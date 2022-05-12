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Лиам Нисон

Liam Neeson
Лиам Нисон
Лиам Нисон Liam Neeson
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Дата рождения
7 июня 1952
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Джулия Робертс
Джулия Робертс
были в отношениях с 1998 по 1990 Наташа Ричардсон
Наташа Ричардсон
были в браке с 1994 по 2009
Биография Лиама Нисона

Лиам Нисон родился 7 июня 1952 года в городе Бэллимена, Северная Ирландия, в семье Кэтрин и Бернарда Нисон. Отец Лиама занимался недвижимостью, а мать была поваром, и поскольку они были верующими католиками, то назвали сына в честь местного священника. У Лиама есть три сестры: Элизабет, Бернадетт и Розалин. В юношестве он увлекался боксом и даже участвовал в соревнованиях, однако позже увлекся актерским мастерством. Впервые Нисон вышел на сцену в возрасте 11 лет, когда его учитель порекомендовал его на главную роль в школьном спектакле. Этот опыт вкупе с наставлениями его священника подтолкнули Лиама выбрать профессию актера. Чтобы исполнить свою мечту он переезжает в Белфаст, а затем в Дублин. В столице он работал в местом театре, где его и заметил режиссер Джон Бурмен и предложил Лиаму сыграть первую роль в кино.

Фильмы с Лиамом Нисоном

Первым фильмом для Лиама стал «Эскалибур» 1981 года. В нем он сыграл рыцаря Гавейна, приближенного к королю Артуру. С этой роли и началась карьера Нисона как актера. Он сыграл в фильмах «Баунти», «Подозреваемый», «Смертельный список», «Человек тьмы» и во многих других, пока в 1993 году не получил главную роль в ставшем уже культовым фильме «Список Шиндлера». В нем Лиам сыграл Оскара Шиндлера, немецкого бизнесмена, который спас более тысячи польских евреев от гибели во время Второй Мировой. Картина Стивена Спилберга получила немало наград, в том числе и Оскар за лучший фильм года, а Нисон впервые удостоился номинации на премию киноакадемии. В том 1994 году премию получил Том Хэнкс за роль в фильме «Филадельфия», однако критики высоко оценили игру Нисона.

Лиам Нисон – Звездные войны

В 1999 Нисон сыграл джедая и наставника Оби-Вана Кеноби Кафй-Гон Джинна, который, несмотря на всеобщее уважение, так и не попал в Совет Ордена. В фильме «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» герой Нисона погибает от удара Дарта Мола, и в следующих частях он появляется в роли призрака.

После успеха голливудского блокбастера Лиам снимается в картине британского режиссера Ричарда Кертиса «Реальная любовь». В фильме приняли участие десятки самых известных актеров Великобритании: Алан Рикман, Эмма Томпсон, Кира Найтли, Хью Грант и другие. Нисон сыграл роль отца-одиночки, пасынок которого внезапно влюбляется в одноклассницу. Отец и сын выстраивают сложные взаимоотношения и пытаются справиться с потерей жены и матери.

Лиама также можно увидеть в таких картинах как «Бэтмен: Начало», «Завтрак на Плутоне», «Рождение Иисуса Христа», «Хлоя» и «Битва титанов».

В 2011 году Нисон сыграл главную роль в боевике «Схватка» режиссера Джо Карнахана. Продюсером картины выступил Ридли Скотт, а вместе с Лиамом в ней снялись Фрэнк Грилло и Дермот Малруни.

Лиам Нисон – Заложница

Лиам сыграл роль Брайана Миллса, бывшего агента спецслужб, который оказывается в тянут в ряд опасных событий в трех частях фильма «Заложница» . В первой части герой Нисона распутывает преступление о похищении собственной дочери. Во второй части преступники похищают уже его вместе с женой, а в третьей, заключительной части, его несправедливо обвиняют в убийстве бывшей жены, и герою Нисона приходится доказывать свою невиновность.

Личная жизнь Лиама Нисона

Актер был женат на актрисе Наташе Ричардсон, с которой познакомился на Бродвее. Они были вместе 15 лет, пока в 2009 году с Наташей не произошел несчастный случай на горнолыжном курорте. Ричардсон ударилась головой и в результате черепно-мозговой травмы скончалась. У Лиама осталось двое сыновей: Дэниел и Майкл, с которыми он живет в Милбруке, Нью-Йорк.

 

Интересные факты о Лиаме Нисоне

- Лиам Нисон является большим фанатом английского футбольного клуба «Ливерпуль»

- 1999 году он был удостоен звания офицера ордена Британской империи от королевы Елизаветы II

- Рост Лиама - 193 см

 

Фильмография Лиама Нисона
Возмездие
Возмездие
триллер 2022, США
0.0
Игра теней
Игра теней
боевик 2022, США / Китай / Австралия
7.0
Флешбэк
Флешбэк
боевик, триллер 2022, США
7.0
Заступник
Заступник
боевик, триллер 2021, США
6.0
Ледяной драйв
Ледяной драйв
боевик 2021, США
7.0
Честный вор
Честный вор
боевик, триллер, драма, криминал 2020, США
7.0
Сделано в Италии
Сделано в Италии
комедия 2020, Великобритания / Италия
6.0
Обыкновенная любовь
Обыкновенная любовь
драма, мелодрама 2019, Великобритания
6.0
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Лиам Нисон Лиам Нисон Лиам Нисон Лиам Нисон
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Тест: насколько хорошо ты знаешь фильмографию Лиама Нисона Талант ирландского актера Лиама Нисона с течением времени не увядает, а только крепнет. Последним из его круто сваренных героев стал центральный персонаж «Флешбэка» Алекс Льюис — наемный убийца с принципами (из-за которых он отказывается от выполнения контракта) и проблемами с памятью, противостоящий одновременно и ФБР, и бывшим нанимателям. Премьера фильма в России состоялась 12 мая.
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12 мая 2022 10:32
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12 мая 2022 09:30
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8 мая 2022 12:26
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Джулия Робертс
Джулия Робертс Julia Roberts
были в отношениях с 1998 по 1990 Наташа Ричардсон
Наташа Ричардсон Natasha Richardson
были в браке с 1994 по 2009
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