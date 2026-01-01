Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лиам Нисон 7 фотографий
Лиам Нисон Liam Neeson
Связи Лиама Нисона
Джулия Робертс
Джулия Робертс были в отношениях с 1998 по 1990
Наташа Ричардсон
Наташа Ричардсон были в браке с 1994 по 2009
Киноафиша Персоны Лиам Нисон

Лиам Нисон

Liam Neeson

Дата рождения
7 июня 1952
Возраст
74 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Баллимина, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Рост
193 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой боевиков

Биография Лиама Нисона

Лиам Нисон родился 7 июня 1952 года в городе Бэллимена, Северная Ирландия, в семье Кэтрин и Бернарда Нисон. Отец Лиама занимался недвижимостью, а мать была поваром, и поскольку они были верующими католиками, то назвали сына в честь местного священника. У Лиама есть три сестры: Элизабет, Бернадетт и Розалин. В юношестве он увлекался боксом и даже участвовал в соревнованиях, однако позже увлекся актерским мастерством. Впервые Нисон вышел на сцену в возрасте 11 лет, когда его учитель порекомендовал его на главную роль в школьном спектакле. Этот опыт вкупе с наставлениями его священника подтолкнули Лиама выбрать профессию актера. Чтобы исполнить свою мечту он переезжает в Белфаст, а затем в Дублин. В столице он работал в местом театре, где его и заметил режиссер Джон Бурмен и предложил Лиаму сыграть первую роль в кино.

Фильмы с Лиамом Нисоном

Первым фильмом для Лиама стал «Эскалибур» 1981 года. В нем он сыграл рыцаря Гавейна, приближенного к королю Артуру. С этой роли и началась карьера Нисона как актера. Он сыграл в фильмах «Баунти», «Подозреваемый», «Смертельный список», «Человек тьмы» и во многих других, пока в 1993 году не получил главную роль в ставшем уже культовым фильме «Список Шиндлера». В нем Лиам сыграл Оскара Шиндлера, немецкого бизнесмена, который спас более тысячи польских евреев от гибели во время Второй Мировой. Картина Стивена Спилберга получила немало наград, в том числе и Оскар за лучший фильм года, а Нисон впервые удостоился номинации на премию киноакадемии. В том 1994 году премию получил Том Хэнкс за роль в фильме «Филадельфия», однако критики высоко оценили игру Нисона.

Лиам Нисон – Звездные войны

В 1999 Нисон сыграл джедая и наставника Оби-Вана Кеноби Кафй-Гон Джинна, который, несмотря на всеобщее уважение, так и не попал в Совет Ордена. В фильме «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» герой Нисона погибает от удара Дарта Мола, и в следующих частях он появляется в роли призрака.

После успеха голливудского блокбастера Лиам снимается в картине британского режиссера Ричарда Кертиса «Реальная любовь». В фильме приняли участие десятки самых известных актеров Великобритании: Алан Рикман, Эмма Томпсон, Кира Найтли, Хью Грант и другие. Нисон сыграл роль отца-одиночки, пасынок которого внезапно влюбляется в одноклассницу. Отец и сын выстраивают сложные взаимоотношения и пытаются справиться с потерей жены и матери.

Лиама также можно увидеть в таких картинах как «Бэтмен: Начало», «Завтрак на Плутоне», «Рождение Иисуса Христа», «Хлоя» и «Битва титанов».

В 2011 году Нисон сыграл главную роль в боевике «Схватка» режиссера Джо Карнахана. Продюсером картины выступил Ридли Скотт, а вместе с Лиамом в ней снялись Фрэнк Грилло и Дермот Малруни.

Лиам Нисон – Заложница

Лиам сыграл роль Брайана Миллса, бывшего агента спецслужб, который оказывается в тянут в ряд опасных событий в трех частях фильма «Заложница» . В первой части герой Нисона распутывает преступление о похищении собственной дочери. Во второй части преступники похищают уже его вместе с женой, а в третьей, заключительной части, его несправедливо обвиняют в убийстве бывшей жены, и герою Нисона приходится доказывать свою невиновность.

