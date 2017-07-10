Планета обезьян: Война, 2017

На экраны выходит уже третья часть о противостоянии людей с разумными приматами, которая в этот раз носит название «Планета обезьян: Война ». Режиссёром выступил Мэтт Ривз, снявший прошлую часть «Планета обезьян: Революция», а также картины «Монстро» и «Впусти меня. Сага». Роль предводителя обезьян Цезаря по-прежнему исполняет Энди Сёркис при помощи технологии захвата движения. Других персонажей на этот раз сыграют: Вуди Харрельсон («Голодные игры», «Настоящий детектив»), Джуди Грир («Из 13 в 30», «Мир Юрского периода»), Стив Зан («Далласский клуб покупателей») и другие.
«Планета обезьян: Война » продолжит историю предыдущих частей. Первый шаг на встречу к кровопролитной войне уже сделан, и не имеет значения, кем: человеком или обезьяной. Столкновение неминуемо, однако всё ещё остались те, кто надеется на мирное соглашение. В этой части вы узнаете ответы на многие вопросы и увидите масштабное столкновение, победа в котором будет означать мировое господство.
- Энди Сёркис заявил, что есть вероятность ещё одного или даже двух сиквелов
- «Планета обезьян: Война » - это девятый фильм франшизы, начало которой было положено в 1968 году
- Мэтт Ривз является вторым режиссёром, который снял более одного фильма франшизы. Также сиквел снимал Дж. Ли Томпсон
- Сына Цезаря в этот раз играет другой актёр - Макс Ллойд Джонс. Ник Тёрстон выбыл из проекта
Армию генетически модифицированных обезьян ожидает новый вызов: они вынуждены вступить в смертельную схватку с армией людей под руководством безжалостного полковника. После невообразимых потерь среди своих воинов вождь обезьян Цезарь начинает личную борьбу с темными инстинктами и собирается отомстить за весь свой вид. В конце концов он и полковник должны будут сойтись в эпической битве, которая решит, кто теперь будет править на Земле — люди или обезьяны.
вообще было не интересно смотреть и несколько раз было желание выключить!
2 балла из 10ти!
много компьютерной графики! у… Читать дальше…