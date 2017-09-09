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Между нами горы Между нами горы
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The Mountain Between Us

Между нами горы, 2017

2017 / США
7.6 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Режиссёром картины «Между нами горы» является выходец из Израиля, Хани Абу-Ассад, который в 2013 году получил «Золотую пальмовую ветвь» за картину «Омар». В главных ролях в фильме сыграли известные актёры: Кейт Уинслет («Титаник», «Джобс») и Идрис Эльба («Прометей», «Безродные звери»). Среди продюсеров картины числятся Питер Чернин и Дилан Кларк («Восстание планеты обезьян», «Обливион»), а также Дэвид Рэди (обе части боевика «РЭД»).

В середине зимы Алекс Мартин и Бен Басс, фотокорреспондент газеты Guardian и нейрохирург соответственно, случайно встречаются в аэропорту после того, как их общий рейс из Бойсе в Денвер отменили из-за погодных условий. Эта отмена создает проблемы для обоих, так как Алекс должна успеть на транзитный рейс до Нью-Йорка, чтобы попасть на собственную свадьбу, а Бен должен успеть провести деликатную операцию в Балтиморе.

Они объединяются и находят пилота гражданской авиации, согласного перевезти их в Денвер. Однако в воздухе пилоту становится плохо, в результате чего самолет врезается в заснеженные горы высоко над линией деревьев.

Хотя Бен и Алекс выживают, они серьезно ранены, средства связи в самолете не работают, и ни одна живая душа не знает, что они вообще куда-то летели. Чтобы выбраться из снежной западни, им придется преодолевать множество физических и эмоциональных препятствий, особенно тот факт, что в глубине души ни один из них не верит, что выживет в этой ситуации.

Разработка проекта началась в январе 2012 года, когда мексиканский режиссер Херардо Наранхо собрался ставить сценарий Дж. Миллса Гудлоу. Сценарий переписывался еще дважды, а в ноябре 2014 года Наранджо на посту режиссера заменил палестинец Хани Абу-Ассад, ставший известным после премьеры на фестивале в Торонто своего фильма «Кумир».

Абу-Ассад сказал о фильме: «Это не эпическая история любви, а история о том, что оптимизм и надежда имеют решающее значение для выживания. Нужно продолжать жить даже перед лицом неудач. Если вы уступите неудаче, вы умрете. Но если вы будете бороться с неудачей, у вас будет больше шансов выжить и сделать свою жизнь лучше. Это очень простая мудрость, да? Но все же очень важно, особенно в такие дни, когда каждый рассчитывает только на удачу».

Фильм претерпел несколько изменений в кастинге. В марте 2012 года было объявлено, что Майкл Фассбендер будет играть Басса, но к сентябрю 2014 года его заменил Чарли Ханнэм. Марго Робби планировалась на роль Алекс, но вскоре после Ханнэма она выбыла из проекта, и ее заменила Розамунд Пайк. В декабре 2015 года и Ханнэм, и Пайк покинули фильм. Наконец, в 2016 году было объявлено, что главные роли исполнят Идрис Эльба и Кейт Уинслет.

Основные съемки фильма начались 5 декабря 2016 года в Ванкувере и продолжались до 24 февраля 2017 года с перерывом на рождественские каникулы, после которых производство переместилось в Инвермир для съемки ключевых сцен картины. Абу-Асад подчеркивал очень низкие температуры и суровые условия этих локаций. Многие сцены снимались на вершине горы, и съемочной команде приходилось проехать 40 минут, чтобы добраться до базового лагеря фильма. Изредка, в хорошую погоду, они могли сесть на вертолет, чтобы добраться до места назначения вместе с техникой и припасами.

Музыку к фильму написал известный немецко-иранский композитор Рамин Джавади, более всего известный своими саундтреками к «Железному человеку» Джона Фавро, а также сериалам HBO, таким как «Игра престолов» и «Мир Дикого запада». В основном саундтрек состоит из сочетания скрипки и фортепиано с медленным нарастанием валторны.

Премьера фильма состоялась 9 сентября 2017 года на Международном кинофестивале в Торонто, где был показан предыдущий фильм Абу-Ассада. Международный прокат начался 6 октября того же года. При бюджете в 35 миллионов долларов фильму удалось собрать 63 миллиона. Таким образом, ему не хватило лишь 7 миллионов, чтобы выйти за пределы окупаемости.

Именно во время съемок этого фильма Идрис Эльба впервые встретил свою будущую жену Сабрину Доур на вечеринке в Ванкувере.

Перед началом съемок Кейт Уинслет обсуждала роль со своим близким другом Леонардо ДиКаприо, который как раз закончил съемки в фильме Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Выживший». Съемки этой картины проходили в столь же изнурительных условиях, и ДиКаприо предупредил актрису о том, насколько холодно и сложно ей будет. После начала съемок Кейт отправляла Лео фотографии, на которых она была с ног до головы покрыта снегом или свисала с горы, и подписывала их: «Это для тебя, дорогой!»

Бен и Эшли, уцелевшие после авиакатастрофы, должны найти общий язык, чтобы выжить в экстремальных условиях далеких заснеженных гор. Когда они понимают, что на помощь к ним никто не придет, они вынуждены отправиться в опасный путь длиной в сотни километров. В борьбе за жизнь между двумя еще вчера незнакомыми людьми неожиданно возникает притяжение.

7.6 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 5 октября 2017
Премьера онлайн 31 января 2018
Премьера в мире 9 сентября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Хани Абу-Ассад
Хани Абу-Ассад
В ролях
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Дермот Малруни
Дермот Малруни
Бо Бриджес
Бо Бриджес
Люсия Уолтерс
Люсия Уолтерс
Все актеры и съемочная группа
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Хороший фильм, немного предсказуемый. Природа, горы, потрясающие натурные съёмки. Много крупных планов героев, и все их эмоции как на ладони. Кейт Уинслет гениальна.
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