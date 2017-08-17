Мадам, 2017

«Мадам» - это новый французский фильм от режиссёра Аманды Штерс («Я разминусь с тобой»). В картине сыграли небезызвестные актёры и актрисы: Тони Коллетт («Шестое чувство», «Маленькая мисс Счастье»), Харви Кейтель («Бешеные псы», «Таксист»), Росси де Пальма («Разомкнутые объятия», «Женщины на грани нервного срыва»), Кристиан Абарт («Топ-модель») и другие.

В центре сюжета картины «Мадам» окажутся Анна и Боб - американская супружеская пара, которая живет в Париже. Однажды они решают устроить небольшую вечеринку только для десяти самых близких друзей. Но всё портит сын Боба, который решает устроить сюрприз и появится в качестве нежданного гостя. Проблема в том, что Анна очень суеверна, и ей приходится попросить свою горничную Марию притвориться аристократкой на один вечер. Вот только неожиданно в неё влюбляется британский богач...