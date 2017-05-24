Теснота, 2017

Фильм «Теснота» снял сценарист картины «Софичка» Кантемир Балагов, для него это - дебютный режиссёрский проект. В картине снялись как дебютанты большого экрана, среди которых Дарья Жовнер, Ольга Драгунова и Назир Жуков, так и уже известные актёры: Артём Цыпин («Адмиралъ») и Вениамин Кац («Под электрическими облаками»).

Действие фильма «Теснота» развернётся в 1998 году. В центре сюжета - семья еврейского происхождения, которая проживает в Нальчике на Северном Кавказе. Жизнь протекает спокойно до тех пор, пока младшего сына вместе с невестой не похищает местная преступная банда. За освобождение пленников они просят огромный выкуп, который семья не может себе позволить. На что они в итоге пойдут ради спасения самых близких людей?