Волшебная страна, 2004

Джеймс Барри – драматург-неудачник, очередная пьеса которого потерпела крах. После этого у него сильно портятся отношения с женой, хотя они оба пытаются это скрыть. Однажды, гуляя по парку, Джеймс знакомится со вдовой по имени Сильвия и ее четырьмя детьми. Эта семья становится для писателя новым источником вдохновения: он придумывает сказку про Питера Пена, и на этот раз Джеймс совершенно уверен в будущем успехе.
Писатель-неудачник Дж.Мэттью Барри не повинуется законам консервативного Лондона и становится другом одинокой вдовы, а также приемным отцом ее четырем маленьким сыновьям. Новая семья дарит вдохновение: писатель создает детского героя Питера Пэна и чудесную сказку о детях, которые не хотят взрослеть...
Разве тётушка, рассуждающая о том, что писать приключенческие книги есть занятие несерьёзное, а сама втихаря читающая… Читать дальше…