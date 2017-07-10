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Планета обезьян: Война Планета обезьян: Война
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War of the Planet of the Apes

Планета обезьян: Война, 2017

2017 / США
7.3 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Финальная битва разумных приматов с людьми.
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Причины посмотреть Факты О фильме

На экраны выходит уже третья часть о противостоянии людей с разумными приматами, которая в этот раз носит название «Планета обезьян: Война ». Режиссёром выступил Мэтт Ривз, снявший прошлую часть «Планета обезьян: Революция», а также картины «Монстро» и «Впусти меня. Сага». Роль предводителя обезьян Цезаря по-прежнему исполняет Энди Сёркис при помощи технологии захвата движения. Других персонажей на этот раз сыграют: Вуди Харрельсон («Голодные игры», «Настоящий детектив»), Джуди Грир («Из 13 в 30», «Мир Юрского периода»), Стив Зан («Далласский клуб покупателей») и другие.

«Планета обезьян: Война » продолжит историю предыдущих частей. Первый шаг на встречу к кровопролитной войне уже сделан, и не имеет значения, кем: человеком или обезьяной. Столкновение неминуемо, однако всё ещё остались те, кто надеется на мирное соглашение. В этой части вы узнаете ответы на многие вопросы и увидите масштабное столкновение, победа в котором будет означать мировое господство.

- Энди Сёркис заявил, что есть вероятность ещё одного или даже двух сиквелов

- «Планета обезьян: Война » - это девятый фильм франшизы, начало которой было положено в 1968 году

- Мэтт Ривз является вторым режиссёром, который снял более одного фильма франшизы. Также сиквел снимал Дж. Ли Томпсон

- Сына Цезаря в этот раз играет другой актёр - Макс Ллойд Джонс. Ник Тёрстон выбыл из проекта

Армию генетически модифицированных обезьян ожидает новый вызов: они вынуждены вступить в смертельную схватку с армией людей под руководством безжалостного полковника. После невообразимых потерь среди своих воинов вождь обезьян Цезарь начинает личную борьбу с темными инстинктами и собирается отомстить за весь свой вид. В конце концов он и полковник должны будут сойтись в эпической битве, которая решит, кто теперь будет править на Земле — люди или обезьяны.

7.3 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 13 июля 2017
Премьера онлайн 17 октября 2017
Премьера в мире 10 июля 2017
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Мэтт Ривз
Мэтт Ривз
В ролях
Энди Серкис
Энди Серкис
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Гэбриел Чаварриа
Гэбриел Чаварриа
Джуди Грир
Джуди Грир
Стив Зан
Стив Зан
Все актеры и съемочная группа
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Наталия Оленченко 13 июля 2017, 16:48
Фильм очень понравился!
Андрей 29 октября 2017, 12:30
отвратительный фильм!
вообще было не интересно смотреть и несколько раз было желание выключить!
2 балла из 10ти!
много компьютерной графики! у… Читать дальше…
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