«Одаренная»: Рецензия Киноафиши

Уроки воспитания

Мэри (МакКенна Грейс) семь лет, и она не горит желанием идти в школу и хочет учиться дома. Но ее опекун Фрэнк (Крис Эванс) уже все решил: без общения со сверстниками ребенку нельзя, а так племянница проводит время преимущественно с ним, одноглазым котом Фрэдом, которого она нашла на помойке, и Робертой (Октавия Спенсер), веселой соседкой, частенько присматривающей за девочкой. В первый же учебный день Мэри продемонстрировала экстраординарные математические способности: «1+1» - слишком легкая задача для необычной первоклашки, она умножает в уме числа побольше и лихо извлекает квадратный корень из полученного результата. Молоденькая учительница Бонни (Дженни Слейт) в восторге от такой ученицы, Фрэнк же к талантам вундеркинда относится спокойно и не хочет переводить племянницу в школу для одаренных детей. Вскоре в дело вмешивается бабушка девочки Эвелин (Линдси Дункан), и ее подход к воспитанию серьезно отличается от выбранного сыном.

Кадр из фильма «Одаренная»

Помимо «Одаренной», в послужном списке у режиссера Марка Уэбба значатся два фильма о Человеке-пауке с Эндрю Гарфилдом, сериалы, короткометражки, видеоклипы и «500 дней лета», обманчиво легкое, но искреннее кино. Жанр «500 дней лета» определить не так-то легко: драма о расставании и одиночестве подается в обертке добротного ромкома. Такие же трудности возникают и с «Одаренной». Воздушность и нежность обволакивают семейную драму и тщательно драпируют психологические травмы персонажей, настойчиво напоминающие о себе на протяжении всего фильма. Уэбб еще добавляет скомканную любовную линию и не стесняется прибегать к клише, пунктирно прорисовывая роман между Фрэнком и Бонни. Вот они пьют в баре и зарекаются встречаться, а вот они уже в постельке. Кто утром обнаружит учительницу дома, вы уже догадались. Да и математика в фильме представлена почти как в «Скрытых фигурах» (реж. Тед Мелфи), где Октавия Спенсер, переживающая в «Одаренной» за Мэри, сыграла ученого Дороти Вон: таинственные значки на досках, упоминания уравнений и фамилий гениев.

Кадр из фильма «Одаренная»

Другое дело, что наличие клише в случае с «Одаренной» не режет глаз и не вызывает отторжения. Лента похожа на конструктор ЛЕГО: детали давно были кем-то изобретены, сделаны на заводе, но все равно втягиваешься и креативишь, придумывая маленькие блочные миры. Уэбб из вполне знакомых частей не всегда складно, быть может, делает каркас для своего фильма, и внутри этой шаткой конструкции хранятся маленькие сокровища, безделушки, создающие уют и настроение в доме. Забавные песенки, что Мэри посвящает одноглазому коту, песни и танцы девочки в компании с Робертой, разговоры с дядей о вере на фоне заката – все эти виньетки в «Одаренной» согревают душу и уводят глаза от конфликта взрослых.

Кадр из фильма «Одаренная»

Противостояние бабушки и дяди вундеркинда Уэбб не берется доводить до эмоционального предела, хотя их позиции – две альтернативы, подчеркнуто односторонние и исключающие друг друга. Взрослые видят будущее одаренного ребенка сквозь призму своих травм и ошибок. Фрэнк, пытаясь спасти Мэри от участи сестры, матери девочки, топорно отказывается от прошлого и прикладывает неимоверные усилия, чтобы отдалить девочку от манящего ее мира науки. Его действия рискуют привести к тому, что Мэри вполне может повторить судьбу умницы Уилла Хантинга из одноименного фильма (реж. Гас Ван Сент). Бабушка же посредством внучки стремится реализоваться в математике и слишком туго завинчивает гайки, забыв о том, что ребенку нужно детство и одними лишь занятиями жизнь не должна исчерпываться.

Кадр из фильма «Одаренная»

«Одаренная» рассматривает несколько возможных подходов к воспитанию детей, и ходы, предложенные в ленте, во многом относятся не только к вундеркиндам. Фильм настойчиво ищет середину между двумя крайностями, показывая минусы и плюсы как позиции Фрэнка, так и его матери. И все же сильная сторона работы Уэбба не в том, что режиссер выступает с вполне ожидаемым посланием для родителей. Его месседж смиренно отходит на второй план, уступая место настроению фильма, любви и воздушности, пропитывающим ленту насквозь. В «Одаренной» есть несколько душещипательных моментов, но Уэбб не перегибает палку и не превращает свою историю в издевающуюся над чувствами зрителя поделку.

Елена Громова

В российском прокате с 1 июня 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Одаренная»