер Эббот (сериал «Девочки»), Кармен Эджого («Фантастические твари и где они обитают», «Чужой: Завет») и другие.

Фильм «Оно приходит ночью» расскажет о мире, который захватила страшная эпидемия. Главный герой сумел найти убежище для себя и своей семьи - в далёком лесу, где редко ступает нога человека. Место кажется отличным, чтобы переждать кошмар. Уберечься от опасности, по мнению отца семейства, можно лишь, если ввести жестокие порядки в доме. Однако однажды на пороге появляются незваные гости, которые разрушают и без того хрупкую безопасность героев.