«Выстрел в пустоту»: Рецензия Киноафиши

Баблос, что ты делаешь? (с)

Когда сидишь за рулем, варежку-то не разевай. Рулишь себе – и рули. Не отвлекайся. Будь паинькой. А то моргнуть не успеешь, как твой пиджачок биржевого маклера сменится на робу зэка. И вот ты уже ни разу не финансист, а рецидивист в законе. Ну, или просто «авторитет». Или «опущенный» - это уж кому как повезет. Кстати, Баблосу-то повезло. Потому что попав на зону в ранге рядового офисного крысёныша, он не просто изловчился не сдохнуть, но и сделал карьеру: заработал авторитетное погоняло, оброс татуировками, стал уважаем в мире убийц и воров. И сам стал убийцей и вором. Нет, ну а как иначе? В американских тюрьмах по-другому не выживают.

Кадр из фильма «Выстрел в пустоту»

Со своей благоверной, правда, Баблосу пришлось развестись. Да и сына из своей жизни выкинуть (на что сын, конечно, обиделся). И всё бы ничего, но тут вдруг бац! – и УДО. И матерый зэк с десятилетним стажем вдруг оказывается по другую сторону тюремных ворот. А штука в том, что свобода – барышня с гонором, за нее платить надо. И на выходе из тюрьмы Баблос получает от коллег по криминалу задание – провернуть сделку с оружием. Он должен серьезным людям толкнуть тысячу Калашей. И ежели Баблос (Николай Костер-Вальдау) сдюжит, то будет всё у него в шоколаде. А ежели нет… ну, тогда его бывшая и сынок не жильцы – у мафии, как известно, лапы-то длинные, дотянутся и из-за тюремных решеток…

Кадр из фильма «Выстрел в пустоту»

Рик Роман Во не из тех режиссеров, которые ищут в искусстве новых путей. Свою единственно верную для себя дорожку он протоптал давно и сворачивать с намеченного курса явно не собирается. Не верите? Откройте его фильмографию. В 2008-м он снял фильм «Преступник» (собравший в прокате какие-то гроши). Так вот, сюжетная схема «Преступника» почти полностью дублирует «Выстрел в пустоту»: добропорядочный семьянин случайно попадает за решетку и пытается выжить среди зэков. А в 2012-м Рик Роман Во выпустил «Стукача» с Дуэйном Джонсоном (кстати, вот тут кассовый успех был вполне ощутим: сборы превысили бюджет в 2,5 раза). Но… но тема не изменилась, а уж стилистика и подавно. Сейчас выходит «Выстрел» - клон за номером три.

Кадр из фильма «Выстрел в пустоту»

Самое смешное, что постеры у «Выстрела» и «Стукача» похожи настолько, что кажутся срисованными под копирку. Да и сами фильмы напоминают близнецов-братьев. Это типичные представители своего жанра – жесткой криминальной драмы: с разборками, пальбой, убийствами и т.д. В общем, «нормальное такое кино для настоящих пацанов», как сказала бы потенциальная аудитория. И сделано оно, кстати, вполне добротно, хотя каких-либо откровений и близко нет. Правда, у «Выстрела» пару особенностей обнаружить всё-таки можно, например, мне нравится прием «смешения времен»: действие развивается одновременно в двух временных плоскостях, мы видим и сегодняшнего Баблоса, и путь его становления. Это добавляет динамики и сохраняет интригу.

Кадр из фильма «Выстрел в пустоту»

Что же касается всего остального…. Ох, ну сколько раз мы все это уже видели. Да, режиссер с оператором пытаются иногда искать интересные ракурсы, но дальше ремесленничества дело не идет. (Для примера вспомним хоть Вильнева с его «Убийцей», и сразу же станет ясно, кто здесь Мастер, а кто Ремесленник). При этом логические несостыковки ещё никто не отменял (например, не очень ясно, зачем Баблос идет на свое первое убийство, если ему сидеть всего несколько месяцев, а кое-какой авторитет он уже заработал). По факту, перед нами байка об ужасах американской тюрьмы, где нет ни камер наблюдения, ни приличного шмона, поэтому один зэк легко может убить другого и этого никто не заметит. И балом здесь правят упитанные качки с козлиными бородками и с погонялами типа «Зверь» или «Потрошитель».

Кадр из фильма «Выстрел в пустоту»

Кстати, о «Потрошителях». Как всякое «пацанское» кино, «Выстрел в пустоту» пытается бравировать своей жесткостью. Однако в данном случае эта самая жесткость просто сводится к обилию красной жидкости на экране: после одного удара заточкой жертва выглядит так, как будто приняла кровавый душ или только что вынырнула из джакузи, доверху наполненного кровью. Самих же драк здесь не так уж и много. Зато много всяких разговоров (фильм весьма болтлив), поэтому действие время от времени проседает. Так что не удивлюсь, если случайным зрителям (не фанатам жанра) будет слегка «зевотно». В общем, на мой взгляд, этот выстрел скорее в молоко, чем в пустоту.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 13 июля

Расписание и покупка билетов на фильм «Выстрел в пустоту»