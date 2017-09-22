Дело храбрых, 2017

«Дело храбрых» - это новый проект режиссёра Джозефа Косински («Обливион», «Трон: Наследие»). В картине снялись известные актёры, среди которых Джефф Бриджес («Большой Лебовски», «Сумасшедшее сердце»), Джош Бролин («Да здравствует Цезарь!», «Харви Милк»), Энди МакДауэлл («Четыре свадьбы и одни похороны», «День сурка»), Тейлор Китч («Обыкновенное сердце»), Майлз Теллер («Одержимость», «Парни со стволами»), Дженнифер Коннелли («Лабиринт», «Игры разума») и другие.

В основе сюжета картины «Дело храбрых» лежит история, которая произошла на самом деле. В центре сюжета окажется группа борцов с огнём Granite Mountain Hotshots, которую настиг один из самых жестоких и мощных пожаров в истории. В результате этой трагедии в Аризоне погибло 19 человек из команды.