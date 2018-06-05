«Банды Лос-Анджелеса»: Рецензия Киноафиши

За справедливость и двор…

Начало девяностых. В криминальном районе Лос-Анджелеса продавщица магазина убивает темнокожую девочку, которая пыталась украсть бутылку сока. Судья оправдывает её и приговаривает к штрафу. В то же время по телевидению идёт обуждение нашумевшего (реального) дела об избиении полицейскими Родни Кинга. Эти события всё больше накаляют обстановку нетерпимости в обществе. В этом же районе пытается сводить концы с концами главная героиня Милли (Холли Берри). Она растит множество приёмных детей всех возрастов и подбирает тех, кому некуда пойти, хоть средств к существованию у неё катастрофически не хватает. Но волна преступлений и агрессии захлестнёт и её семью.

Кадр из фильма «Банды Лос-Анджелеса»

С самого начала выглядит немного странно, что турецко-французский режиссёр берётся снимать о типично американских событиях. К тому же, среди стран-производителей указаны не только США, но ещё Франция и Бельгия. К сожалению, быстро становится понятно, что опасения оправданы — фильм выглядит слишком клишированным и ненастоящим. Задумка вроде бы проста — показать реально произошедшие события через призму жизни вымышленной семьи. Но провести параллели между буднями экранных героев и действительностью не получается — история Родни Кинга только служит фоном и слабо пересекается с сюжетом фильма. Поэтому постоянно кажется, что автор говорит о каких-то всем известных банальностях. В неблагополучном районе многие подростки агрессивны и промышляют воровством — известный факт. Из-за этого полиция часто склонна считать каждого из них преступником — тоже давно известное клише. И подобные стандарты валятся один за другим, не давая разглядеть реальные судьбы, которые можно было показать намного ярче и подробнее.

Кадр из фильма «Банды Лос-Анджелеса»

Типажи вроде подобраны неплохо, но опять же, большинство героев слишком стереотипны: есть старший сын, который старается до конца быть честным и помогать другим. Агрессивная девочка-подросток и их новый приятель, сам лезущий в неприятности. Что же касается самой Холли Берри, то о её персонаже трудно что-то сказать. Она отлично справляется с ролью матери, которая не делит детей на своих и чужих, заботится о любой «заблудшей душе» и готова вцепиться в горло каждому, кто обидит её близких. Но какой-то запоминающейся индивидуальности не вышло. Это просто совокупность всех подобных матерей. Если и стоит посмотреть «Банды Лос-Анджелеса» , то в первую очередь из-за персонажа Дэниела Крэйга. Увы, ему уделено слишком мало времени, но именно этот герой выглядит интереснее большинства. Он успевает не просто раскрыться за те минуты, которые ему посвящены, он рассказывает целую историю. Историю творческого человека, прячущего свои эмоции за нелюдимостью. Видеть, как меняется их общение с героиней Холли Берри, — одно удовольствие. В этом действительно есть что-то настоящее. И с ними же будут связана самая забавная сцена в финале, когда на фоне всеобщей мрачности, казалось бы, самые старшие герои разряжают обстановку.

Кадр из фильма «Банды Лос-Анджелеса»

Есть и ещё пара очень неплохих сцен и тем. Во-первых, участие в акциях протеста детей, которые ещё даже не понимают, что происходит на самом деле и считают всё забавой, хоть и идут вместе со всеми сжигать магазины. Это действительно жутко в своей простоте. И в противовес всеобщей жестокости — объяснение владельца закусочной, почему дети не должны громить именно его заведение. Казалось бы, сцена просто комичная, но именно она раскрывает всю проблематику картины. Дело в том, что хозяин говорит на их языке: он не угрожает лично им, не цитирует законы и не зовёт полицию. Он просто рассказывает про гамбургеры и мороженое, а потом угощает детей. И тут же контрастом показан полицейский, не злой и честно выполняющий свою работу. Но для него мир чётко поделён на чёрное и белое. И увы, расистский подтекст в этой фразе не случаен.

Кадр из фильма «Банды Лос-Анджелеса»

К сожалению, «склеить» этот фильм в единое целое никак не получается. Вроде бы истории и герои не разбросаны по разным локациям, все обитают рядом. Но всё равно каждая сюжетная линия отделена от остальных и фактически и эмоционально, поэтому не создаётся ощущения полноты и правдивости. И тем более не выходит связать этот фильм с реальностью. Картина не пришлась по вкусу даже в США, и вряд ли она сильно зацепит кого-то в России, где всё показанное — только истории из телевизора. Алексей Хромов