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Натали Портман Natalie Portman
Связи Натали Портман
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Хайден Кристенсен были в отношениях с 2000 по 2001 гг
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Гаэль Гарсия Берналь были в отношениях с 2003 по 2006 гг
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Натали Портман

Natalie Portman

Дата рождения
9 июня 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Западный Иерусалим, Израиль
Рост
165 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр

Биография Натали Портман

Натали Портман (урожденная Хершлаг) - американская и израильская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер, родилась в Иерусалиме 9 июня 1981 года. В качестве сценического псевдонима Натали взяла девичью фамилию своей русско-еврейской бабушки по линии матери. Отец актрисы работает специалистом по репродуктивной эндокринологии и лечению бесплодия, а мать была домохозяйкой и певицей в кишиневском театре Оперы и балета, а в настоящий момент является агентом дочери. По материнской линии предки Натали – евреи из Австрии и России, а по отцовской – евреи из Польши и Румынии. Когда девочке было три года, семья Хершлаг переехала в Вашингтон, США, где отец семейства мог повысить свою квалификацию. В Вашингтоне будущая актриса посещала еврейскую дневную школу имени Чарльза Смита, где изучала иврит. В 1988 году Хершлаги перебрались в Коннектикут, а еще через два года - на Лонг-Айленд. Натали имеет двойное гражданство – израильское и американское, она любит обе страны, но как дома чувствует себя только в Израиле. В возрасте четырех лет Портман начала заниматься танцами и участвовать в выступлениях местных групп.

Фильмы с Натали Портман

Каждое лето Натали проводила в театральном лагере. В 10 лет она приняла участие в кастинге на роль девочки в спектакле «Ruthless!», которая замышляет убийство, чтобы получить работу в школьной постановке. Главная роль досталась другой девочке, а Портман выбрали ее дублером. В 11 лет с родителями девочки связались представители фильмы Revlon и предложили ей стать моделью, однако та отказалась, так как хотела полностью сосредоточиться на актерстве.

Натали Портман  - «Леон»

В 1994 году 13-летняя Натали Портман дебютировала в главной роли, успешно пройдя кастинг к фильму Люка Бессона «Леон». Там она появилась в образе девочки по имени Матильда, которая дружит с убийцей Леоном. Именно перед этой большой ролью актриса и взяла псевдоним Портман, хотя на DVD в титрах она значится как Хершлаг. Картина была положительно принята критиками и стала очень популярной.

 В том же году Натали сыграла дочь женщины, больной раком легких, в короткометражном фильме «Развитие». После блестяще исполненной роли в «Леоне» актриса получила роль в фильме «Схватка», где снимались Аль Пачино и Роберт де Ниро. Фильм не получил ни одной награды, но был успешен в прокате и не остался незамеченным критиками.

В 1996 году в прокат вышли сразу три ленты с участием юной актрисы: мелодрама «Красивые девушки», мюзикл Вуди Аллена «Все говорят, что я люблю тебя» и фантастическая комедия Тима Бертона «Марс атакует!». Также Натали должна была получить главную роль в фильме «Ромео + Джульетта», но режиссер Баз Лурманн счел ее слишком молодой, и роль досталась Клэр Дейнс. В следующем году Портман появилась в главной роли в бродвейской постановке «Дневник Анны Франк» (1997) по реально существующему дневнику еврейской девочки, который та вела в период нацистской оккупации Нидерландов.

