Теснота, 2017

Фильм «Теснота» снял сценарист картины «Софичка» Кантемир Балагов, для него это - дебютный режиссёрский проект. В картине снялись как дебютанты большого экрана, среди которых Дарья Жовнер, Ольга Драгунова и Назир Жуков, так и уже известные актёры: Артём Цыпин («Адмиралъ») и Вениамин Кац («Под электрическими облаками»).
Действие фильма «Теснота» развернётся в 1998 году. В центре сюжета - семья еврейского происхождения, которая проживает в Нальчике на Северном Кавказе. Жизнь протекает спокойно до тех пор, пока младшего сына вместе с невестой не похищает местная преступная банда. За освобождение пленников они просят огромный выкуп, который семья не может себе позволить. На что они в итоге пойдут ради спасения самых близких людей?
- Фильм «Теснота» получил приз ФИПРЕССИ на фестивале в Каннах, а также участвовал в программе «Особый взгляд» и выдвигался в номинации «Золотая камера (награда за лучший режиссёрский дебют)
- Картина «Теснота» попала в основную программу кинофестиваля «Кинотавр», где получила награду за лучший дебют
- «Теснота» - это дебютный фильм Кантемира Балагова, сценариста ленты «Софичка»
- Фильм получил Гран-при фестиваля «Зеркало»
1998 год, Нальчик. Илана — девочка-подросток из хорошей семьи, которая все делает наоборот. Перечит матери. Спорит с отцом. Чинит машины в автомастерской, не вылезая из спецодежды. Встречается с парнем, который не нравится ее родителям. Пацанка и красавица, она идет своим путем и жаждет свободы, но когда в доме происходит страшная трагедия, именно Илана оказывается единственной, кто способен спасти семью. Однако какой ценой?
Лента молодого режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова выстрелила в Каннах-2017, где взяла приз ФИПРЕССИ, и продолжает… Читать дальше…