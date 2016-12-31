«Скрытые фигуры»: Рецензия Киноафиши

Невидимые цифры

Человеческая фантазия почти безгранична, поэтому мировой кинематограф видел самые разные истории. Но самая большая выдумщица, как ни крути, всё-таки жизнь, потому что её истории, кажущиеся невероятными, очень часто являются действительно удивительными. Одну такую истории рассказал зрителям режиссёр Тед Мелфи в своей драме «Скрытые фигуры» («Hidden Figures»).

Кадр из фильма «Скрытые фигуры»

Эта история о трёх афроамериканках, которые работают в НАСА. Они умные и целеустремлённые, но на пути к успешной карьере стоит одна мешающая им вещь. Какая? Их цвет кожи. Фильм рассказывает о событиях второй половины двадцатого века, когда чернокожих практически не считали за людей, даже выделяя для них отдельный «цветной» туалет. Откровенный неприкрытый расизм тогда процветал в невероятных масштабах. Но Кэтрин (Тараджи П. Хенсон), Дороти (Октавия Спенсер) и Мэри (Жанель Моне) не желают с этим мириться и борются с ним. Они долго и упорно пытаются доказать, что цвет кожи — не минус человек, требующий притеснений, которые иногда даже могут мешать работать. Эти выдающиеся женщины делают всё, чтобы заслужить доверие и уважение со стороны белых. И в итоге добиваются своего и даже играют не последнюю роль в запуске первой американской ракеты с человеком на борту.

Кстати, да, на фоне борьбы с расизмом Кэтрин помогает в расчётах, необходимых для запуска Джона Гленна в космос, Дороти разбирается в устройстве IBM, а Мэри пытается попасть на вечерние курсы в колледж для белых.

Кадр из фильма «Скрытые фигуры»

Минус у фильма, пожалуй, только один. Но он не имеет никакого отношения к создателям картины, тут потрудились наши локализаторы. Речь идёт о названии фильма.

Если хоть немного задействовать логику и воспользоваться словарём, а не стандартным переводчиком Google, то становится очевидным, что ни о каких скрытых фигурах в фильме речь не идёт. Вернее, такими фигурами можно было бы назвать трёх дамочек, которые скромно работают в НАСА, но в самом фильме неоднократно делается акцент на невидимых всё-таки цифрах и математике, которая выходит за пределы привычного понимания этой науки. Поэтому более удачным названием для этого фильма стали бы «Невидимые цифры».

Кадр из фильма «Скрытые фигуры»

А теперь о плюсах. Например, несмотря на то, что в фильме идёт речь не о самых популярных предметах, а именно о запуске ракет, всё это подаётся так, что даже у человека, с этой темой не знакомого, не возникает чувства тотального непонимания. На среднем уровне всё стараются объяснить, в то же время, не вникая в слишком серьёзные подробности.

Итоговая оценка фильма положительная, потому что картина получилась целостной, что вообще в последнее время встречается в кинематографе неприлично редко. Кроме этого, приятно поглядеть на достойную игру таких достойных внимания персонажей мировой истории. «Скрытые фигуры» получилось очень трогательными и интересными, хоть и русского зрителя могут напрячь шуточки про русских, которые «впереди планеты всей», вообще следят за бедными американцами и, видимо, хотят их поработить.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 16 марта 2017

Расписание и покупка билетов на фильм «Скрытые фигуры»