В жизни Флор Морено все складывалось самым благополучным образом: любимая работа приносила стабильный доход, а муж и дочь Кристина были источниками вдохновения и радости. Однако все изменилось, когда благоверный героини повстречал другую женщину и бросил семью ради нее. После раздела имущества Флор и Кристина остались практически без денег. Поразмыслив немного, они пересекли мексиканскую границу и отправились в Лос-Анджелес, где поселились в латиноамериканском квартале. Некоторое время Флор жила среди своих, но желание достойно зарабатывать заставило женщину покинуть гетто и устроиться на работу в дом богатых супругов Класки. Одна беда – в отличие от своих хозяев, Флор совсем не говорит по-английски…
Первые дни супружеской жизни странной парочки: американца и латиноамериканки, которые с трудом понимают друг друга – один из них знает только английский, другая – только испанский... Как они оказались вместе? Все достаточно тривиально – это была любовь с первого взгляда, и в тот момент слова для признаний были просто не нужны...
|17 февраля 2005
|Россия
|Каскад
|12+
|17 февраля 2005
|Австралия
|8 апреля 2005
|Австрия
|10 марта 2005
|Аргентина
|23 марта 2005
|Бахрейн
|17 февраля 2005
|Беларусь
|17 июня 2005
|Бразилия
|25 февраля 2005
|Великобритания
|22 апреля 2005
|Венесуэла
|7 апреля 2005
|Германия
|18 февраля 2005
|Дания
|25 февраля 2005
|Ирландия
|1 апреля 2005
|Исландия
|18 февраля 2005
|Испания
|15 апреля 2005
|Италия
|17 февраля 2005
|Казахстан
|8 апреля 2005
|Колумбия
|27 апреля 2005
|Кувейт
|31 марта 2005
|Малайзия
|4 февраля 2005
|Мексика
|17 февраля 2005
|Новая Зеландия
|8 апреля 2005
|Норвегия
|23 марта 2005
|ОАЭ
|23 марта 2005
|Оман
|6 мая 2005
|Панама
|17 марта 2005
|Перу
|31 марта 2005
|Португалия
|17 декабря 2004
|США
|31 марта 2005
|Сингапур
|24 марта 2005
|Словения
|21 апреля 2005
|Таиланд
|17 февраля 2005
|Украина
|4 марта 2005
|Уругвай
|25 февраля 2005
|Финляндия
|2 марта 2005
|Франция
|7 апреля 2005
|Хорватия
|14 апреля 2005
|Чехия
|7 апреля 2005
|Чили
|8 апреля 2005
|Швейцария
|25 февраля 2005
|Швеция
|1 апреля 2005
|Эквадор
|1 апреля 2005
|ЮАР
|22 апреля 2005
|Южная Корея
|14 января 2006
|Япония