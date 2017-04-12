«Три дня до весны»: Рецензия Киноафиши

БлокАда

Ленинград, 1942 год. Из Москвы вызывают офицера Андреева (Кирилл Плетнев) для расследования, а на помощь ему приходит врач-инфекционист Ольга Марицкая (Елена Лотова). Вместе они идут по следам преступников, укравших контейнеры со штаммами чумы. Всего три последних дня зимы даны им, чтобы предотвратить заражение всех жителей города.

Кадр из фильма «Три дня до весны»

Блокада - это личная история города на Неве, но имеющая известность, выходящую далеко за пределы даже нашей страны. На эту тему снимают намного меньше фильмов, чем про другие стороны войны. В такой работе очень важно соблюсти баланс и не допустить шумного пафоса, которым сейчас страдают современные кинокартины о войне. И у создателей фильма «Три дня до весны» получилось снять очень достойную картину, которая действительно вызывает чувство сострадания и горечи за людей того времени, а не раздражение от эксплуатации ужасов блокадного периода, которая призвана выдавить побольше слез и денег в кассу.

Название

Во-первых, огромным плюсом стало то, что актеры и режиссер родом из Петербурга. Кирилл Плетнев, Евгений Сидихин и Александр Касаткин знают о блокаде от своих предков, которые ее прошли. Для них это не пустой звук, а часть их семьи. Это настолько личная тема для важнейших людей в кинокартине, что схалтурить они никак не могли. Во-вторых, создатели фильма - самые настоящие перфекционисты: для работы над проектом, они много общались с ветеранами, собирая образы и истории из их воспоминаний. Прислушавшись к очевидцам и тому, что хотят рассказать настоящие ленинградцы, режиссер и сценарист автоматически присвоили картине знак качества. Им удается говорить о самых темных сторонах людей, вынужденных выживать во времена блокады. Пускай, по большей части, этот сюжет - художественный вымысел, но вдохновением ему послужило множество исторических фактов.

Кадр из фильма «Три дня до весны»

И может, благодаря всё тому же ленинградскому происхождению части съемочной группы, а может, из-за трогательности самой истории, эта картина кажется бесконечно искренней. Снятая в лучших традициях «Ленфильма», помня о высокой планке советских фильмах о войне, она проникает в самую душу зрителя. Если говорить о начинке - безупречный детектив с неожиданными сюжетными поворотами и гениальной открытой концовкой. Если разбирать обертку, то тут у нас качественная картинка с великолепной операторской работой, которая показала Петербург во всей красе. И хотелось бы поругать хоть кого-нибудь из ответственных за фильм, да не выйдет. По признанию актрисы Елены Лотовой, похудеть она не успела, поэтому ее острые скулы и аристократичная бледность это идеальная работа гримеров. А художники по костюмам так постарались над костюмами всех людей в кадре, что полное погружение в ту эпоху обеспечено.

Кадр из фильма «Три дня до весны»

Эмоциональность картины усиливает музыкальное сопровождение живым оркестром. Из одного часа сорока минут хронометража, целый час звучит симфоническая музыка. И, как правильно отметил режиссер Касаткин, нет ничего сильнее симфонического оркестра. От сочетания такой тематики, происходящих событий и этой музыки, просто мурашки по коже бегут. Таким образом, музыка стала полноправным персонажем, как и сам город, с которыми органично сочетаются два других героя, в исполнении Плетнева и Сидихина, но особенно хочется отметить Елену Лотову.

Кадр из фильма «Три дня до весны»

Для Лотовой это дебют в большом кино (не берем в расчет «Пятницу» из-за эпизодической роли), и, на мой взгляд, новая актерская звезда засияла настолько ярко, что даже затмила таких уважаемых актеров как Кирилл и Евгений. Сам образ врача, которого воплотила Елена, был очень мощным. Эдакая сильная женщина, остроумная, вдумчивая, деятельная, с большим сердцем и преданная людям, своей профессии. Но даже отлично продуманный герой может прогореть, если актер вдруг не справится. Поэтому Елене стоит отдать должное, она справилась с личностной составляющей персонажа и подарила ему свои яркие глаза, всегда пронзительно смотрящие на происходящее.

Кадр из фильма «Три дня до весны»

Название рецензии - это заимствование чернового названия фильма. Среди возможных названий было также «Блок А» и «Ленинградский вальс». Каждое из них хорошо бы подошло этой кинокартине, но только «Три дня до весны» включает в себя всю суть фильма и намекает на его многогранность. Потому что это не просто военный детектив, это еще и глубокая драма, мелодраматичная линия, экскурс в историю. Это полное погружение в жизнь простых людей, которым нужно выживать и иллюстрация двух особенных персонажей, которые за три дня спасают и город, и вдруг возникшие чувства. А как изящен финальный аккорд всего действа, это нужно видеть!

Кадр из фильма «Три дня до весны»

Я искренне советую этот фильм к просмотру и молодой аудитории, дабы прикоснуться к величию города через его тяжелое прошлое, и особенно ветеранам. Хотя тематика довольно болезненна, но то, каким языком о ней говорят, достойно уважения. И мудрость, и боль, и всё самое знакомое в Северной столице - всё это красиво проиллюстрировано в картине. «Три дня до весны» действительно может быть подарком на День Победы.

Бариева Лилия

В российском прокате с 4 мая 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Три дня до весны»