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Призрак в доспехах Призрак в доспехах
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Ghost in the Shell

Призрак в доспехах, 2017

2017 / США
7.7 Оцените
91 голос Рейтинг IMDb: 6.3
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На плечи Руперта Сандерса, режиссёра «Белоснежки и охотника» легла очень ответственная миссия – снять полнометражный игровой фильм по мотивам одного из самых известных творений японской мультипликации. Аниме «Призрак в доспехах» было создано Мамору Осии по одноимённой манге. Версия 1995 и её сиквел 2004 года считаются культовыми далеко за пределами страны-создателя. Главную роль исполнила Скарлетт Йохансон («Мстители», «Матч Поинт»), а главного злодея сыграл Майкл Питт, известный по картине «Мечтатели». Помимо Йохансон и Питта, актёрский состав «Призрака в доспехах» включает в себя других не менее выдающихся исполнителей. Среди них Жюльет Бинош («Шоколад») и Йохан Филип Асбех («Бен-Гур», «Игра престолов»).

Сюжет фильма «Призрак в доспехах» перенесёт вас в недалёкое будущее, 2029 год, когда границы между государствами стёрлись, и кибер-технологии поглотили мир. Люди получили возможность вживлять себе имплантаты, тем самым совершенствуя себя. Однако вместе с этим появилась куда более масштабная угроза. Один хакер, зовущийся Кукловодом, стал злоупотреблять взломом сознания, и только некая Мокото Кусанаги может его остановить.

- Главную роль должна была сыграть Марго Робби, но она не смогла из-за съёмок в «Отряде самоубийц»

- В одной из ролей в картине появится культовый японский режиссёр Такеши Китано («Затоiчи»)

- На роль Кукловода рассматривался Сэм Райли

- Тот факт, что на роль Мотоко Кусанаги была выбрана Скарлетт Йохансон вызвал большую волну критики, так как актриса не азиатского происхождения

- Маттиас Шонартс мог сыграть Бато, но роль досталась Йохану Асбеку

Недалекое будущее.
Кибер-технологии подчинили себе все сферы жизни, а самые опасные преступники переместились в виртуальное пространство. Киборг-гибрид, стоящий во главе элитного подразделения полиции, идет по следу могущественного хакера….

 

7.7 Оцените
91 голос Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 30 марта 2017
Премьера онлайн 5 июля 2017
Премьера в мире 29 марта 2017
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Руперт Сандерс
Руперт Сандерс
В ролях
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Майкл Питт
Майкл Питт
Майкл Уинкотт
Майкл Уинкотт
Йохан Филип Асбек
Йохан Филип Асбек
Кристофер Оби
Кристофер Оби
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Призрак в доспехах 9 постеров
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Призрак в доспехах
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«Нет пределов совершенству», - решили люди 21-ого века и принялись активно модифицировать самих себя. И преуспели. Вскоре по улицам городов стали бродить толпами странноватые существа: с искусственными руками-ногами, с приборами ночного видения вместо глаз и т.д. Улучшали всё: внешний вид и внутренние органы, нервную систему и память, мозг научились подсоединять к компьютерам. И уже не человек становился придатком машины, но машина – частью человека. Однако и того оказалось…
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Ирина 29 марта 2017, 22:59
Качественный киберпанк, атмосферный. Я даже и не знаю, какими должны быть спецэффекты, чтобы сделать фильм еще зрелищнее
Лайна Дьякону 29 марта 2017, 23:05
Скарлетт очень крутая!
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Скарлетт Йоханссон считает, что вовлеченность в спорные ситуации помогла ее карьере В то же время актриса считает, что она не обязана нести перед обществом ответственность за свои высказывания.
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