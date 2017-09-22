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Дело храбрых Дело храбрых
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Only the Brave

Дело храбрых, 2017

2017 / США
7.5 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Пожарные вступают в схватку с опасной стихией
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«Дело храбрых» - это новый проект режиссёра Джозефа Косински («Обливион», «Трон: Наследие»). В картине снялись известные актёры, среди которых Джефф Бриджес («Большой Лебовски», «Сумасшедшее сердце»), Джош Бролин («Да здравствует Цезарь!», «Харви Милк»), Энди МакДауэлл («Четыре свадьбы и одни похороны», «День сурка»), Тейлор Китч («Обыкновенное сердце»), Майлз Теллер («Одержимость», «Парни со стволами»), Дженнифер Коннелли («Лабиринт», «Игры разума») и другие.

В основе сюжета картины «Дело храбрых» лежит история, которая произошла на самом деле. В центре сюжета окажется группа борцов с огнём Granite Mountain Hotshots, которую настиг один из самых жестоких и мощных пожаров в истории. В результате этой трагедии в Аризоне погибло 19 человек из команды.

- Сценаристы фильма: Кен Нолан («Чёрный ястреб», «Трансформеры: Последний рыцарь») и Эрик Уоррен Сингер («Афера по-американски»)

- Фильм «Дело храбрых» основан на реальной истории борцов с огнём Granite Mountain Hotshots

- В основе сценария лежит статья из журнала GQ «No exit»

- Джефф Бриджес играл в фильме Джозефа Косински «Трон: Наследие»

- Джош Бролин и Джефф Бриджес снимались вместе в картине «Железная хватка»

- Бен Харди и Тейлор Китч оба начинали карьеру в фильмах о Людях Икс. Харди сыграл Ангела в «Людях Икс: Апокалипсис», а Китч Гамбита в «Люди Икс: Начало. Росомаха»

- Майлз Теллер и Энди МакДауэлл играли в ремейке мюзикла «Свободные» 2011 года

"Дело храбрых" – основанный на реальных событиях героический рассказ об отряде пожарных "Горячие головы Гранитной горы" из Аризоны. Решимость, отвага и чувство долга перед семьями, обществом и страной сделали бойцов подразделения лучшими из лучших. Когда большинство людей бежит от опасности, они устремляются ей навстречу. Доблестное общее дело выковало нерушимое братство, и только вместе они способны противостоять роковому пламени.

7.5 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 9 ноября 2017
Премьера онлайн 30 января 2018
Премьера в мире 22 сентября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Джозеф Косински
Джозеф Косински
В ролях
Дженнифер Коннелли
Дженнифер Коннелли
Майлз Теллер
Майлз Теллер
Тейлор Китч
Тейлор Китч
Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Джош Бролин
Джош Бролин
Все актеры и съемочная группа
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Александр 11 ноября 2017, 19:36
Любителям "Трансформеров" на этот фильм идти не стоит .... Хотя фильм хороший.
Алексей Хомяков 11 января 2019, 09:34
Причем тут трансформеры?что за бред от комментатора выше. Фильм 12/10
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