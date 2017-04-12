Одаренная, 2017

«Одарённая» - это новый фильм Марка Уэбба («500 дней лета», «Новый Человек-паук»). В картине снялись: Дженни Слейт («Значит, война», «Тайная жизнь домашних животных»), Крис Эванс («Мстители», «Первый мститель», «Скотт Пилигрим против всех»), Октавия Спенсер («Прислуга», «Скрытые фигуры»), МакКена Грейс («День независимости: Возрождение»).
Главный герой фильма «Одарённая» Фрэнк Адлер получил опеку над племянницей Мэри после смерти сестры. Дело в том, что девочка обладает редким умом и способна решать сложнейшие математические уравнения. Учителя замечают это и пытаются убедить Фрэнка отдать ребёнка в специальное учреждение, где можно будет раскрыть её потенциал. Однако погибшая мать Мэри хотела, чтобы у её дочери было счастливое детство, как у самого обычного человека. Поэтому герои вступают в противостояние с окружающими, в первую очередь, с бабушкой девочки, которая борется за право опеки.
- «Одарённая» - это первый фильм Марка Уэбба, снятый по оригинальному сценарию, после «500 дней лета» (2009)
- Крис Эванс и Октавия Спенсер играли вместе в фильме «Сквозь снег»
- Дженни Слейт и Окатвия Спенсер обе принимали участие в озвучании героев «Зверополиса»
- Сценарий Тома Флинна к фильму «Одарённая» попал в Чёрный список лучших нереализованных сценариев 2014 года
- «Одарённая» - это второй полнометражный фильм, снятый по сценарию Тома Флинна. Первым был «Смотри на это» в 1993 году
Фрэнк Адлер живет в прибрежном городке во Флориде и воспитывает в одиночку свою необычайно одаренную племянницу Мэри. Но планы парня о спокойной школьной жизни для девочки рушатся, когда о математических способностях ребенка узнает грозная мать Фрэнка Эвелин. У бабушки свои представления о будущем внучки, и ради этого она готова даже разлучить Мэри с Фрэнком.
Очень нравятся такие фильмы.