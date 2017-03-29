Призрак в доспехах, 2017

На плечи Руперта Сандерса, режиссёра «Белоснежки и охотника» легла очень ответственная миссия – снять полнометражный игровой фильм по мотивам одного из самых известных творений японской мультипликации. Аниме «Призрак в доспехах» было создано Мамору Осии по одноимённой манге. Версия 1995 и её сиквел 2004 года считаются культовыми далеко за пределами страны-создателя. Главную роль исполнила Скарлетт Йохансон («Мстители», «Матч Поинт»), а главного злодея сыграл Майкл Питт, известный по картине «Мечтатели». Помимо Йохансон и Питта, актёрский состав «Призрака в доспехах» включает в себя других не менее выдающихся исполнителей. Среди них Жюльет Бинош («Шоколад») и Йохан Филип Асбех («Бен-Гур», «Игра престолов»).
Сюжет фильма «Призрак в доспехах» перенесёт вас в недалёкое будущее, 2029 год, когда границы между государствами стёрлись, и кибер-технологии поглотили мир. Люди получили возможность вживлять себе имплантаты, тем самым совершенствуя себя. Однако вместе с этим появилась куда более масштабная угроза. Один хакер, зовущийся Кукловодом, стал злоупотреблять взломом сознания, и только некая Мокото Кусанаги может его остановить.
- Главную роль должна была сыграть Марго Робби, но она не смогла из-за съёмок в «Отряде самоубийц»
- В одной из ролей в картине появится культовый японский режиссёр Такеши Китано («Затоiчи»)
- На роль Кукловода рассматривался Сэм Райли
- Тот факт, что на роль Мотоко Кусанаги была выбрана Скарлетт Йохансон вызвал большую волну критики, так как актриса не азиатского происхождения
- Маттиас Шонартс мог сыграть Бато, но роль досталась Йохану Асбеку
Недалекое будущее.
Кибер-технологии подчинили себе все сферы жизни, а самые опасные преступники переместились в виртуальное пространство. Киборг-гибрид, стоящий во главе элитного подразделения полиции, идет по следу могущественного хакера….