Натали Портман (урожденная Хершлаг) - американская и израильская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер, родилась в Иерусалиме 9 июня 1981 года. В качестве сценического псевдонима Натали взяла девичью фамилию своей русско-еврейской бабушки по линии матери. Отец актрисы работает специалистом по репродуктивной эндокринологии и лечению бесплодия, а мать была домохозяйкой и певицей в кишиневском театре Оперы и балета, а в настоящий момент является агентом дочери. По материнской линии предки Натали – евреи из Австрии и России, а по отцовской – евреи из Польши и Румынии. Когда девочке было три года, семья Хершлаг переехала в Вашингтон, США, где отец семейства мог повысить свою квалификацию. В Вашингтоне будущая актриса посещала еврейскую дневную школу имени Чарльза Смита, где изучала иврит. В 1988 году Хершлаги перебрались в Коннектикут, а еще через два года - на Лонг-Айленд. Натали имеет двойное гражданство – израильское и американское, она любит обе страны, но как дома чувствует себя только в Израиле. В возрасте четырех лет Портман начала заниматься танцами и участвовать в выступлениях местных групп.

Фильмы с Натали Портман

Каждое лето Натали проводила в театральном лагере. В 10 лет она приняла участие в кастинге на роль девочки в спектакле «Ruthless!», которая замышляет убийство, чтобы получить работу в школьной постановке. Главная роль досталась другой девочке, а Портман выбрали ее дублером. В 11 лет с родителями девочки связались представители фильмы Revlon и предложили ей стать моделью, однако та отказалась, так как хотела полностью сосредоточиться на актерстве.

Натали Портман - «Леон»

В 1994 году 13-летняя Натали Портман дебютировала в главной роли, успешно пройдя кастинг к фильму Люка Бессона «Леон». Там она появилась в образе девочки по имени Матильда, которая дружит с убийцей Леоном. Именно перед этой большой ролью актриса и взяла псевдоним Портман, хотя на DVD в титрах она значится как Хершлаг. Картина была положительно принята критиками и стала очень популярной.

В том же году Натали сыграла дочь женщины, больной раком легких, в короткометражном фильме «Развитие». После блестяще исполненной роли в «Леоне» актриса получила роль в фильме «Схватка», где снимались Аль Пачино и Роберт де Ниро. Фильм не получил ни одной награды, но был успешен в прокате и не остался незамеченным критиками.

В 1996 году в прокат вышли сразу три ленты с участием юной актрисы: мелодрама «Красивые девушки», мюзикл Вуди Аллена «Все говорят, что я люблю тебя» и фантастическая комедия Тима Бертона «Марс атакует!». Также Натали должна была получить главную роль в фильме «Ромео + Джульетта», но режиссер Баз Лурманн счел ее слишком молодой, и роль досталась Клэр Дейнс. В следующем году Портман появилась в главной роли в бродвейской постановке «Дневник Анны Франк» (1997) по реально существующему дневнику еврейской девочки, который та вела в период нацистской оккупации Нидерландов.

Натали Портман - «Звездные войны»

В мае 1999 года на экраны вышел фильм Джорджа Лукаса «Звёздные войны. Эпизод I. Скрытая угроза», в котором Натали сыграла Падму Амидалу, королеву планеты Набу. До съемок Натали не была знакома с предыдущими частями саги. Картина получила номинацию на премию «Оскар» в технических категориях, но довольно неодзначные отзывы критиков и даже была номинирована на семь премий «Золотая малина», включая номинацию «Худшая экранная пара» (Натали Портман и Джейк Ллойд). Тем не менее, в мировом прокате собрал почти 925 миллионов долларов. Интересно, что роль служанки Падмы Амидалы исполнила Кира Найтли, которая внешне очень похожа на Найтли. Ее фразы дублировались голосом Натали, и даже матери актрис не могли отличить своих дочерей друг от друга в сценическом гриме. Благодаря роли Сабэ Кира Найтли попала в «большое» кино, получив свою роль исключительно благодаря подходящей для дублера Портман внешности. В 2000 году актриса появилась в следующем эпизоде саги, «Звездные войны. Эпизод II. Атака клонов», и фильм вновь получил несколько номинаций на «Золотую малину», но сама Натали получила премию Teen Choice Awards и была номинирована на премию «Сатурн».

