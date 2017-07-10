Планета обезьян: Война, 2017

На экраны выходит уже третья часть о противостоянии людей с разумными приматами, которая в этот раз носит название «Планета обезьян: Война ». Режиссёром выступил Мэтт Ривз, снявший прошлую часть «Планета обезьян: Революция», а также картины «Монстро» и «Впусти меня. Сага». Роль предводителя обезьян Цезаря по-прежнему исполняет Энди Сёркис при помощи технологии захвата движения. Других персонажей на этот раз сыграют: Вуди Харрельсон («Голодные игры», «Настоящий детектив»), Джуди Грир («Из 13 в 30», «Мир Юрского периода»), Стив Зан («Далласский клуб покупателей») и другие.

«Планета обезьян: Война » продолжит историю предыдущих частей. Первый шаг на встречу к кровопролитной войне уже сделан, и не имеет значения, кем: человеком или обезьяной. Столкновение неминуемо, однако всё ещё остались те, кто надеется на мирное соглашение. В этой части вы узнаете ответы на многие вопросы и увидите масштабное столкновение, победа в котором будет означать мировое господство.