John Clasky Тебя бы в отдельный пол записали.

John Clasky Смотреть просто так — не вариант, пристальный взгляд — вот что имеет смысл.

John Clasky И пытаться не моргать, чтобы ничего не пропустить.

John Clasky И при всём этом — ты это ты.

John Clasky Просто ты сногсшибательно красива.