В 1999 года актриса появилась в драме «Где угодно, только не здесь» в образе девушки, взгляды которой резко отличаются от планов матери. За свою роль Натали была номинирована на премии «Золотой глобус» и «Молодой актер». В 2000 году Натали сыграла в ленте «Там, где сердце». По сюжету ее героиня - 17-летняя беременная девушка, которая осталась одна в незнакомом городе, без средств к существованию и знакомых. За эту роль Портман получила премию Young Star Awards. В следующем году Натали появилась на сцене в спектакле по пьесе «Чайка» А.П. Чехова в театре Делакорт. В том же году ее пригласили сыграть в комедии «Образцовый самец» Бена Стиллера наряду с другими звездами Голливуда.

В 2004 году на экраны вышли два независимых фильмах с участием актрисы. В картине «Страна Садов» Зака Браффа девушка сыграла патологическую лгунью и за этот образ была номинирована на четыре премии Teen Choice Awards и две MTV Movie Awards. В ленте «Близость» Майкла Николса она перевоплотилась в стриптизершу и была отмечена «Золотым глобусом». Годом позже на Каннском кинофестивале прошел премьерный показ очередного эпизода серии «Звездные войны» - «Звездные войны. Эпизод III. Месть ситхов». Лента стала самой прибыльной за год в США. В тот же год с Натали вышли еще две ленты «Свободная зона» и «V – значит вендетта».

С тех пор актриса регулярно появлялась в нескольких фильмах в год. В 2006 году она снялась в киноальманахе «Париж, я тебя люблю» и ленте «Призраки Гойи» Милоша Формана, а в 2007 - в картинах «Мои черничные ночи» Вонга Кар Вая, «Поезд на Дарджилинг», короткометражке «Отель «Шевалье» и «Лавке Чудес» Зака Хельма. В 2008 с участием актрисы вышла историческая драма «Еще одна из рода Болейн» об эпохе короля Генриха VIII, где актрисе досталась роль Анны Болейн. В 2009 году Натали сыграла в военной драме «Братья», а в следующем году появилась в главной роли в картине «Любовь и прочие обстоятельства».

Натали Портман - «Черный лебедь»

Осенью 2010 года на экраны вышел психологический триллер Даррена Аронофски «Черный лебедь» с Натали Портман в главной роли. Этот фильм рассказывает о балерине, которая медленно сходит с ума во время постановки «Лебединого озера». Картина была номинирована на премии Американской киноакадемии за лучший фильм, режиссуру, операторскую работу, главную женскую роль и монтаж, а Натали за свою роль получила «Оскар» как лучшая актриса.

Последние картины с участием Натали: «Больше чем секс» (2011), «Тор» (2011) и «Тор 2: Царство тьмы» (2013), «Рыцарь кубков» (2015), «Джеки» (2016), «Аннигиляция» (2017), Песня за песней» (2017).

Личная жизнь Натали Портман

У Портман были романтические отношения с актерами Гаэлем Гарсиа Берналем и Джейком Джилленхолом. В майском номере журнала Vogue за 2002 год актриса назвала актера Лукаса Хааса и музыканта Моби своими близкими друзьями. В прессе часто ходили слухи о том, что девушка встречается с солистом группы Maroon 5 Адамом Левином, но Адам все отрицал, утверждая, что они всего лишь приятели. После съемок в клипе на песню «Carmensita», у Натали закрутился роман с венесуэльским фолк-певцом Девендрой Банхартом, их отношения длились до 2008 года. На съемочной площадке триллера фильма «Чёрный лебедь» Натали начала встречаться с танцором Нью-Йоркского театра балета Бенжаменом Мильпье, французским евреем по происхождению. В декабре 2010 стало известно, что пара обручилась и ждет ребенка. В июне 2011 году Натали родила сына Алефа Портмана-Мильпье, а зимой 2017 у супругов родилась дочь Амалия Мильпье.