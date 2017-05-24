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Теснота Теснота
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Теснота, 2017

2017 / Россия
6.8 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Драма о еврейскоей семье на Кавказе. Призер Каннского кинофестиваля.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Теснота» снял сценарист картины «Софичка» Кантемир Балагов, для него это - дебютный режиссёрский проект. В картине снялись как дебютанты большого экрана, среди которых Дарья Жовнер, Ольга Драгунова и Назир Жуков, так и уже известные актёры: Артём Цыпин («Адмиралъ») и Вениамин Кац («Под электрическими облаками»).

Действие фильма «Теснота» развернётся в 1998 году. В центре сюжета - семья еврейского происхождения, которая проживает в Нальчике на Северном Кавказе. Жизнь протекает спокойно до тех пор, пока младшего сына вместе с невестой не похищает местная преступная банда. За освобождение пленников они просят огромный выкуп, который семья не может себе позволить. На что они в итоге пойдут ради спасения самых близких людей?

- Фильм «Теснота» получил приз ФИПРЕССИ на фестивале в Каннах, а также участвовал в программе «Особый взгляд» и выдвигался в номинации «Золотая камера (награда за лучший режиссёрский дебют)

- Картина «Теснота» попала в основную программу кинофестиваля «Кинотавр», где получила награду за лучший дебют

- «Теснота» - это дебютный фильм Кантемира Балагова, сценариста ленты «Софичка»

- Фильм получил Гран-при фестиваля «Зеркало»

1998 год, Нальчик. Илана — девочка-подросток из хорошей семьи, которая все делает наоборот. Перечит матери. Спорит с отцом. Чинит машины в автомастерской, не вылезая из спецодежды. Встречается с парнем, который не нравится ее родителям. Пацанка и красавица, она идет своим путем и жаждет свободы, но когда в доме происходит страшная трагедия, именно Илана оказывается единственной, кто способен спасти семью. Однако какой ценой? 

6.8 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 3 августа 2017
Премьера онлайн 7 апреля 2021
Премьера в мире 24 мая 2017
Возраст 18+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Кантемир Балагов
Кантемир Балагов
В ролях
Дарья Жовнер
Дарья Жовнер
Ольга Драгунова
Ольга Драгунова
Артем Цыпин
Артем Цыпин
Вениамин Кац
Вениамин Кац
Назир Жуков
Назир Жуков
Все актеры и съемочная группа
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Кинофестиваль Кинотавр Приз Гильдии киноведов и кинокритиков
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Беда людей сплачивает – так говорят. Так принято думать, но это неправда. Очень часто беда растаскивает людей по углам, расставляет их по разные стороны баррикад или попросту отдаляет. И именно это случилось в семье Иланы. Когда её брат Давид с невестой оказались в заложниках, родня кинулась за поддержкой к общине (собрать выкуп самостоятельно у них бы не получилось). И община вроде бы поддержала: ведь евреи обязаны помогать друг другу, как же иначе. Однако жертвовать многим никто особо…
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Катерина Радюк 16 ноября 2017, 22:37
Война вне и внутри

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Андрей 5 августа 2017, 20:55
Редкостное затянутое барахло. Ни о чем, но темно и смотреть противно.
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