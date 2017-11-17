«Вечеринка»: Рецензия Киноафиши

Вечер откровений

Чем закончится вечеринка у Джанет (Кристин Скотт Томас) дома, Салли Поттер, режиссер завораживающего «Орландо», раскрывает сразу: хозяйка вечера, чей внешний вид кричит об изрядной нервотрепке, наставляет пистолет на зрителя. Как она дошла до такого состояния и кто тот незнакомец, чье место навязали сидящим в кинотеатре, «Вечеринка» покажет далее.

Джанет всю жизнь посвятила политике, и ее старания и жертвы наконец-то обернулись победой – она стала теневым министром здравоохранения. По этому случаю и назначается вечеринка. Среди гостей – близкие и не очень друзья. Эйприл (Патришия Кларксон) приходит со своим почти бывшим мужем Готтфридом (Бруно Ганц). Она критикует парламентаризм и раздражается из-за манеры скоро-экс говорить афоризмами. К компании присоединился и финансист Том (Киллиан Мерфи). Он нюхает кокаин в туалетной комнате и то выбрасывает в мусорный контейнер пистолет, то достает его обратно. Марта (Черри Джонс) на празднике узнает, что ее возлюбленная (Эмили Мортимер) носит под сердцем не одного малыша, а троих – такой вот сюрприз от ЭКО. И это событие чуть ли не затмило повод, по которому все собрались, ‒ карьерный рост Джанет. Но главный сюрприз остается за мужем теневого министра. У Билла (Тимоти Сполл) есть пара не самых приятных новостей – всеобщее внимание ему гарантировано.

Кадр из фильма «Вечеринка»

С политикой в «Вечеринке» связана не только деятельность хозяйки дома. Салли Поттер, занявшая режиссерское кресло и написавшая сценарий, показывает, что от политики не отгородиться ‒ она проникает в отношения влюбленной пары и в наши тела. Режиссер ненавязчиво проговаривает, что здоровье подчас зависит не только от ЗОЖ, но и от социального статуса. При этом столь сложные и деликатные темы в ее фильме не вызывают тоску смертную и не заставляют краснеть от неловкости, возникающей при просмотре лент, слишком увлекшихся выкрикиванием лозунгов. Разговорная драмеди наполнена упоительным юмором и не оборачивается гримасничаньем и клоунадой, да и актерский состав в «Вечеринке» подобран блистательный. Фильм длится всего семьдесят минут, а действие в нем развивается в реальном времени и в одном месте, но за столь короткое время и в замкнутом пространстве каждый из героев ленты успевает о себе заявить.

Кадр из фильма «Вечеринка»

У Поттер нет манерно простаивающих персонажей, о которых забыли на полпути и оставили их лишь в качестве декораций. Вне зависимости от того, насколько удачны сценарные решения в ее фильме, харизмы и обаяния у героев картины не отнять. Как бы сценарий ни петлял по коридорам личной жизни собравшихся, попутно вытаскивая скелетов из шкафов и вываливая грязное бельишко на всеобщее обозрение, реплики из уст Джанет и ее знакомых остаются колкими и смешными. На них и фокусируется «Вечеринка», обилие диалогов в которой ни на минуту не вызывает раздражение и не утомляет. Поттер делает каждую фразу легкой и изящной, настолько простой, что политический аспект не трансформирует ее фильм в тяжеловесный и неповоротливый манифест.

Кадр из фильма «Вечеринка»

Не отвлекает от разговоров и цветовое решение «Вечеринки». Черно-белая лента позволяет всматриваться в геометрию пространства и лица актеров, обостряя углы как дома, так и сложившейся под его крышей ситуацией. Камера Алексея Родионова улавливает малейшие изменения в освещении и превращает едва ли не каждую секунду в утонченную черно-белую фотографию.

В «Вечеринке» Салли Поттер границы между политическим и личным стираются. Герои ее фильма не могут избежать встречи с миром политики – она заявляет о себе в отношениях лесбийской пары, в проблемах со здоровьем немолодого джентльмена и дорогом костюме финансиста.

Елена Громова

В российском прокате с 21 декабря 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Вечеринка»