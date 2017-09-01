«Гоголь. Начало»: Рецензия Киноафиши

Тела на хуторе близ Диканьки

Юный Николай Васильевич Гоголь (Александр Петров) ещё относительно недавно переехал в туманный и прозаичный Санкт-Петербург с Полтавской губернии. Чтобы хоть как-то продержаться на плаву с такой пагубной привычкой как писательство, мытарствами и стараниями мать устраивает сына на службу в Третье Отделение благодаря самому Фаддею Булгарину. Там юноша исправно выполняет свой долг перед родиной, работая писарем у местных дознавателей на местах преступления. Конечно, в силу своих проблем со здоровьем, юноша вскоре обрастает определённой «чёрной» славой: никто не хочет выходить на очередное место происшествия с секретарём, который то ли при виде крови, то ли при одной мысли о насилии падает в обмороки, исчёркивая при этом протокольные листы разной несуразицей. Но в один день свидетелем этого удивительного порока становится легендарный следователь, человек незаурядных способностей Яков Петрович Гуро (Олег Меньшиков). Благодаря причудам нового знакомого Гуро по горячим следам выходит на убийцу. Поэтому, отправляясь в командировку на Полтавщину для расследования серии мистических убийств, обаятельный следователь не может отказать себе в удовольствии, чтобы не заинтересовать Гоголя приобщиться к своему скромному делу.

Кадр из фильма «Гоголь. Начало»

«Гоголь. Начало» Егора Баранова с первых минут картины встречает зрителя сразу двумя задами: лошадиным и обнажённым женским, что в принципе наводит на мысль, каким местом создатели повернулись к зрителю. А уж что они навострили в лес, итого стыдно представить. И такое восприятие реальности, как показывает практика пресс-релиза, у зрителя окажется не редкостью. Действительно, если относиться к Николаю Васильевичу с суровой серьёзностью как к исторической и литературной личности, на корню пресекая всякое упоминание его имени всуе, нынешняя экранизация может стать достаточно основательной причиной для начала Священной войны. Если восхищаться литературным наследием России, отстаивая его право на единственное существование, то на отечественном кинематографе можно и вовсе ставить крест.

Кадр из фильма «Гоголь. Начало»

Но если взглянуть на «Гоголь. Начало» как на явление массовой культуры, которое, мало того, призвано испробовать новую модель проката в кинотеатрах — по словам создателей, впереди нас ждут ещё то ли 3, то ли 4 «серии» на каждый месяц — так ещё и собрать оставшуюся за бортом аудиторию перед голубыми экранами в 2018, то это уже свежо! Если посмотреть на последние поползновения соотечественников на жанр хоррора, такие как «Невеста» или, упаси боже, «Вурдалаки», то «Гоголь. Начало» — это уже откровенное чудо! Если за чередой гэгов и отсылок «для своих» всё-таки понять, что это не triple-A аттракцион спецэффектов, а развлекательный хоррор класса B с национальным масштабом, то просто браво!

Кадр из фильма «Гоголь. Начало»

Конечно, команду Александра Цекало, ныне успешного продюсера с чуть ли не мировым именем после сотрудничества с Netflix, сложно упрекнуть в жажде угодить всем. Как известно, продукта для всех не бывает. Есть либо определённая, суженная аудитория, либо на товар не набежит ни один купец. Так вот товарищи из кинокомпании «Среда» на этот раз проявили себя не столь как талантливые фильм-мейкеры, а как разноплановые креативщики, укушенные маркетологом. Кровосмешения «опиума для народа» здесь чуть ли не по штуке — утрирую — на пару минут хронометража. Во-первых, появление некоторых героев самих по себе уже наталкивает на определённые поп-культурные источники, как, например, главный антагонист «Гоголя. Начало» точь в точь вылитый назгул из «Властелина Колец». Из пластмассы вылитый, конечно, ещё вчерашнего Lego, но всё же. А тот же Олег Меньшиков, шикарно сыгравший Эраста Фандорина в «Статском советнике», играет того же Фандорина и здесь, правда, с поправкой на мистику, поэтому параллельно оттачивает амплуа Воланда. Ровно так же, на том же генетическом «культурном коде» срабатывают и отсылки. Тот же герой Меньшикова предлагает Гоголю: «А не хлопнуть ли нам по рюмашке?», — с низким поклоном «Покровским воротам», которые и стали билетом в большой мир кино для актёра.

Кадр из фильма «Гоголь. Начало»

С уклоном в сторону сериального сюжетостроения, о «Гоголе. Начало» было бы неправильно изначально судить строго и предвзято, поскольку многие персонажи, с учётом первоисточника, остались нераскрытыми и по итогу могут обернуться не такими бинарными, как показались. Да и разброс тем самый разнообразный: от пресловутого переосмысления классики до разбора специфики психологии и трагедии писателя, что в связке с неожиданно вкраплёнными биографическими деталями жизни самого Гоголя вызывает тёплую улыбку. Как итог, первый «Гоголь» из серии оказался не таким страшным зверем, каким он выглядывал из тёмного леса грядущих релизов. Моложавый, кровавый, в меру эротичный. А как ещё заинтересовать миллениалов нетленной классикой?

Евгений Антипин

В российском прокате с 31 августа 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Гоголь. Начало»