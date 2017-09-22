Дело храбрых, 2017

«Дело храбрых» - это новый проект режиссёра Джозефа Косински («Обливион», «Трон: Наследие»). В картине снялись известные актёры, среди которых Джефф Бриджес («Большой Лебовски», «Сумасшедшее сердце»), Джош Бролин («Да здравствует Цезарь!», «Харви Милк»), Энди МакДауэлл («Четыре свадьбы и одни похороны», «День сурка»), Тейлор Китч («Обыкновенное сердце»), Майлз Теллер («Одержимость», «Парни со стволами»), Дженнифер Коннелли («Лабиринт», «Игры разума») и другие.
В основе сюжета картины «Дело храбрых» лежит история, которая произошла на самом деле. В центре сюжета окажется группа борцов с огнём Granite Mountain Hotshots, которую настиг один из самых жестоких и мощных пожаров в истории. В результате этой трагедии в Аризоне погибло 19 человек из команды.
- Сценаристы фильма: Кен Нолан («Чёрный ястреб», «Трансформеры: Последний рыцарь») и Эрик Уоррен Сингер («Афера по-американски»)
- Фильм «Дело храбрых» основан на реальной истории борцов с огнём Granite Mountain Hotshots
- В основе сценария лежит статья из журнала GQ «No exit»
- Джефф Бриджес играл в фильме Джозефа Косински «Трон: Наследие»
- Джош Бролин и Джефф Бриджес снимались вместе в картине «Железная хватка»
- Бен Харди и Тейлор Китч оба начинали карьеру в фильмах о Людях Икс. Харди сыграл Ангела в «Людях Икс: Апокалипсис», а Китч Гамбита в «Люди Икс: Начало. Росомаха»
- Майлз Теллер и Энди МакДауэлл играли в ремейке мюзикла «Свободные» 2011 года
"Дело храбрых" – основанный на реальных событиях героический рассказ об отряде пожарных "Горячие головы Гранитной горы" из Аризоны. Решимость, отвага и чувство долга перед семьями, обществом и страной сделали бойцов подразделения лучшими из лучших. Когда большинство людей бежит от опасности, они устремляются ей навстречу. Доблестное общее дело выковало нерушимое братство, и только вместе они способны противостоять роковому пламени.