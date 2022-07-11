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Джейми Фокс

Jamie Foxx
Джейми Фокс
Джейми Фокс Jamie Foxx
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Дата рождения
13 декабря 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Террелл, Техас, США
Рост
175 см
Биография Джейми Фокса

Джейми Фокс появился на свет 13 декабря 1967 года в американском городе Террелл, расположенном в штате Техас. Ранние годы будущего актера прошли в детском доме, после чего его забрали в семью баптисты Эсфирь Мари, которая служила медицинской сестрой, и Марк Тэлли, работавший на складе. В юношестве Джейми стал частью церковного хора «Новая надежда».

В пять лет Фокс с подачи бабушки, которая посвящала много времени приемному внуку, начал осваивать клавишные. Получив базовое образование, он продолжил заниматься музыкой и в колледже, осваивая классику. Кроме того, Фокс увлекался спортом и собирался построить профессиональную карьеру в футболе, однако при выборе вуза отдал предпочтение музыкальному направлению.

Первую узнаваемость Фокс приобрел в качестве стэндапера. В середине 1990-х он основал и свой музыкальный коллектив, деятельность которого удостоилась награды MTV Video Music Awards в 2001 году. Но главное место в карьере Фокса все же заняла актерская деятельность.

В 1991 году он дебютировал на большом экране, исполнив небольшую роль в многосерийном проекте «В ярких красках». С тех пор часто появлялся в телесериалах в ролях второго плана. Прорывом в его карьере стала драматическая лента Тейлора Хэкфорда «Рэй», где Джейми сыграл одну из легенд американской музыки – Рэя Чарльза.

Свою частную жизнь Джейми предпочитает не афишировать. Известно, что у него есть две дочери от двух разных женщин. Будучи сам брошенный родителями, Фокс много времени уделяет своей старшей дочери Коринн, которую растит сам. Но и с младшей девочкой по имени Анелиза он часто видится, о чем говорят фотографии, опубликованные в личном аккаунте актера в социальной сети Instagram. О матерях обеих девочек информации нет.

Интересные факты о Джейми Фоксе
  • Фокс стал лишь третьим американским актером с темной кожей, который завоевал премию «Оскар».
  • В 2012 году стало известно, что Джейми попробует себя в режиссуре. Его дебютной работой станет «Звёздный уикенд».
  • Биологических родителей Джейми зовут Луиза Аннет Тэлли Диксон и Дэррелл Бишоп. Отец работал брокером и сменил религию на ислам, после чего получил имя Шахид Абдулла. Когда Джейми исполнился один год, они отдали его в детский дом.
  • При рождении родители дали актеру имя Эрик Марлон Бишоп.
  • В 2016 году дочь актера Коринн стала послом «Золотого глобуса». Это звание получает самый молодой из помогающих проводить церемонию награждения.
  • В 2018 году в прессе писали о скорой свадьбе Фокса с его возлюбленной Кэти Холмс, продолжительные отношения с которой он всегда отрицал. Однако позже Джейми дал опровержение этой информации, отметив, что они с Кэти только друзья.
  • Чтобы обратить на себя внимание в качестве стэндап-комика, актер стал использовать сценический псевдоним в честь известного юмориста Редда Фокса — Джейми Фокс.
  • В 2004 году вместе с рэп-исполнителями Канье Уэстом и Twista Фокс выпустил трек Slow Jamz, моментально взлетевший на первые места музыкальных чартов Великобритании и США.
Фильмография Джейми Фокса
Дневная смена
Дневная смена
комедия, фэнтези 2022, США
0.0
Strays
комедия 2022, США
0.0
Они клонировали Тайрона
комедия, фантастика 2022, США
0.0
Человек-паук: Нет пути домой
Человек-паук: Нет пути домой
фантастика, боевик, приключения 2021, США
9.0
Просто помиловать
Просто помиловать
драма 2020, США
7.0
Проект Power
Проект Power
боевик, фантастика 2020, США
6.0
Душа
Душа
анимация, семейный, приключения, комедия 2020, США
8.0
Однажды... Тарантино
Однажды... Тарантино
документальный 2019, США
6.0
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1 комментарий
20 декабря 2018 03:54
20 актеров, точь-в-точь похожих на сыгранных ими исторических персонажей Киноакадемия, как известно, очень любит награждать «Оскаром» фильмы, основанные на реальных событиях, так что ежегодно в прокат выходят несколько десятков всевозможных байопиков. Стоит отдать должное их создателям – целые команды трудятся над тем, чтобы актер, исполняющий главную роль, был точь-в-точь похожим на свой исторический «прототип». Вспоминаем самые яркие примеры таких сходств.
6 комментариев
17 сентября 2018 00:04
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