Звонки, 2017

- Серия американских фильмов «Звонок» основана на одноимённом японском цикле картин, которые, в свою очередь, стали экранизациями произведений Кодзи Судзуки

- Роб Мур из компании Paramount, выпустившей предыдущие «Звонки» и цикл «Паранормальное явление», заявил, что если картина покажет успех в прокате, то в дальнейшем планируется выход ещё нескольких сиквелов

- Фильм не является приквелом, о чём в своём твиттере написал режиссёр Ф. Хавьер Гутьеррес

- Это второй фильм 2016 года, главной героиней которого является девочка из колодца (Самара/Садако). Первым был «Проклятые: Противостояние»

- Создание образа Самары в новом фильме занимало около 6,5 часов

- Актриса Бонни Морган, сыгравшая Самару, также появлялась в этом образе в ленте «Звонок 2», однако там её имя даже не было указано в титрах

- В двух предыдущих картинах художником по гриму являлся Рик Бэйкер, однако он покинул киноиндустрию в 2015 году. Тем не менее часть его команды вернулась на съёмки фильма «Звонки»

- Изначально премьера фильма «Звонки» должна была состоятся в ноябре 2015 года, однако несколько раз была отложена. В итоге лента выходит на экраны спустя 2 года после завершения съёмок

- Фильм снимался в Атланте (Джорджия)

- Актёры Зак Рериг и Эйми Тигарден играли вместе в картине «В лучах славы