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мама!, 2017

2017 / США
6.8 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Оглушающий психологический триллер о любви, преданности и жертвенности от культового режиссера Даррена Аронофски («Ной», «Черный лебедь», «Реквием по мечте»).
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «мама!» - это новый режиссёрский проект Даррена Аронофски («Чёрный лебедь», «Ной», «Реквием по мечте»). В картине собрался поистине впечатляющий актёрский состав: Дженнифер Лоуренс («Мой парень - псих», «Голодные игры», «Джой»), Хавьер Бардем («Старикам тут не место», «Бьютифул»), Эд Харрис («Шоу Трумана», «Скала»), Мишель Пфайфер («Лицо со шрамом», «Бэтмен возвращается»), Донал Глисон («Фрэнк», «Бруклин») и другие.

Фильм «мама!» расскажет об одной молодой паре, которая впервые сталкивается с серьёзной проверкой. Однажды к героям приезжают гости, которых никто не ждал, и тогда их отношения начинают проверку на прочность. 

Фильм начинается мрачным прологом в обгоревшем доме. Безымянный главный герой картины, Поэт, помещает на пьедестал посреди пепелища некий кристалл, после чего следы пожара тотчас пропадают и дом восстанавливается в своем первоначальном виде. В тот же миг в спальне просыпается жена героя, его Муза. Во время ремонта дома она галлюцинирует, представляя сердцебиение в его стенах.

Однажды к дому приходит незнакомый Мужчина, просит комнату и утверждает, что он местный врач. Поэт с готовностью соглашается, и Муза неохотно следует его решению. Во время пребывания в доме Поэта у Мужчины случаются приступы кашля, а Муза видит открытую рану на его боку. Вскоре в доме появляется и жена Мужчины, Женщина. Муза все больше разочаровывается в своих гостях, но Поэт умоляет ее позволить им остаться, поскольку Мужчина — фанат его работ.

Однако однажды вечером Мужчина и Женщина случайно разбивают хрустальный объект в кабинете Поэта. С этого момента в доме начинают происходить странные и пугающие события, итог которых перевернет представления зрителя о жизни и кинематографе.

Дженнифер Лоуренс отказалась от съёмок в фильме «Проект Рози» ради того, чтобы сняться у Даррена Аронофски

В фильме играют братья-актёры Донал Глисон и Брин Глисон

«мама!» – это первый фильм Даррена Аронофски, композитором которого выступил не Клинт Мэнселл

Даррен Аронофски и Дженнифер Лоуренс начали встречаться во время съёмок фильма

«мама!» – это также первый фильма Аронофски, в котором не снялся Марк Морголис, карьера которого началась с роли у режиссёра в «Пи»

Ремейк «Пятницы 13» был перенесён в связи с выходом этого фильма

Фильм «мама!» снят в том же настроении, что и «Чёрный лебедь»

До начала съемок режиссер фильма Даррен Аронофски на протяжении трех месяцев репетировал с Хавьером Бардемом и Дженнифер Лоуренс в арендованном складском помещении. Там была выстроена гигантская декорация дома с приклеенными к полу метками, чтобы можно было тренировать хореографию передвижений актеров.  После этого они с оператором Мэттью Либатиком полностью сняли фильм на небольшую видеокамеру без света и актеров, чтобы отрепетировать выверенные до миллиметра движения камеры. Благодаря этому создателям удалось обойтись без раскадровок, что, впрочем, вызвало некоторые трудности на монтаже.

Чтобы как можно дольше сохранять в тайне сюжет фильма, журналистам разрешали участие в предпоказах только при условии о его полном неразглашении.

На написание сценария у Аронофски ушло всего пять дней, свободных от работы над другим проектом режиссера. Уже тогда он держал в голове исполнительницу Дженнифер Лоуренс, но сомневался, что она заинтересуется проектом.

Фильм полностью снят на пленку. Наряду с Квентином Тарантино и Кристофером Ноланом Аронофски — один из самых популярных режиссеров, оставшихся верными аналоговому формату.

Музыку к картине писал Йохан Йоханссон, но ему никак не удавалось угодить режиссеру, и в итоге фильм вышел без какого-либо музыкального сопровождения. Именно Йоханссон убедил режиссера отказаться от саундтрека и сосредоточиться на звуковом оформлении фильма, хотя на написание музыки у него ушло больше года. Сам Аронофски объяснял это тем, что весь необходимый саундтрек выходил из энергетики Дженнифер Лоуренс. Из двух часов фильма мы в общей сложности 66 минут видим на экране крупный план ее лица.

Постпродакшен фильма занял больше года. Это связано с присутствием в нем более 1200 незаметных глазу компьютерных эффектов.

Аронофски сказал, что восклицательный знак в названии «отражает дух фильма» и соответствует «восклицательному знаку» в финале. Режиссер обосновал необычный выбор создателей фильма не использовать заглавную букву «м» в названии во время интервью Reddit, сказав: «Чтобы понять, почему буква “м” в названии строчная, прочтите титры и найдите там одно единственное имя, написанное с заглавной буквы. Спросите себя, как еще зовут этого персонажа?»

На зажигалке, которая появляется на протяжении всего фильма, изображен Вендхорн, древний рунический символ, который означает связь между вечными законами природы, действующими в согласии друг с другом

Отношения молодой пары оказываются под угрозой, когда, нарушая безмятежное существование супругов, в их дом заявляются незваные гости.

6.8 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 14 сентября 2017
Премьера онлайн 5 декабря 2017
Премьера в мире 5 сентября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип Paramount
Режиссер
Даррен Аронофски
Даррен Аронофски
В ролях
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
Эд Харрис
Эд Харрис
Донал Глисон
Донал Глисон
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма мама! 11 постеров
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мама!
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Наша рецензия
В уединенном доме живет пара – муж (Хавьер Бардем) и жена (Дженнифер Лоуренс). У них большая разница в возрасте и, вполне вероятно, в социальном статусе. Он знаменитый поэт и болезненно переживает затянувшийся творческий кризис. Она лишь готовит и в одиночку заново отстраивает его дом, сгоревший еще до встречи с ней. В общем, обеспечивает уют и раздражает супруга одним своим присутствием и назойливой внимательностью. Ситуация резко изменится, когда в дверь постучит незнакомец (Эд Харрис).…
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Леха 1 октября 2017, 22:40
Дегенератами заселен любой город в любой стране. А фильм действительно сложный, одна сплошная метафора. И в кинотеатрах для масс ему делать особо нечего.
Ниджат Аббасов 19 сентября 2017, 00:02
Этот фильм я бы посоветовал лишь самым злейшим врагам. Думаю, что нет более мучительно,чем провести 2 часа за просмотром данного "фильма". Дерьмо,… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Даррен Аронофски до сих пор получает гневные письма из-за фильма «мама!» Один из разгневанных зрителей даже раздобыл личный номер режиссера, чтобы отправлять ему негативные сообщения.
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19 октября 2021 16:50
Даррен Аронофски снимет фильм «Кит» с Бренданом Фрейзером в главной роли Съемки начнутся весной.
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12 января 2021 12:41
Педро Альмодовар и Даррен Аронофски готовят новые полнометражные фильмы Альмодовар вновь снимет Пенелопу Крус, а Аронофски воссоединится со своим оператором.
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