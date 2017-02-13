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The Party

Вечеринка, 2017

2017 / Великобритания / США
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27 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Домашняя вечеринка заканчивается кровавой разборкой
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Режиссером фильма «Вечеринка» стала многократная номинантка и обладательница «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля Салли Портер («Орландо» «Человек, который плакал»). В своей новой картине она сняла Патришию Кларксон («Догвилль» «Карточный домик»), Бруно Ганца («Небо над Берлином», «Чтец»), Черри Джонс («Эрин Брокович») и др.

Сюжет фильма расскажет о вечеринке влиятельных гостей в крутом особняке главной героини. Она отмечает свое продвижение по службе, и все начинается как вполне безобидное торжество. Однако спустя некоторое время мероприятие превращается в кровавую вечеринку, где каждый из гостей начинает раскрывать себя с неожиданной стороны.  

- Фильм «Вечеринка» участвовал в программе Берлинского кинофестиваля

- Фильм был снят всего за две недели

- В 2010 году актер Тимоти Сполл боролся с раком и смог победить болезнь

История о компании гостей, собравшихся в лондонском особняке Джанет по случаю ее продвижения в «теневом правительстве». То, что начиналось как домашняя вечеринка, заканчивается кровавой лужей на полу, когда ряд откровений доводит героев до краха их самых заветных убеждений.

7.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 21 декабря 2017
Премьера в мире 13 февраля 2017
Возраст 16+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Салли Поттер
Салли Поттер
В ролях
Патришия Кларксон
Патришия Кларксон
Бруно Ганц
Бруно Ганц
Черри Джонс
Черри Джонс
Эмили Мортимер
Эмили Мортимер
Киллиан Мерфи
Киллиан Мерфи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вечеринка 4 постера
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Чем закончится вечеринка у Джанет (Кристин Скотт Томас) дома, Салли Поттер, режиссер завораживающего «Орландо», раскрывает сразу: хозяйка вечера, чей внешний вид кричит об изрядной нервотрепке, наставляет пистолет на зрителя. Как она дошла до такого состояния и кто тот незнакомец, чье место навязали сидящим в кинотеатре, «Вечеринка» покажет далее. Джанет всю жизнь посвятила политике, и ее старания и жертвы наконец-то обернулись победой – она стала теневым…
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11 декабря 2018 16:38
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