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Одаренная Одаренная
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Gifted

Одаренная, 2017

2017 / США
8.0 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Одарённая» - это новый фильм Марка Уэбба («500 дней лета», «Новый Человек-паук»). В картине снялись: Дженни Слейт («Значит, война», «Тайная жизнь домашних животных»), Крис Эванс («Мстители», «Первый мститель», «Скотт Пилигрим против всех»), Октавия Спенсер («Прислуга», «Скрытые фигуры»), МакКена Грейс («День независимости: Возрождение»). 

Главный герой фильма «Одарённая» Фрэнк Адлер получил опеку над племянницей Мэри после смерти сестры. Дело в том, что девочка обладает редким умом и способна решать сложнейшие математические уравнения. Учителя замечают это и пытаются убедить Фрэнка отдать ребёнка в специальное учреждение, где можно будет раскрыть её потенциал. Однако погибшая мать Мэри хотела, чтобы у её дочери было счастливое детство, как у самого обычного человека. Поэтому герои вступают в противостояние с окружающими, в первую очередь, с бабушкой девочки, которая борется за право опеки.

- «Одарённая» - это первый фильм Марка Уэбба, снятый по оригинальному сценарию, после «500 дней лета» (2009)

- Крис Эванс и Октавия Спенсер играли вместе в фильме «Сквозь снег»

- Дженни Слейт и Окатвия Спенсер обе принимали участие в озвучании героев «Зверополиса»

- Сценарий Тома Флинна к фильму «Одарённая» попал в Чёрный список лучших нереализованных сценариев 2014 года

- «Одарённая» - это второй полнометражный фильм, снятый по сценарию Тома Флинна. Первым был «Смотри на это» в 1993 году

Фрэнк Адлер живет в прибрежном городке во Флориде и воспитывает в одиночку свою необычайно одаренную племянницу Мэри. Но планы парня о спокойной школьной жизни для девочки рушатся, когда о математических способностях ребенка узнает грозная мать Фрэнка Эвелин. У бабушки свои представления о будущем внучки, и ради этого она готова даже разлучить Мэри с Фрэнком.

8.0 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 1 июня 2017
Премьера в мире 12 апреля 2017
Возраст 12+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Марк Уэбб
Марк Уэбб
В ролях
Крис Эванс
Крис Эванс
Дженни Слейт
Дженни Слейт
Октавия Спенсер
Октавия Спенсер
Джули Энн Эмери
Джули Энн Эмери
Линдси Дункан
Линдси Дункан
Все актеры и съемочная группа
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Одаренная
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Наша рецензия
Мэри (МакКенна Грейс) семь лет, и она не горит желанием идти в школу и хочет учиться дома. Но ее опекун Фрэнк (Крис Эванс) уже все решил: без общения со сверстниками ребенку нельзя, а так племянница проводит время преимущественно с ним, одноглазым котом Фрэдом, которого она нашла на помойке, и Робертой (Октавия Спенсер), веселой соседкой, частенько присматривающей за девочкой. В первый же учебный день Мэри продемонстрировала экстраординарные математические способности: «1+1» -…
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Кристина Османова 8 декабря 2018, 20:02
Прекрасный , добрый, поучительный фильм!
Очень нравятся такие фильмы.
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