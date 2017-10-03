«Между нами горы»: Рецензия Киноафиши

Он, она и собака

Хирург Бен и журналистка Алекс попадают в неприятную ситуацию. Их рейс отменили, а им обоим срочно нужно улететь. У Бена медицинская конференция, а Алекс опаздывает на собственную свадьбу. Найдя частный самолет, они хотят добраться до другого аэропорта, но по дороге самолет терпит крушение. Им двоим и собаке, доставшейся от пилота, придется найти общий язык, чтобы выжить самостоятельно. Ведь летели они без полетного плана, а устройство отслеживания, судя по всему, было сломано при падении. Поэтому героям предстоит пройти внушительный путь, несмотря на все полученные раны и увечья. Им придется довериться друг другу, столкнувшись с постоянным холодом, голодом и дикими животными, которые будут преследовать их и днем, и ночью.

Кадр из фильма «Между нами горы»

Забавно, но первое, что приходит в голову при просмотре «Между нами горы», - это наша картина «Время первых» и то, как герои Миронова и Хабенского пытались выжить после возвращения из космоса. Они в какой-то момент тоже потеряли всякую надежду и почти замерзли, но желание вернуться к семье и родным все-таки пересилило. В проекте «Между нами горы» все это показано гораздо лучше, глубже, страшнее, спасибо натурным съемкам, и не так затянуто, как у наших космонавтов. Одним из самых жутких моментов фильма стало появление пумы, но, даже несмотря на какие-то не очень вразумительные спецэффекты, специалисты могли бы нарисовать хищника и получше. Сразу же вспомнился недавний фильм «Отмель», где героиня Блейк Лайвли на протяжении почти всего фильма сражалась с акулой подручными средствами. А природные красоты и постоянные опасности – это прям «Эверест», где куча звезд наперекор судьбе, в непогоду отправились покорять одну из главных вершин на Земле. Ну и без оскароносного «Выжившего», подобный текст был бы неполным. Самопожертвование, интересные операторские решения и отличные актерские работы – вот, что объединяет все эти проекты.

Кадр из фильма «Между нами горы»

Писатель Чарльз Мартин - это такой правильный вариант Николаса Спаркса, когда используешь не просто работающую формулу, которую читатели всегда «проглотят», а находишь действительно интересную историю, увлекаешься и немного «пудришь» себе мозги. Несмотря на предсказуемые твисты, литературная основа «Между нами горы» - незамысловатое и легкое чтение. Идеальный вариант для путешествий или для того, чтобы чем-то «забить голову» по дороге на работу. Приятные герои, каждый со своей душевной драмой, главы, постоянно возвращающие читателей в прошлое героев, легкая нотка экстрима и опасности – все это Мартин объединил, перемешал и выдал на суд читателей, книга стала хитом, поэтому и экранизация вышла в самые кратчайшие сроки.

Кадр из фильма «Между нами горы»

Создатели фильма решили сместить акценты и немного отредактировали истории героев, потому что тема, где сильная женщина и мужчина оказываются в сложных жизненных ситуациях, в кинематографе сейчас на пике своей популярности. У персонажей фильма «Между нами горы» совсем небольшой опыт в выживании в экстремальных ситуациях, Алекс занималась йогой, а Бен был любителем покорять горные вершины. Все-таки для кино важно, чтобы зрители сопереживали героям, а зачем это делать, когда хирург и журналистка и так все умеют? Пес по книге тоже был другой породы, джек-рассел-терьер, но обаяшке, который в итоге оказался в картине, можно простить все. Ведь этот лабрадор способен растопить любые зрительские сердца, так что он выступает отличной альтернативой книжному, особенно, когда Уинслет и Эльба хоть немного надоедают. И раз уж у авторов была возможность использовать звездных актеров, т.к. без них бы проект вряд ли запустили, сценарий был переписан так, чтобы они оба были постоянно задействованы, на них держится все и, если бы хоть кто-то из них сфальшивил, это сразу бы «убило» «Между нами горы».

Кадр из фильма «Между нами горы»

Кино получилось, «Между нами горы» - это такое идеальное женское кино, к сожалению, общим оно перестало быть из-за смены акцентов. Зато с отличным юмором, герои постоянно подкалывают друг друга, чтобы не растерять оптимизм и выжить. По сравнению с книгой, хотя она совсем небольшая, в фильме действие ускорено еще больше, чтобы вписаться в двухчасовой хронометраж. А еще у проекта просто потрясающая, уж поверьте, хотя и страшная сцена падения самолета, снятая прямо из кабины пилота. Плюс очень интересно, что режиссер фильма Хани Абу-Ассад уделил огромное внимание глазам главных героев, в которых отражаются все их эмоции. Картина смотрится на одном дыхании, хоть к концу авторы немного затянули с развязкой, но это, наверное, потому, что они очень не хотели расставаться с полюбившимися героями. Но у Мартина уже готовы, как минимум, еще девять историй, так что скоро мы узнаем и про других персонажей и их истории еще много всего интересного.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 5 октября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Между нами горы»