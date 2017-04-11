Три дня до весны
– Ленинград, февраль 1942 года. У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть всего 72 часа, чтобы предотвратить катастрофу. Жизнь и смерть, любовь и предательство переплетаются в стремительно развивающихся событиях…
Новых горизонтов, конечно, фильм не раздвинет, но задачи такой и не ставилось, как можно догадаться. Рассказ о службе "славных ребят из железных ворот ГПУ" в то героическое время, разве может хоть кто-то быть против? Тем более, что масштаб предотвращенного теракта впечатляет - оказывается, фашисты планировали наслать чуму на наш город, да еще руками наших уголовников, да еще из пробирок нашего же института, рассчитывая таким образом обмануть мировую общественность (да-да, сами так и говорят). И даже показано, как заранее радовались смерти миллионов людей. При этом фашисты почему-то приветствуют друг друга не известным всем жестом, а вполне обычным козырянием, что сие означает по мысли режиссера - неизвестно, наверно, речь идет о каких-то фашистах-бандеровцах.
Конец вполне оптимистичен, даже чудесен. Благодаря вражескому снаряду, правда, но все заканчивается хорошо.
Хочется верить, что актеры, выкурившие на съемках такое убийственное количество папирос, поправят здоровье и фильм получит заслуженное признание.
Отдельное спасибо за внутренние интерьеры Большого дома на Литейном, любопытство автора удовлетворено более чем полностью, на чем он решительно настаивает.
Снято с большим вниманием к деталям, но слишком уж ярко, красочно. Быть может новому поколению по-другому и не понять? не услышать? Главное, чтобы знали и помнили?
Хотелось бы в продолжении услышать больше той ноты, которую задает музыка в фильме и образ О.Берггольц.
Тем не менее, впечатление фильм оставил очень хорошее.
Рекомендую сходить с детьми 12+, много потом можно обсудить.
Снято реалистично. Фильм смотрится на одном дыхании. Рекомендую всем Петербуржцам . Особенно порадовало. что фильм снят на родном "Ленфильме".
рекомендую к просмотру.
интересно смотреть и молодым, и кому постарше.
немного из истории, немного детектива.
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