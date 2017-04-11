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Три дня до весны - трейлер
Киноафиша Трейлеры Три дня до весны. Трейлер

Три дня до весны. Трейлер

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Дата публикации: 20 марта 2017
Три дня до весны – Ленинград, февраль 1942 года. У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть всего 72 часа, чтобы предотвратить катастрофу. Жизнь и смерть, любовь и предательство переплетаются в стремительно развивающихся событиях…
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lyzmaksim 11 апреля 2017, 16:17
Оценка
Музыка в фильме- это не передать словами. Фильм не предназначен для просмотра под попкорн. Фильм -дань всем ветеранам и блокадникам. Нужное кино про ....каждый сам для себя должен сделать вывод про что этот фильм.
11 апреля 2017, 16:17 Ответить
Евгений Козлов 11 апреля 2017, 21:38
Оценка
Вполне добротно придуманный и снятый фильм. В принципе, даже в советское время на полку его бы не положили. Досняли бы пару эпизодов про руководящую роль партии и убрали упоминание про случаи каннибализма с фотографиями похищенных детей. Даже короткую сцену-кадр в душе, наверно, оставили бы. А что, жизнь продолжалась, бывало и такое.
Новых горизонтов, конечно, фильм не раздвинет, но задачи такой и не ставилось, как можно догадаться. Рассказ о службе "славных ребят из железных ворот ГПУ" в то героическое время, разве может хоть кто-то быть против? Тем более, что масштаб предотвращенного теракта впечатляет - оказывается, фашисты планировали наслать чуму на наш город, да еще руками наших уголовников, да еще из пробирок нашего же института, рассчитывая таким образом обмануть мировую общественность (да-да, сами так и говорят). И даже показано, как заранее радовались смерти миллионов людей. При этом фашисты почему-то приветствуют друг друга не известным всем жестом, а вполне обычным козырянием, что сие означает по мысли режиссера - неизвестно, наверно, речь идет о каких-то фашистах-бандеровцах.
Конец вполне оптимистичен, даже чудесен. Благодаря вражескому снаряду, правда, но все заканчивается хорошо.
Хочется верить, что актеры, выкурившие на съемках такое убийственное количество папирос, поправят здоровье и фильм получит заслуженное признание.
Отдельное спасибо за внутренние интерьеры Большого дома на Литейном, любопытство автора удовлетворено более чем полностью, на чем он решительно настаивает.
11 апреля 2017, 21:38 Ответить
Sergey Knyazev 12 апреля 2017, 12:53
В высшей степени вменяемое кино на военную тему, в котором собственно город - Ленинград - один из героев повествования. Картина, пусть и снята совсем в другое время, стоит в один ряд со знаменитыми ленфильмовскими шедеврами "На войне как на войне", "Торпедоносцы", "Проверка на дорогах", "Двадцать дней без войны" и др. Сказать, что создатели достигли этого уровня, было бы, вероятно, опрометчиво, как было сказано в одном фильме: "на фронте говорили: действие ведете в верном направлении".
12 апреля 2017, 12:53 Ответить
Наталья Попова 12 апреля 2017, 14:44
Оценка
Фильм очень увлекательный, но впечатление неоднозначное. Великолепное начало, верное по настроению, по стилю. Прекрасные мужские роли. Но к образу главной героини есть вопрос: может ли изможденная, долго голодающая женщина быть настолько эмоциональной и строптивой? Игра актрисы напоминает многие женские роли последних лет ( так и видится К.Раппопорт).
Снято с большим вниманием к деталям, но слишком уж ярко, красочно. Быть может новому поколению по-другому и не понять? не услышать? Главное, чтобы знали и помнили?
Хотелось бы в продолжении услышать больше той ноты, которую задает музыка в фильме и образ О.Берггольц.
12 апреля 2017, 14:44 Ответить
Елена 12 апреля 2017, 16:00
Оценка
Сюжет достаточно оригинальный для фильма, действие которого проходит в блокадном Ленинграде. Шла на просмотр с долей скепсиса и была приятно поражена! Фильм захватывает, переносит в то время с первых минут. Визуальный ряд в нужные мгновения дополняется цепляющей душу музыкой и держит тебя до конца. Актеры сыграли блестяще, особенно понравился герой Игоря Грабузова. Немного разбавлял эмоциональное напряжение своей непосредственностью. Единственное, что вызвало некий диссонанс - не сильно исхудавшие за полгода некоторые действующие лица) В целом - качественно снятая кинолента, которую смотришь на одном дыхании.
12 апреля 2017, 16:00 Ответить
Алексей Сушков 21 апреля 2017, 11:18
Оценка
Фильм снят очень качественно. О сюжете говорить не берусь, но радует, что сотрудники НКВД изображены не кровожадными нелюдями, а вполне себе адекватно. Узнавал знакомые места Ленинграда-Петербурга, опять же большой плюс. Единственно, расстроила финальная сцена deus ex machina - при таком взрыве, от которого рухнул дом с отрицательным героем, вокруг пары главных героев не осталось бы не одного целого стекла - в фильме это не учтено. Обидно! В сцене проезда машины за зданием Военно-морского музея (биржи) изображено подразделение ополченцев - опять же, фактологическая ошибка. К тому времени все части были регулярными.
Тем не менее, впечатление фильм оставил очень хорошее.
Рекомендую сходить с детьми 12+, много потом можно обсудить.
21 апреля 2017, 11:18 Ответить
Stepan Kovalenko 29 апреля 2017, 12:23
Оценка
Тема блокады, для меня, как истинного Петербуржца в 5ом поколении - очень важна. Само по себе я очень рад, что появляются такие фильмы, как "4 дня до весны" любимой киностудии Ленфильм. Не любитель громких речей. Это и не уместно, если учесть, что за тема поднята здесь. Надеюсь, что по словам создателей, они действительно максимально пытались приблизить к реальности тех страшных дней. Не касаясь в тонкости сюжета и не раскрывая всех линий, могу сразу сообщить, что временами напоминают фантастику... особенно конец фильма. Слишком не правдоподобно. Крайне не уверен, что фильм, к сожалению, не привлечёт молодежную аудиторию, тк снят уж слишком растянуто и не динамично. Наше время, безусловно, диктует свои нормы и правила в кино. При должной и грамотной подаче материала, даже из казалось бы, неоднозначного сценария можно снять хорошее кино. Без особой динамики и хорошей режиссуры кино не вытянуть. К сожалению, что-то в этом фильме не дотягивает до настоящего интересного и увлекательного детективного фильма, на которое может пойти прежде всего молодое подрастающее поколение...
29 апреля 2017, 12:23 Ответить
Юлия Шаргородская 4 мая 2017, 16:02
Оценка
Фильм понравился. Жаль, что на такие фильмы мало ходят.
4 мая 2017, 16:02 Ответить
Eduard Zamyslov 8 мая 2017, 23:31
Оценка
Хороший фильм , понравилось все : актеры, работа оператора, режиссера, музыка.
Снято реалистично. Фильм смотрится на одном дыхании. Рекомендую всем Петербуржцам . Особенно порадовало. что фильм снят на родном "Ленфильме".
8 мая 2017, 23:31 Ответить
alex 9 мая 2017, 00:13
Оценка
хороший фильм.
рекомендую к просмотру.
интересно смотреть и молодым, и кому постарше.
немного из истории, немного детектива.
9 мая 2017, 00:13 Ответить
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