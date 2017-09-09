Между нами горы, 2017

Разработка проекта началась в январе 2012 года, когда мексиканский режиссер Херардо Наранхо собрался ставить сценарий Дж. Миллса Гудлоу. Сценарий переписывался еще дважды, а в ноябре 2014 года Наранджо на посту режиссера заменил палестинец Хани Абу-Ассад, ставший известным после премьеры на фестивале в Торонто своего фильма «Кумир».

Абу-Ассад сказал о фильме: «Это не эпическая история любви, а история о том, что оптимизм и надежда имеют решающее значение для выживания. Нужно продолжать жить даже перед лицом неудач. Если вы уступите неудаче, вы умрете. Но если вы будете бороться с неудачей, у вас будет больше шансов выжить и сделать свою жизнь лучше. Это очень простая мудрость, да? Но все же очень важно, особенно в такие дни, когда каждый рассчитывает только на удачу».

Фильм претерпел несколько изменений в кастинге. В марте 2012 года было объявлено, что Майкл Фассбендер будет играть Басса, но к сентябрю 2014 года его заменил Чарли Ханнэм. Марго Робби планировалась на роль Алекс, но вскоре после Ханнэма она выбыла из проекта, и ее заменила Розамунд Пайк. В декабре 2015 года и Ханнэм, и Пайк покинули фильм. Наконец, в 2016 году было объявлено, что главные роли исполнят Идрис Эльба и Кейт Уинслет.

Основные съемки фильма начались 5 декабря 2016 года в Ванкувере и продолжались до 24 февраля 2017 года с перерывом на рождественские каникулы, после которых производство переместилось в Инвермир для съемки ключевых сцен картины. Абу-Асад подчеркивал очень низкие температуры и суровые условия этих локаций. Многие сцены снимались на вершине горы, и съемочной команде приходилось проехать 40 минут, чтобы добраться до базового лагеря фильма. Изредка, в хорошую погоду, они могли сесть на вертолет, чтобы добраться до места назначения вместе с техникой и припасами.

Музыку к фильму написал известный немецко-иранский композитор Рамин Джавади, более всего известный своими саундтреками к «Железному человеку» Джона Фавро, а также сериалам HBO, таким как «Игра престолов» и «Мир Дикого запада». В основном саундтрек состоит из сочетания скрипки и фортепиано с медленным нарастанием валторны.

Премьера фильма состоялась 9 сентября 2017 года на Международном кинофестивале в Торонто, где был показан предыдущий фильм Абу-Ассада. Международный прокат начался 6 октября того же года. При бюджете в 35 миллионов долларов фильму удалось собрать 63 миллиона. Таким образом, ему не хватило лишь 7 миллионов, чтобы выйти за пределы окупаемости.

Именно во время съемок этого фильма Идрис Эльба впервые встретил свою будущую жену Сабрину Доур на вечеринке в Ванкувере.

Перед началом съемок Кейт Уинслет обсуждала роль со своим близким другом Леонардо ДиКаприо, который как раз закончил съемки в фильме Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Выживший». Съемки этой картины проходили в столь же изнурительных условиях, и ДиКаприо предупредил актрису о том, насколько холодно и сложно ей будет. После начала съемок Кейт отправляла Лео фотографии, на которых она была с ног до головы покрыта снегом или свисала с горы, и подписывала их: «Это для тебя, дорогой!»