Личная жизнь Лиама Нисона

Актер был женат на актрисе Наташе Ричардсон, с которой познакомился на Бродвее. Они были вместе 15 лет, пока в 2009 году с Наташей не произошел несчастный случай на горнолыжном курорте. Ричардсон ударилась головой и в результате черепно-мозговой травмы скончалась. У Лиама осталось двое сыновей: Дэниел и Майкл, с которыми он живет в Милбруке, Нью-Йорк.

 

Связи Лиама Нисона
Джулия Робертс
были в отношениях с 1998 по 1990 Джулия Робертс
Наташа Ричардсон
были в браке с 1994 по 2009 Наташа Ричардсон

Популярные фильмы

Темный рыцарь: Возрождение легенды 8.7
Темный рыцарь: Возрождение легенды (2012)
Список Шиндлера 8.6
Список Шиндлера (1993)
Бэтмен: начало 8.5
Бэтмен: начало (2005)

Фильмография Лиама Нисона

Как ограбить банк 7.6
Как ограбить банк 4 Kids Walk Into a Bank
комедия, детектив 2026, США
Решение проблемы The Fix
боевик, триллер 2026, США
Голый пистолет 6.8
Голый пистолет The Naked Gun
комедия 2025, США
Смотреть трейлер Рецензия
Зараза 7.1
Зараза Cold Storage
боевик, комедия, фантастика, ужасы 2025, США
Смотреть трейлер Рецензия
Ирвин Уэлш: Реальности недостаточно 6.8
Ирвин Уэлш: Реальности недостаточно Irvine Welsh: Reality Is Not Enough
биография, документальный 2025, Ирландия
Смотреть трейлер
Профессионал 5.3
Профессионал Thug
криминал, триллер 2024, США
Смотреть трейлер
Дикая кошка 5.7
Дикая кошка Wildcat
биография, драма 2024, США
Смотреть трейлер
Последний наемник 7.2
Последний наемник In the Land of Saints and Sinners
триллер 2023, США
Смотреть трейлер
Показать еще
Новости о Лиаме Нисоне
Геймеров ждет приятный сюрприз в кино: новый хоррор «Зараза» вобрал все лучшее из игр — от The Last of Us до Resident Evil
Геймеров ждет приятный сюрприз в кино: новый хоррор «Зараза» вобрал все лучшее из игр — от The Last of Us до Resident Evil
Время любви и волшебства: 10 лучших рождественских ромкомов
Время любви и волшебства: 10 лучших рождественских ромкомов
Джо Кири, Джорджина Кэмпбелл и Лиам Нисон переживают отвал башки в трейлере триллера «Зараза»
Джо Кири, Джорджина Кэмпбелл и Лиам Нисон переживают отвал башки в трейлере триллера «Зараза»

Интересные факты о Лиаме Нисоне

- Лиам Нисон является большим фанатом английского футбольного клуба «Ливерпуль»

- 1999 году он был удостоен звания офицера ордена Британской империи от королевы Елизаветы II

- Рост Лиама - 193 см

 

Фотографии Лиама Нисона

Лиам Нисон Лиам Нисон Лиам Нисон Лиам Нисон Лиам Нисон Лиам Нисон с женой
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
Воду после риса лью не в раковину, а на лицо: пара минут – и кожа сияет как у молоденькой кореянки даже без дорогого SPA
Если скучаете по «Очень странным делам»: 7 сериалов, где город внезапно превращается в ловушку — тут не только «Извне» и «Тьма»
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
Свежий детектив с Устюговым затянул так, что «забываешь про “Ментовские войны”»: похож на комикс и на «Ганнибала» одновременно
Кинг назвал этот хоррор «потрясающим»: 7-серийная история о жутких детях собрала в себя все, за что обожают Короля ужасов
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
«Курица – не птица, сложный тест – пригодится»: ответите на 7 вопросов о «Женитьбе Бальзаминова» ровно за 60 секунд?
Новый сериал про адвоката собрал 800 000 зрителей за вечер — и Netflix тут же забрал его себе: из тех, что смотрится за один присест
У «Дома дракона 3» по 32 млн просмотров на серию и 8.4 на IMDb: наскребли 7 худших изменений сюжета
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше