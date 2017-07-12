«Роковое искушение»: Рецензия Киноафиши

Школа для девочек

1864 год. Гражданская война. Эми (Уна Лоуренс) гуляет одна по лесу – собирает грибы, но находит полуживого солдата (Колин Фаррелл). Южанка не растерялась и привела истекающего кровью капрала домой, точнее, в пансион для девочек, в котором осталось всего пять воспитанниц, мечтательная учительница Эдвина (Кирстен Данст) и строгая заведующая мисс Марта (Николь Кидман). Им бы сдать северянина своим и забыть поскорей о неприятном инциденте, но девушки решают сначала выходить врага – христианский долг обязывает – и только после того, как он окрепнет, выдать его южанам. Девочки, особенно старшая (Эль Фаннинг), и их наставницы вскоре проявляют интерес к подопечному и ищут его расположения. МакБерни такое внимание на первых порах вполне устраивает: провести войну в окружении девушек в уютном доме, где вкусно готовят его любимые грибы и пироги по особому рецепту, слишком заманчиво.

Кадр из фильма «Роковое искушение»

Изображение женщин с рядом оговорок в «Роковом искушении» напоминает раннюю работу Софии Копполы – «Девственницы-самоубийцы». Мотивы девушек, их переживания, то, что обыденное словоупотребление высокопарно величает «внутренним миром», у Копполы прорисовываются даже не пунктиром. Режиссер не играет и с едва уловимыми полутонами, изощренно и самозабвенно выписывающими психологический портрет персонажей. Скорее, женские фигуры у нее приобретают удивительную плотность: воздушные, казалось бы, почти прозрачные для любопытствующего глаза, они все же остаются практически не проницаемыми для словоохотливого описания переживаний. «Роковое искушение», как и «Девственницы-самоубийцы», держится на стороннем любовании, ежесекундно отдающим себе отчет в том, что имеет дело с загадкой без запасенного ответа.

Кадр из фильма «Роковое искушение»

Дон Сигел в экранизации романа Томаса Куллинана с Клинтом Иствудом в главной роли, ремейком которой иногда называют работу Софии Копполы, шел совсем другим путем. Он как раз бесцеремонно озвучивал мысли девушек, дотошно рассказывал о произошедшем в пансионе до появления капрала МакБерни, и его зарисовки женских образов вполне похожи и на неутешительный диагноз, и на приговор. В фильме Сигела нет места волнующей, ускользающей невинности и тайне, нет и обаятельного юмора, который так ловко вплетен в канву «Рокового искушения». Там, где Коппола подшучивает и сохраняет ощутимую дистанцию по отношению к девушкам, Сигел серьезен и бесцеремонно срывает маски со звероподобных существ, страдающих от буйства гормонов.

Кадр из фильма «Роковое искушение»

Фильм 1971 года спокойно переходит грязь вброд и выставляет на всеобщее обозрение южанок, одичавших без грубого мужского внимания. «Роковое искушение» не столь прямолинейно и грязь на героинь не льет, в свете солнечных лучей, продирающихся сквозь листву, и бликов свечей, улавливаемых камерой Филиппа Ле Сурда, проступает не оголтелое желание, а тоска по мирной жизни, по обществу, свободе… В «Роковом искушении» многое недоговорено: за кадром остались инцестуозные отношения, нет в школе и чернокожей рабыни – это убирает ряд смысловых пластов из фильма, но сказать, что у Копполы остаются явные сюжетные дыры или ее работа существенно проигрывает предшественнику, нельзя.

Кадр из фильма «Роковое искушение»

«Обманутый» Сигела тяжеловесен и неповоротлив, «Роковое искушение» притягательно в своей обманчивой простоте и хищной нежности. Фильм 2017 года передает совсем другое настроение посредством абрисов героев уже рассказанной истории, и в этом волнительном скольжении от одного персонажа к другому, в интригующем замалчивании с его простором для воображения, в улыбках и легкости подачи – вся прелесть стилизованного триллера от Софии Копполы.

Елена Громова

В российском прокате с 27 июля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Роковое искушение»