Лиам Нисон родился 7 июня 1952 года в городе Бэллимена, Северная Ирландия, в семье Кэтрин и Бернарда Нисон. Отец Лиама занимался недвижимостью, а мать была поваром, и поскольку они были верующими католиками, то назвали сына в честь местного священника. У Лиама есть три сестры: Элизабет, Бернадетт и Розалин. В юношестве он увлекался боксом и даже участвовал в соревнованиях, однако позже увлекся актерским мастерством. Впервые Нисон вышел на сцену в возрасте 11 лет, когда его учитель порекомендовал его на главную роль в школьном спектакле. Этот опыт вкупе с наставлениями его священника подтолкнули Лиама выбрать профессию актера. Чтобы исполнить свою мечту он переезжает в Белфаст, а затем в Дублин. В столице он работал в местом театре, где его и заметил режиссер Джон Бурмен и предложил Лиаму сыграть первую роль в кино.

Фильмы с Лиамом Нисоном

Первым фильмом для Лиама стал «Эскалибур» 1981 года. В нем он сыграл рыцаря Гавейна, приближенного к королю Артуру. С этой роли и началась карьера Нисона как актера. Он сыграл в фильмах «Баунти», «Подозреваемый», «Смертельный список», «Человек тьмы» и во многих других, пока в 1993 году не получил главную роль в ставшем уже культовым фильме «Список Шиндлера». В нем Лиам сыграл Оскара Шиндлера, немецкого бизнесмена, который спас более тысячи польских евреев от гибели во время Второй Мировой. Картина Стивена Спилберга получила немало наград, в том числе и Оскар за лучший фильм года, а Нисон впервые удостоился номинации на премию киноакадемии. В том 1994 году премию получил Том Хэнкс за роль в фильме «Филадельфия», однако критики высоко оценили игру Нисона.

Лиам Нисон – Звездные войны

В 1999 Нисон сыграл джедая и наставника Оби-Вана Кеноби Кафй-Гон Джинна, который, несмотря на всеобщее уважение, так и не попал в Совет Ордена. В фильме «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» герой Нисона погибает от удара Дарта Мола, и в следующих частях он появляется в роли призрака.

После успеха голливудского блокбастера Лиам снимается в картине британского режиссера Ричарда Кертиса «Реальная любовь». В фильме приняли участие десятки самых известных актеров Великобритании: Алан Рикман, Эмма Томпсон, Кира Найтли, Хью Грант и другие. Нисон сыграл роль отца-одиночки, пасынок которого внезапно влюбляется в одноклассницу. Отец и сын выстраивают сложные взаимоотношения и пытаются справиться с потерей жены и матери.

Лиама также можно увидеть в таких картинах как «Бэтмен: Начало», «Завтрак на Плутоне», «Рождение Иисуса Христа», «Хлоя» и «Битва титанов».

В 2011 году Нисон сыграл главную роль в боевике «Схватка» режиссера Джо Карнахана. Продюсером картины выступил Ридли Скотт, а вместе с Лиамом в ней снялись Фрэнк Грилло и Дермот Малруни.

Лиам Нисон – Заложница

Лиам сыграл роль Брайана Миллса, бывшего агента спецслужб, который оказывается в тянут в ряд опасных событий в трех частях фильма «Заложница» . В первой части герой Нисона распутывает преступление о похищении собственной дочери. Во второй части преступники похищают уже его вместе с женой, а в третьей, заключительной части, его несправедливо обвиняют в убийстве бывшей жены, и герою Нисона приходится доказывать свою невиновность.

Личная жизнь Лиама Нисона

Актер был женат на актрисе Наташе Ричардсон, с которой познакомился на Бродвее. Они были вместе 15 лет, пока в 2009 году с Наташей не произошел несчастный случай на горнолыжном курорте. Ричардсон ударилась головой и в результате черепно-мозговой травмы скончалась. У Лиама осталось двое сыновей: Дэниел и Майкл, с которыми он живет в Милбруке, Нью-Йорк.