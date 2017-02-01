Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Звонки Звонки
Киноафиша Фильмы Звонки
Rings

Звонки, 2017

2017 / США
6.8 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 4.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Ремейк культового японского фильма ужасов «Звонок» Хидео Наката, вышедший в прокат в 2002 году, сразу же завоевал популярность. В 2005-ом вышло продолжение, однако сиквел прошёл с меньшим успехом. И спустя 11 лет история, которая будет носить название «Звонки», возвращается на экраны всего мира. Режиссёром стал Ф. Хавьер Гутьеррес, в фильмографии которого всего лишь одна картина – фантастический триллер «Три дня». Актёрский состав также полностью обновился. В фильме сыграли: Эйми Тигарден («Выпускной», «Молодые сердца»), звезда «Теории большого взрыва» Джонни Галэки и Алекс Роу, которого можно увидеть в ленте «5-я волна».

Главной героиней фильма «Звонки» станет девушка по имени Джулия, которая узнала от своего парня о загадочной кассете, посмотрев которую таинственный голос сообщает тебе по телефону, что твоя смерть наступит через 7 дней. Девушка, во что бы то ни стало, желает докопаться до истины и пытается узнать всё возможное о девочке из колодца Самаре Морган. Именно она приблизится к разгадке её тайны так близко, как ещё никому до этого не удавалось. Однако в этот раз цена за правду может оказаться слишком велика.

- Серия американских фильмов «Звонок» основана на одноимённом японском цикле картин, которые, в свою очередь, стали экранизациями произведений Кодзи Судзуки

- Роб Мур из компании Paramount, выпустившей предыдущие «Звонки» и цикл «Паранормальное явление», заявил, что если картина покажет успех в прокате, то в дальнейшем планируется выход ещё нескольких сиквелов

- Фильм не является приквелом, о чём в своём твиттере написал режиссёр Ф. Хавьер Гутьеррес

- Это второй фильм 2016 года, главной героиней которого является девочка из колодца (Самара/Садако). Первым был «Проклятые: Противостояние»

- Создание образа Самары в новом фильме занимало около 6,5 часов

- Актриса Бонни Морган, сыгравшая Самару, также появлялась в этом образе в ленте «Звонок 2», однако там её имя даже не было указано в титрах

- В двух предыдущих картинах художником по гриму являлся Рик Бэйкер, однако он покинул киноиндустрию в 2015 году. Тем не менее часть его команды вернулась на съёмки фильма «Звонки»

- Изначально премьера фильма «Звонки» должна была состоятся в ноябре 2015 года, однако несколько раз была отложена. В итоге лента выходит на экраны спустя 2 года после завершения съёмок

- Фильм снимался в Атланте (Джорджия)

- Актёры Зак Рериг и Эйми Тигарден играли вместе в картине «В лучах славы

Молодой человек увлеченно исследует мрачную субкультуру, связанную с таинственной видеокассетой, через 7 дней после просмотра которой гибнет всякий увидевший запись. Однако его девушка уверена, что бойфренду грозит опасность, и чтобы спасти его, она решает принять удар на себя… Ее ждет немало чудовищных открытий, но самым страшным станет «фильм в фильме», который прежде никто не видел…     

6.8 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 2 февраля 2017
Премьера онлайн 21 апреля 2017
Премьера в мире 1 февраля 2017
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Ф. Хавьер Гутьеррес
Ф. Хавьер Гутьеррес
В ролях
Джонни Галэки
Джонни Галэки
Эйми Тигарден
Эйми Тигарден
Лаура Уиггинс
Лаура Уиггинс
Алекс Роу
Алекс Роу
Зак Рериг
Зак Рериг
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Звонок 2
Звонок 2 (2005)
7.5
Звонок
Звонок (2002)
6.5
Постер фильма Звонки 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Звонки смотреть онлайн

Звонки
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Звонок 2
 
Звонок
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Спустя 11 лет долгожданный сиквел «Звонка 2» вновь на широких экранах. Только теперь Самара уже не девочка, мечтающая найти маму, а юная леди, которой впору искать себе бойфренда. Да и вылезает она не из старого пузатого «ящика», а, под стать времени, из жидкокристаллического телевизора и даже смартфона. Так что «видик» и кассеты здесь остаются лишь данью традиции, злополучное видео давно оцифровано, и подписать себе смертный приговор можно одним…
Читать
Катерина Удачина 13 февраля 2017, 15:09
Фильм не стоит просмотра, тем более в кинотеатре. За все время ничего страшного не происходило. Эдакая "Санта Барбара"
Отзывы Написать
31 голос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фильмы, которые обещают стать лучшими коммерческими премьерами Количество многообещающих картин в перечне заявок на выход в 2017 году бьет любые рекорды. Разные жанры, разные актеры, разные истории и варианты их исполнения… Как решить, с какого именно
Написать
19 мая 2017 11:52
Сиквел «Звонка» выйдет в 2016 году Радостная новость для любителей фильмов ужасов. Легендарный «Звонок» возвращается на экраны с новым актерским составом. Главные роли в фильме исполнят Алекс Роу, Матильда Лутс и Джонни Галэки,
Написать
1 октября 2015 00:00
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер 4
Дублированный трейлер 4
дублированный трейлер 3
Дублированный трейлер 3
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Приложение киноафиши