Мадам, 2017

«Мадам» - это новый французский фильм от режиссёра Аманды Штерс («Я разминусь с тобой»). В картине сыграли небезызвестные актёры и актрисы: Тони Коллетт («Шестое чувство», «Маленькая мисс Счастье»), Харви Кейтель («Бешеные псы», «Таксист»), Росси де Пальма («Разомкнутые объятия», «Женщины на грани нервного срыва»), Кристиан Абарт («Топ-модель») и другие.
В центре сюжета картины «Мадам» окажутся Анна и Боб - американская супружеская пара, которая живет в Париже. Однажды они решают устроить небольшую вечеринку только для десяти самых близких друзей. Но всё портит сын Боба, который решает устроить сюрприз и появится в качестве нежданного гостя. Проблема в том, что Анна очень суеверна, и ей приходится попросить свою горничную Марию притвориться аристократкой на один вечер. Вот только неожиданно в неё влюбляется британский богач...
- «Мадам» - это первый фильм Аманды Штерс за последние 8 лет
- Фильм был показан на международном кинофестивале в Сиднее
- Монтажёр Николя Шодер также участвует в работе над сериалом «Чёрное зеркало»
Богатая пара в Париже собирает гостей на званый ужин. Ждут мэра Лондона и других аристократов, но за столом 13 приборов. И хозяйка, из суеверия, просит служанку присоединиться к трапезе. Мария оказывается за столом инкогнито, и в нее влюбляется богатый коллекционер искусства.
Аннотация и трейлер "Мадам" довольно ясно рассказывают нам, чего ожидать от этого фильма - рассказ о любви… Читать дальше…
Мадам
И вновь французское кино, трейлер сулил легкую романтическую комедию в духе золушки и прочих удачных женских… Читать дальше…