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Джоэли Ричардсон

Joely Richardson
Джоэли Ричардсон
Джоэли Ричардсон Joely Richardson
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Дата рождения
9 января 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
178 см
Биография Джоэли Ричардсон

Родилась 9 января 1965 года. Лондон, Англия, Великобритания.

Фильмография Джоэли Ричардсон
Рождественское свидание моего отца
Рождественское свидание моего отца
комедия 2020, Великобритания
5.0
Цвет из иных миров
Цвет из иных миров
ужасы, фантастика 2020, США / Португалия
5.0
Красный воробей
Красный воробей
триллер 2017, США
6.0
Невидимка
Невидимка
триллер 2017, США
6.0
Сноуден
Сноуден
драма, триллер, биография 2016, Германия / США
6.0
Темные ангелы
Темные ангелы
драма, мистика 2015, Венгрия / США
7.0
Посланник
Посланник
ужасы, драма, триллер 2015, Великобритания
5.0
Академия вампиров
Академия вампиров
фэнтези 2014, США
7.0
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6 мая 2022 13:26
Три актрисы присоединились к Эмме Коррин в предстоящей экранизации «Любовника леди Чаттерлей» Также в фильме сыграет Джек О'Коннелл. 
Написать
17 сентября 2021 13:28
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