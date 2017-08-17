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Мадам Мадам
Киноафиша Фильмы Мадам
Madame

Мадам, 2017

2017 / Франция
6.8 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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Богатый коллекционер влюбляется в служанку
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Мадам» - это новый французский фильм от режиссёра Аманды Штерс («Я разминусь с тобой»). В картине сыграли небезызвестные актёры и актрисы: Тони Коллетт («Шестое чувство», «Маленькая мисс Счастье»), Харви Кейтель («Бешеные псы», «Таксист»), Росси де Пальма («Разомкнутые объятия», «Женщины на грани нервного срыва»), Кристиан Абарт («Топ-модель») и другие.

В центре сюжета картины «Мадам» окажутся Анна и Боб - американская супружеская пара, которая живет в Париже. Однажды они решают устроить небольшую вечеринку только для десяти самых близких друзей. Но всё портит сын Боба, который решает устроить сюрприз и появится в качестве нежданного гостя. Проблема в том, что Анна очень суеверна, и ей приходится попросить свою горничную Марию притвориться аристократкой на один вечер. Вот только неожиданно в неё влюбляется британский богач...

- «Мадам» - это первый фильм Аманды Штерс за последние 8 лет

- Фильм был показан на международном кинофестивале в Сиднее

- Монтажёр Николя Шодер также участвует в работе над сериалом «Чёрное зеркало»

Богатая пара в Париже собирает гостей на званый ужин. Ждут мэра Лондона и других аристократов, но за столом 13 приборов. И хозяйка, из суеверия, просит служанку присоединиться к трапезе. Мария оказывается за столом инкогнито, и в нее влюбляется богатый коллекционер искусства.

6.8 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2017
Премьера в России 14 сентября 2017
Премьера онлайн 17 сентября 2018
Премьера в мире 17 августа 2017
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Аманда Штерс
Аманда Штерс
В ролях
Тони Коллетт
Тони Коллетт
Харви Кейтель
Харви Кейтель
Майкл Смайли
Майкл Смайли
Жозефин Де Ла Буме
Жозефин Де Ла Буме
Росси де Пальма
Росси де Пальма
Все актеры и съемочная группа
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Мадам
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Мария словно попала в сказку о Золушке - по воле своей хозяйки, у которой испанка работает горничной, она оказывается за одним столом с сильными мира сего. Словно в чудесной истории в нее влюбляется молодой, богатый, влиятельный мужчина – ну чем не принц? Однако счастливые хеппи-энды не всегда случаются в жизни. «Мадам» - весьма поучительная жизненная история действительно по своей структуре чем-то напоминающая историю о Золушке. Еще напрашивается вполне оправданная…
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Полина Князева 15 сентября 2017, 20:02
Хеппи-энд, который мы заслужили
Аннотация и трейлер "Мадам" довольно ясно рассказывают нам, чего ожидать от этого фильма - рассказ о любви… Читать дальше…
Валентин 14 сентября 2017, 00:49
Очень затянутый ужин золушки 2.0
Мадам
И вновь французское кино, трейлер сулил легкую романтическую комедию в духе золушки и прочих удачных женских… Читать дальше…
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