мама!, 2017

Фильм «мама!» - это новый режиссёрский проект Даррена Аронофски («Чёрный лебедь», «Ной», «Реквием по мечте»). В картине собрался поистине впечатляющий актёрский состав: Дженнифер Лоуренс («Мой парень - псих», «Голодные игры», «Джой»), Хавьер Бардем («Старикам тут не место», «Бьютифул»), Эд Харрис («Шоу Трумана», «Скала»), Мишель Пфайфер («Лицо со шрамом», «Бэтмен возвращается»), Донал Глисон («Фрэнк», «Бруклин») и другие.
Фильм «мама!» расскажет об одной молодой паре, которая впервые сталкивается с серьёзной проверкой. Однажды к героям приезжают гости, которых никто не ждал, и тогда их отношения начинают проверку на прочность.
Фильм начинается мрачным прологом в обгоревшем доме. Безымянный главный герой картины, Поэт, помещает на пьедестал посреди пепелища некий кристалл, после чего следы пожара тотчас пропадают и дом восстанавливается в своем первоначальном виде. В тот же миг в спальне просыпается жена героя, его Муза. Во время ремонта дома она галлюцинирует, представляя сердцебиение в его стенах.
Однажды к дому приходит незнакомый Мужчина, просит комнату и утверждает, что он местный врач. Поэт с готовностью соглашается, и Муза неохотно следует его решению. Во время пребывания в доме Поэта у Мужчины случаются приступы кашля, а Муза видит открытую рану на его боку. Вскоре в доме появляется и жена Мужчины, Женщина. Муза все больше разочаровывается в своих гостях, но Поэт умоляет ее позволить им остаться, поскольку Мужчина — фанат его работ.
Однако однажды вечером Мужчина и Женщина случайно разбивают хрустальный объект в кабинете Поэта. С этого момента в доме начинают происходить странные и пугающие события, итог которых перевернет представления зрителя о жизни и кинематографе.
Дженнифер Лоуренс отказалась от съёмок в фильме «Проект Рози» ради того, чтобы сняться у Даррена Аронофски
В фильме играют братья-актёры Донал Глисон и Брин Глисон
«мама!» – это первый фильм Даррена Аронофски, композитором которого выступил не Клинт Мэнселл
Даррен Аронофски и Дженнифер Лоуренс начали встречаться во время съёмок фильма
«мама!» – это также первый фильма Аронофски, в котором не снялся Марк Морголис, карьера которого началась с роли у режиссёра в «Пи»
Ремейк «Пятницы 13» был перенесён в связи с выходом этого фильма
Фильм «мама!» снят в том же настроении, что и «Чёрный лебедь»
До начала съемок режиссер фильма Даррен Аронофски на протяжении трех месяцев репетировал с Хавьером Бардемом и Дженнифер Лоуренс в арендованном складском помещении. Там была выстроена гигантская декорация дома с приклеенными к полу метками, чтобы можно было тренировать хореографию передвижений актеров. После этого они с оператором Мэттью Либатиком полностью сняли фильм на небольшую видеокамеру без света и актеров, чтобы отрепетировать выверенные до миллиметра движения камеры. Благодаря этому создателям удалось обойтись без раскадровок, что, впрочем, вызвало некоторые трудности на монтаже.
Чтобы как можно дольше сохранять в тайне сюжет фильма, журналистам разрешали участие в предпоказах только при условии о его полном неразглашении.
На написание сценария у Аронофски ушло всего пять дней, свободных от работы над другим проектом режиссера. Уже тогда он держал в голове исполнительницу Дженнифер Лоуренс, но сомневался, что она заинтересуется проектом.
Фильм полностью снят на пленку. Наряду с Квентином Тарантино и Кристофером Ноланом Аронофски — один из самых популярных режиссеров, оставшихся верными аналоговому формату.
Музыку к картине писал Йохан Йоханссон, но ему никак не удавалось угодить режиссеру, и в итоге фильм вышел без какого-либо музыкального сопровождения. Именно Йоханссон убедил режиссера отказаться от саундтрека и сосредоточиться на звуковом оформлении фильма, хотя на написание музыки у него ушло больше года. Сам Аронофски объяснял это тем, что весь необходимый саундтрек выходил из энергетики Дженнифер Лоуренс. Из двух часов фильма мы в общей сложности 66 минут видим на экране крупный план ее лица.
Постпродакшен фильма занял больше года. Это связано с присутствием в нем более 1200 незаметных глазу компьютерных эффектов.
Аронофски сказал, что восклицательный знак в названии «отражает дух фильма» и соответствует «восклицательному знаку» в финале. Режиссер обосновал необычный выбор создателей фильма не использовать заглавную букву «м» в названии во время интервью Reddit, сказав: «Чтобы понять, почему буква “м” в названии строчная, прочтите титры и найдите там одно единственное имя, написанное с заглавной буквы. Спросите себя, как еще зовут этого персонажа?»
На зажигалке, которая появляется на протяжении всего фильма, изображен Вендхорн, древний рунический символ, который означает связь между вечными законами природы, действующими в согласии друг с другом
Отношения молодой пары оказываются под угрозой, когда, нарушая безмятежное существование супругов, в их дом заявляются незваные гости.