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Постер фильма Испанский-Английский
6.8
Киноафиша Фильмы Испанский-Английский
6.8

Испанский-Английский

, 2004
Spanglish
США / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Испанский-Английский
6.8

Причины посмотреть

Факты

О фильме

В жизни Флор Морено все складывалось самым благополучным образом: любимая работа приносила стабильный доход, а муж и дочь Кристина были источниками вдохновения и радости. Однако все изменилось, когда благоверный героини повстречал другую женщину и бросил семью ради нее. После раздела имущества Флор и Кристина остались практически без денег. Поразмыслив немного, они пересекли мексиканскую границу и отправились в Лос-Анджелес, где поселились в латиноамериканском квартале. Некоторое время Флор жила среди своих, но желание достойно зарабатывать заставило женщину покинуть гетто и устроиться на работу в дом богатых супругов Класки. Одна беда – в отличие от своих хозяев, Флор совсем не говорит по-английски…

  • Исполнительница главной роли Пас Вега так же, как и ее героиня, не владеет английским языком. Чтобы она могла объясняться с режиссером фильма Джеймсом Л. Бруксом, на съемочной площадке постоянно присутствовал переводчик.
  • Чтобы принять участие в этом фильме, Адам Сэндлер (Джон Класки) отказался от роли в триллере «Соучастник» (2004). 
  • На роль Флор Морено пробовались Ева Лонгория и Ева Мендес.
  • В трейлерах к фильму звучала песня Show You Love американской рок-группы Jars of Clay. Однако в официальный саундтрек картины композиция не вошла.

Первые дни супружеской жизни странной парочки: американца и латиноамериканки, которые с трудом понимают друг друга – один из них знает только английский, другая – только испанский... Как они оказались вместе? Все достаточно тривиально – это была любовь с первого взгляда, и в тот момент слова для признаний были просто не нужны...

В ролях

Адам Сэндлер
Адам Сэндлер
John Clasky
Виктория Луна
Cristina (six years old)
Клорис Личмен
Клорис Личмен
Evelyn
Паз Вега
Паз Вега
Flor
Теа Леони
Теа Леони
Deborah Clasky
Шелби Брюс
Cristina
Сара Стил
Сара Стил
Bernice
Ian Donovan Hyland
Georgie
Сесилия Суарес
Monica
Ricardo Molina
Flor's Husband
Режиссер Джеймс Л Брукс
Сценарист Джеймс Л Брукс
Композитор Ханс Циммер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 17 декабря 2004
Дата выхода
17 февраля 2005 Россия Каскад 12+
17 февраля 2005 Австралия
8 апреля 2005 Австрия
10 марта 2005 Аргентина
23 марта 2005 Бахрейн
17 февраля 2005 Беларусь
17 июня 2005 Бразилия
25 февраля 2005 Великобритания
22 апреля 2005 Венесуэла
7 апреля 2005 Германия
18 февраля 2005 Дания
25 февраля 2005 Ирландия
1 апреля 2005 Исландия
18 февраля 2005 Испания
15 апреля 2005 Италия
17 февраля 2005 Казахстан
8 апреля 2005 Колумбия
27 апреля 2005 Кувейт
31 марта 2005 Малайзия
4 февраля 2005 Мексика
17 февраля 2005 Новая Зеландия
8 апреля 2005 Норвегия
23 марта 2005 ОАЭ
23 марта 2005 Оман
6 мая 2005 Панама
17 марта 2005 Перу
31 марта 2005 Португалия
17 декабря 2004 США
31 марта 2005 Сингапур
24 марта 2005 Словения
21 апреля 2005 Таиланд
17 февраля 2005 Украина
4 марта 2005 Уругвай
25 февраля 2005 Финляндия
2 марта 2005 Франция
7 апреля 2005 Хорватия
14 апреля 2005 Чехия
7 апреля 2005 Чили
8 апреля 2005 Швейцария
25 февраля 2005 Швеция
1 апреля 2005 Эквадор
1 апреля 2005 ЮАР
22 апреля 2005 Южная Корея
14 января 2006 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $80 000 000
Сборы в мире $55 470 154
Производство Columbia Pictures, Gracie Films
Другие названия
Spanglish, Espanglish, Espanglês, Cum sa nu devii american, Ispangliška, Næsten helt perfekt - Spanglish, Spanglescina, Spanglish - käännöskukkasia, Spanglish - kielikukkasia, Spanglish - Quando in famiglia sono in troppi a parlare, Spanglish: J'en perds mon latin!, Spangol - Magamat sem értem, Španjolski engleski, Trudne słówka, Ισπαγγλικά, Испанский английский, Іспанська англійська, Спанглиш, スパングリッシュ 太陽の国から来たママのこと, 真情快譯通, Ispanskiy-angliyskiy, Ispansʹka anhliysʹka, Spenglish, Испанский-английский, Ispangliká

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 декабря 2023

Цитаты

John Clasky Тебя бы в отдельный пол записали.
John Clasky Смотреть просто так — не вариант, пристальный взгляд — вот что имеет смысл.
John Clasky И пытаться не моргать, чтобы ничего не пропустить.
John Clasky И при всём этом — ты это ты.
John Clasky Просто ты сногсшибательно красива.
John Clasky Настолько, что я всерьёз подумываю посмотреть на тебя ещё раз, прежде чем мы закончим здесь.

Наша рецензия

Для англоязычного сознания все, что связано с понятием identity, имеет первостепенное значение. В США, больше похожих на плавильный котел, чем на место обитания какой-то определенной национальности, на проблему психической идентификации накладывается довольно острая проблема идентификации культурно-этнической. Я американец, но кто это я, собственно, такой? Тут примерно то же самое, что с загадочной и потому набившей изрядную оскомину русской душой: как определить, передать, выразить душу…

Отзывы о фильме

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