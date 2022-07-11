Джейми Фокс появился на свет 13 декабря 1967 года в американском городе Террелл, расположенном в штате Техас. Ранние годы будущего актера прошли в детском доме, после чего его забрали в семью баптисты Эсфирь Мари, которая служила медицинской сестрой, и Марк Тэлли, работавший на складе. В юношестве Джейми стал частью церковного хора «Новая надежда».

В пять лет Фокс с подачи бабушки, которая посвящала много времени приемному внуку, начал осваивать клавишные. Получив базовое образование, он продолжил заниматься музыкой и в колледже, осваивая классику. Кроме того, Фокс увлекался спортом и собирался построить профессиональную карьеру в футболе, однако при выборе вуза отдал предпочтение музыкальному направлению.

Первую узнаваемость Фокс приобрел в качестве стэндапера. В середине 1990-х он основал и свой музыкальный коллектив, деятельность которого удостоилась награды MTV Video Music Awards в 2001 году. Но главное место в карьере Фокса все же заняла актерская деятельность.

В 1991 году он дебютировал на большом экране, исполнив небольшую роль в многосерийном проекте «В ярких красках». С тех пор часто появлялся в телесериалах в ролях второго плана. Прорывом в его карьере стала драматическая лента Тейлора Хэкфорда «Рэй», где Джейми сыграл одну из легенд американской музыки – Рэя Чарльза.

Свою частную жизнь Джейми предпочитает не афишировать. Известно, что у него есть две дочери от двух разных женщин. Будучи сам брошенный родителями, Фокс много времени уделяет своей старшей дочери Коринн, которую растит сам. Но и с младшей девочкой по имени Анелиза он часто видится, о чем говорят фотографии, опубликованные в личном аккаунте актера в социальной сети Instagram. О матерях обеих девочек информации нет.