мама!, 2017

Дженнифер Лоуренс отказалась от съёмок в фильме «Проект Рози» ради того, чтобы сняться у Даррена Аронофски

В фильме играют братья-актёры Донал Глисон и Брин Глисон

«мама!» – это первый фильм Даррена Аронофски, композитором которого выступил не Клинт Мэнселл

Даррен Аронофски и Дженнифер Лоуренс начали встречаться во время съёмок фильма

«мама!» – это также первый фильма Аронофски, в котором не снялся Марк Морголис, карьера которого началась с роли у режиссёра в «Пи»

Ремейк «Пятницы 13» был перенесён в связи с выходом этого фильма

Фильм «мама!» снят в том же настроении, что и «Чёрный лебедь»

До начала съемок режиссер фильма Даррен Аронофски на протяжении трех месяцев репетировал с Хавьером Бардемом и Дженнифер Лоуренс в арендованном складском помещении. Там была выстроена гигантская декорация дома с приклеенными к полу метками, чтобы можно было тренировать хореографию передвижений актеров. После этого они с оператором Мэттью Либатиком полностью сняли фильм на небольшую видеокамеру без света и актеров, чтобы отрепетировать выверенные до миллиметра движения камеры. Благодаря этому создателям удалось обойтись без раскадровок, что, впрочем, вызвало некоторые трудности на монтаже.

Чтобы как можно дольше сохранять в тайне сюжет фильма, журналистам разрешали участие в предпоказах только при условии о его полном неразглашении.

На написание сценария у Аронофски ушло всего пять дней, свободных от работы над другим проектом режиссера. Уже тогда он держал в голове исполнительницу Дженнифер Лоуренс, но сомневался, что она заинтересуется проектом.

Фильм полностью снят на пленку. Наряду с Квентином Тарантино и Кристофером Ноланом Аронофски — один из самых популярных режиссеров, оставшихся верными аналоговому формату.

Музыку к картине писал Йохан Йоханссон, но ему никак не удавалось угодить режиссеру, и в итоге фильм вышел без какого-либо музыкального сопровождения. Именно Йоханссон убедил режиссера отказаться от саундтрека и сосредоточиться на звуковом оформлении фильма, хотя на написание музыки у него ушло больше года. Сам Аронофски объяснял это тем, что весь необходимый саундтрек выходил из энергетики Дженнифер Лоуренс. Из двух часов фильма мы в общей сложности 66 минут видим на экране крупный план ее лица.

Постпродакшен фильма занял больше года. Это связано с присутствием в нем более 1200 незаметных глазу компьютерных эффектов.

Аронофски сказал, что восклицательный знак в названии «отражает дух фильма» и соответствует «восклицательному знаку» в финале. Режиссер обосновал необычный выбор создателей фильма не использовать заглавную букву «м» в названии во время интервью Reddit, сказав: «Чтобы понять, почему буква “м” в названии строчная, прочтите титры и найдите там одно единственное имя, написанное с заглавной буквы. Спросите себя, как еще зовут этого персонажа?»

На зажигалке, которая появляется на протяжении всего фильма, изображен Вендхорн, древний рунический символ, который означает связь между вечными законами природы, действующими в согласии друг с другом