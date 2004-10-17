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Finding Neverland

Волшебная страна, 2004

2004 / Великобритания / США
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23 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Джеймс Барри – драматург-неудачник, очередная пьеса которого потерпела крах. После этого у него сильно портятся отношения с женой, хотя они оба пытаются это скрыть. Однажды, гуляя по парку, Джеймс знакомится со вдовой по имени Сильвия и ее четырьмя детьми. Эта семья становится для писателя новым источником вдохновения: он придумывает сказку про Питера Пена, и на этот раз Джеймс совершенно уверен в будущем успехе.

  • Джонни Депп был настолько впечатлен игрой Фредди Хаймора во время съемок, что пригласил его сыграть главного героя в фильме «Чарли и шоколадная фабрика». 
  • Перед съемками сцены официального ужина Джонни Депп поместил под стул Джули Кристи устройство на пульте дистанционного управления, которое издавало звук пуканья. Именно над этими звуками, а не над игрой с ложками, смеются дети-актеры. 
  • Готовясь к роли, Джонни Депп оттачивал шотландский акцент.
  • Рост реального Джеймса Барри был чуть выше 150 см, как и у придуманного им персонажа Питера Пэна.
  • Сценарий фильма базируется на пьесе Алана Ни «Человек, который был Питером Пэном».
  • В фильме муж Сильвии умер еще до ее встречи с Джеймсом. В реальной жизни супруги были живы и здоровы даже на премьере пьесы «Питер Пэн».
  • На роль Барри первоначально рассматривалась кандидатура Джима Керри.

Писатель-неудачник Дж.Мэттью Барри не повинуется законам консервативного Лондона и становится другом одинокой вдовы, а также приемным отцом ее четырем маленьким сыновьям. Новая семья дарит вдохновение: писатель создает детского героя Питера Пэна и чудесную сказку о детях, которые не хотят взрослеть...

7.5 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 14 февраля 2005
Премьера в мире 17 октября 2004
Возраст 6+
Прокатчик Вест
Режиссер
Марк Форстер
Марк Форстер
В ролях
Джонни Депп
Джонни Депп
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Джули Кристи
Джули Кристи
Ник Рауд
Рада Митчелл
Рада Митчелл
Все актеры и съемочная группа
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Волшебная страна
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Принято считать, что сказка сэра Джеймса Мэтью Бэрри про Питера Пэна – о летающих мальчиках и волшебных приключениях. Собственно, так оно и есть, с этим никто не спорит, но прежде всего сказка про Питера Пэна – о вечном поединке человека и смерти. Дети уходят/улетают в волшебную страну (Neverland – Небыляндию), чтобы никогда не взрослеть и не стареть, то есть чтобы отменить время, ибо время – главный оруженосец и глашатай смерти. Победивший время – не умирает. И только тикающие часы во чреве…
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bmc 2 апреля 2015, 12:51
Юмора я там не заметил вообще. На мой взгляд это был просто очередной фильм для детей, причем не самый удачный. Иначе чем еще можно было объяснить,… Читать дальше…
Я 2 апреля 2015, 12:51
Вдогонку про Питера Пена.
Разве тётушка, рассуждающая о том, что писать приключенческие книги есть занятие несерьёзное, а сама втихаря читающая… Читать дальше…
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