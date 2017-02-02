Меню
На пятьдесят оттенков темнее. Дублированный трейлер
На пятьдесят оттенков темнее. Дублированный трейлер
1
1
Дата публикации: 15 сентября 2016
На пятьдесят оттенков темнее
– Пока Кристиан Грей борется со своими внутренними демонами, Анастейша Стил вынуждена противостоять гневу и зависти тех женщин, что были с Кристианом до нее.
дублированный трейлер 2
трейлер 2
тизер 2
тизер
Анжела Бабаева
2 февраля 2017, 23:19
ждала этот фильм больше 2 лет! наконец то)))
2 февраля 2017, 23:19
2
2
Максим Больц
4 февраля 2017, 23:06
А как забронировать билеты?
4 февраля 2017, 23:06
0
0
ТАТЬНА ГОРЛИНА(ЕРШОВА)
6 февраля 2017, 10:05
Позвоните в кинотеатр номер можно найти в интернете
6 февраля 2017, 10:05
0
0
Анастасия Георгица
6 февраля 2017, 12:30
Я тоже очень ждала его))) скажите, он в Мантурове будет??? В 2015 его небыло(
6 февраля 2017, 12:30
0
0
Киноафиша.инфо
6 февраля 2017, 14:00
в ответ на сообщение
Анастасия Георгица от 6 февраля 2017, 12:30
Анастасия, расписания на фильм в вашем городе пока нет, но вы можете подписаться на обновления в карточке фильма и следить за обновлением информации
6 февраля 2017, 14:00
0
0
eu.polishuk2013
7 февраля 2017, 10:28
Оценка
когда можно забранировать билеты? только в день премьеры?
7 февраля 2017, 10:28
0
0
Киноафиша.инфо
7 февраля 2017, 11:13
в ответ на сообщение
eu.polishuk2013 от 7 февраля 2017, 10:28
Добрый день. Уже открыта предварительная продажа билетов на фильм.
7 февраля 2017, 11:13
0
0
Юлия Чекалина (Хованова)
7 февраля 2017, 19:41
Оценка
Скажите пожалуйста в какую цену билеты?
7 февраля 2017, 19:41
0
0
denyprey
8 февраля 2017, 09:32
Первый фильм не понравился, хотя и заставил знатно хохотать. Пойду только ради бредового бдсм и новой порции веселья.
8 февраля 2017, 09:32
1
0
Киноафиша.инфо
8 февраля 2017, 11:03
в ответ на сообщение
Юлия Чекалина (Хованова) от 7 февраля 2017, 19:41
Добрый день. Перейдите во вкладку "расписание". Там вы сможете подробно узнать о ценах на билеты.
8 февраля 2017, 11:03
0
0
Екатерина Богатырева
8 февраля 2017, 16:46
скажите,пожалуйста,возможно ли купить билеты онлайн?
8 февраля 2017, 16:46
0
0
Киноафиша.инфо
8 февраля 2017, 17:04
в ответ на сообщение
Екатерина Богатырева от 8 февраля 2017, 16:46
Добрый день. Вы можете купить билеты на желаемый фильм. Откройте вкладку расписание и выберите нужный сеанс.
8 февраля 2017, 17:04
0
0
oksana-zigfrid
9 февраля 2017, 14:03
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 8 февраля 2017, 17:04
Ну что то я просмотрела все, цену нигде не нашла
9 февраля 2017, 14:03
0
0
Киноафиша.инфо
9 февраля 2017, 14:07
в ответ на сообщение
oksana-zigfrid от 9 февраля 2017, 14:03
Какой кинотеатр и время вас интересуют? Мы постараемся помочь.
9 февраля 2017, 14:07
0
0
oksana-zigfrid
9 февраля 2017, 15:00
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 9 февраля 2017, 14:07
Кинотеатр Радуга, время 21:50 фильм "На Пятьдесят оттенков темнее"
9 февраля 2017, 15:00
0
0
oksana-zigfrid
9 февраля 2017, 15:17
в ответ на сообщение
Киноафиша.инфо от 9 февраля 2017, 14:07
Уже не надо, узнала цену у друзей
9 февраля 2017, 15:17
0
0
yul.nice
12 февраля 2017, 01:31
Оценка
Понравился, но очень много порева, местами наивный. Несмотря на это фильм всеравно бомбический. Обязательно пойду на 3 часть. Рекомендую тем, кому понравилась 1 часть, т.к. 2 часть снята не хуже, так же в фильме впечатлила классная музыка.
12 февраля 2017, 01:31
1
2
Nata Zork
26 февраля 2017, 12:26
Оценка
Красивый фильм
26 февраля 2017, 12:26
0
0
