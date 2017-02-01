Звонки, 2017

Ремейк культового японского фильма ужасов «Звонок» Хидео Наката, вышедший в прокат в 2002 году, сразу же завоевал популярность. В 2005-ом вышло продолжение, однако сиквел прошёл с меньшим успехом. И спустя 11 лет история, которая будет носить название «Звонки», возвращается на экраны всего мира. Режиссёром стал Ф. Хавьер Гутьеррес, в фильмографии которого всего лишь одна картина – фантастический триллер «Три дня». Актёрский состав также полностью обновился. В фильме сыграли: Эйми Тигарден («Выпускной», «Молодые сердца»), звезда «Теории большого взрыва» Джонни Галэки и Алекс Роу, которого можно увидеть в ленте «5-я волна».
Главной героиней фильма «Звонки» станет девушка по имени Джулия, которая узнала от своего парня о загадочной кассете, посмотрев которую таинственный голос сообщает тебе по телефону, что твоя смерть наступит через 7 дней. Девушка, во что бы то ни стало, желает докопаться до истины и пытается узнать всё возможное о девочке из колодца Самаре Морган. Именно она приблизится к разгадке её тайны так близко, как ещё никому до этого не удавалось. Однако в этот раз цена за правду может оказаться слишком велика.
- Серия американских фильмов «Звонок» основана на одноимённом японском цикле картин, которые, в свою очередь, стали экранизациями произведений Кодзи Судзуки
- Роб Мур из компании Paramount, выпустившей предыдущие «Звонки» и цикл «Паранормальное явление», заявил, что если картина покажет успех в прокате, то в дальнейшем планируется выход ещё нескольких сиквелов
- Фильм не является приквелом, о чём в своём твиттере написал режиссёр Ф. Хавьер Гутьеррес
- Это второй фильм 2016 года, главной героиней которого является девочка из колодца (Самара/Садако). Первым был «Проклятые: Противостояние»
- Создание образа Самары в новом фильме занимало около 6,5 часов
- Актриса Бонни Морган, сыгравшая Самару, также появлялась в этом образе в ленте «Звонок 2», однако там её имя даже не было указано в титрах
- В двух предыдущих картинах художником по гриму являлся Рик Бэйкер, однако он покинул киноиндустрию в 2015 году. Тем не менее часть его команды вернулась на съёмки фильма «Звонки»
- Изначально премьера фильма «Звонки» должна была состоятся в ноябре 2015 года, однако несколько раз была отложена. В итоге лента выходит на экраны спустя 2 года после завершения съёмок
- Фильм снимался в Атланте (Джорджия)
- Актёры Зак Рериг и Эйми Тигарден играли вместе в картине «В лучах славы
Молодой человек увлеченно исследует мрачную субкультуру, связанную с таинственной видеокассетой, через 7 дней после просмотра которой гибнет всякий увидевший запись. Однако его девушка уверена, что бойфренду грозит опасность, и чтобы спасти его, она решает принять удар на себя… Ее ждет немало чудовищных открытий, но самым страшным станет «фильм в фильме», который прежде никто не видел…