«Борг/Макинрой»: Рецензия Киноафиши

Гладиаторы с ракетками

Двадцатичетырехлетний швед Бьерн Борг (Сверрир Гуднасон) готовится войти в историю спорта и выиграть пятый кубок Уимблдона или феерично опозориться перед журналистами и фанатами, узнающими звезду тенниса не только в белых шортиках на корте, но и на улице. Напряжение колоссальное, у Борга сдают нервы, тренер (Стеллан Скарсгард) и подружка (Тува Новотны) теряют контроль над скандинавским гладиатором. Последней, кстати, не так интересен исход турнира, как предстоящее бракосочетание. Но если Борг второе место рассматривает как позор, то его главному сопернику к освистанию уже не привыкать. Джон Макинрой (Шайа ЛаБаф) раз за разом устраивает шоу на корте – спорит с судьями, швыряет ракетку, зрителям тоже от него перепадает с завидным постоянством. Он капризничает и просит убрать птиц, ибо те его отвлекают, но взвинченный до предела Макинрой твердо идет к своей цели – кубку Уимблдона, и просто так шведу он его отдавать не собирается.

Кадр из фильма «Борг/Макинрой»

Янус Мец снимает кино о теннисистах, как мог бы быть запросто снят байопик про очередную знаменитость, переживающую из-за своей карьеры, и не важно на каком поприще: театр, кинематограф, мода, архитектура, фотография, скульптура, живопись или музыка во всем ее жанровом многообразии. Борг и Макинрой в его фильме – звезды мирового масштаба со всеми сопутствующими звездному статусу издержками. Девочки на трибунах, едва завидев белокурого скандинава, визжат от восторга, а крупные журналы стремятся выкупить права на съемку свадебных торжеств Борга, он раздает автографы и стесняется камер. Макинрой посещает телешоу, где отвечает на опостылевшие вопросы ведущего, а на пресс-конференциях вступает в словесную перепалку с журналистами.

Кадр из фильма «Борг/Макинрой»

Фактически Мец ходит по плохо натянутому канату, с каждым шагом рискуя скатиться до уровня ученической поделки. В «Борг/Макинрой» есть все, что так любят в биографических лентах: флэшбеки, с упоением рассказывающие о детстве, преисполненном печали и непонимания со стороны близких, нарочитый монтаж, излишне прямолинейно сопоставляющий героев фильма. Мец не скупится и словами объяснить, почему Борг такой сдержанный – словоохотливых второстепенных персонажей в фильме много, и каждый стремится показать, как хорошо он понимает спортсмена. Семейные неурядицы Макинроя тоже даны во всей красе. При этом надо отдать должное Шайе ЛаБафу – совместить взгляд грустного песика с истеричными припадками ему явно по силам. Несмотря на то, что Макинрой не так интересен Мецу, как Борг, ЛаБафа ничья тень не загораживает.

Кадр из фильма «Борг/Макинрой»

«Борг/Макинрой» с его забавными склейками и нравоучениями все же достаточно бережно относится к героям фильма, хоть в нем есть место и для легкой иронии по отношению к индустрии развлечений и экстремально серьезному отношению к славе и самому себе. Другой вопрос, что личная драма спортсменов все же слишком сильно переплетена с тем миром, в котором люди постоянно соревнуются между собой и оцениваются со стороны публики, жаждущей зрелищ. Борг и Макинрой постоянно нуждаются в одобрении и поддержке, а нервы их натянуты не хуже, чем сетка на ракетках ‒ в такой ситуации наставления цели не всегда достигают и могут прозвучать нарочито.

От фильма Януса Меца не стоит ожидать накала страстей в психологической схватке двух спортсменов. Борг и Макинрой долгое время наблюдают друг за другом со стороны, изучая игру соперника по телевизионным трансляциям, слушают рассказы друг о друге и переживают из-за предстоящей встречи. Реконструкции их поединка отведено не так много времени, и добирается до нее Мец через поле узнаваемых приемов и клише.

Громова Елена

В российском прокате с 5 октября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Борг/Макинрой»