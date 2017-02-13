Вечеринка, 2017

Режиссером фильма «Вечеринка» стала многократная номинантка и обладательница «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля Салли Портер («Орландо» «Человек, который плакал»). В своей новой картине она сняла Патришию Кларксон («Догвилль» «Карточный домик»), Бруно Ганца («Небо над Берлином», «Чтец»), Черри Джонс («Эрин Брокович») и др.

Сюжет фильма расскажет о вечеринке влиятельных гостей в крутом особняке главной героини. Она отмечает свое продвижение по службе, и все начинается как вполне безобидное торжество. Однако спустя некоторое время мероприятие превращается в кровавую вечеринку, где каждый из гостей начинает раскрывать себя с неожиданной стороны.