Натали Портман  - «Звездные войны»

В мае 1999 года на экраны вышел фильм Джорджа Лукаса «Звёздные войны. Эпизод I. Скрытая угроза», в котором Натали сыграла Падму Амидалу, королеву планеты Набу. До съемок Натали не была знакома с предыдущими частями саги. Картина получила номинацию на премию «Оскар» в технических категориях, но довольно неодзначные отзывы критиков и даже была номинирована на семь премий «Золотая малина», включая номинацию «Худшая экранная пара» (Натали Портман и Джейк Ллойд). Тем не менее, в мировом прокате собрал почти 925 миллионов долларов. Интересно, что роль служанки Падмы Амидалы исполнила Кира Найтли, которая внешне очень похожа на Найтли. Ее фразы дублировались голосом Натали, и даже матери актрис не могли отличить своих дочерей друг от друга в сценическом гриме. Благодаря роли Сабэ Кира Найтли попала в «большое» кино, получив свою роль исключительно благодаря подходящей для дублера Портман внешности. В 2000 году актриса появилась в следующем эпизоде саги, «Звездные войны. Эпизод II. Атака клонов», и фильм вновь получил несколько номинаций на «Золотую малину», но сама Натали получила премию Teen Choice Awards и была номинирована на премию «Сатурн».

В 1999 года актриса появилась в драме «Где угодно, только не здесь» в образе девушки, взгляды которой резко отличаются от планов матери. За свою роль Натали была номинирована на премии «Золотой глобус» и «Молодой актер». В 2000 году Натали сыграла в ленте «Там, где сердце». По сюжету ее героиня - 17-летняя беременная девушка, которая осталась одна в незнакомом городе, без средств к существованию и знакомых. За эту роль Портман получила премию Young Star Awards. В следующем году Натали появилась на сцене в спектакле по пьесе «Чайка» А.П. Чехова в театре Делакорт. В том же году ее пригласили сыграть в комедии «Образцовый самец» Бена Стиллера наряду с другими звездами Голливуда.

В 2004 году на экраны вышли два независимых фильмах с участием актрисы. В картине «Страна Садов» Зака Браффа девушка сыграла патологическую лгунью и за этот образ была номинирована на четыре премии Teen Choice Awards и две MTV Movie Awards. В ленте «Близость» Майкла Николса она перевоплотилась в стриптизершу и была отмечена «Золотым глобусом». Годом позже на Каннском кинофестивале прошел премьерный показ очередного эпизода серии «Звездные войны» - «Звездные войны. Эпизод III. Месть ситхов». Лента стала самой прибыльной за год в США. В тот же год с Натали вышли еще две ленты «Свободная зона» и «V – значит вендетта».

С тех пор актриса регулярно появлялась в нескольких фильмах в год. В 2006 году она снялась в киноальманахе «Париж, я тебя люблю» и ленте «Призраки Гойи» Милоша Формана, а в  2007 -  в картинах «Мои черничные ночи» Вонга Кар Вая, «Поезд на Дарджилинг», короткометражке «Отель «Шевалье» и «Лавке Чудес» Зака Хельма. В 2008 с участием актрисы вышла историческая драма «Еще одна из рода Болейн» об эпохе короля Генриха VIII, где актрисе досталась роль Анны Болейн. В 2009 году Натали сыграла в военной драме «Братья», а в следующем году появилась в главной роли в картине «Любовь и прочие обстоятельства».

Натали Портман - «Черный лебедь»

Осенью 2010 года на экраны вышел психологический триллер Даррена Аронофски «Черный лебедь» с Натали Портман в главной роли. Этот фильм рассказывает о балерине, которая медленно сходит с ума во время постановки «Лебединого озера». Картина была номинирована на премии Американской киноакадемии за лучший фильм, режиссуру, операторскую работу, главную женскую роль и монтаж, а Натали за свою роль получила «Оскар» как лучшая актриса.

Последние картины с участием Натали: «Больше чем секс» (2011), «Тор» (2011) и «Тор 2: Царство тьмы» (2013), «Рыцарь кубков» (2015), «Джеки» (2016), «Аннигиляция» (2017), Песня за песней» (2017).

Личная жизнь Натали Портман  

У Портман были романтические отношения с актерами Гаэлем Гарсиа Берналем и Джейком Джилленхолом. В майском номере журнала Vogue за 2002 год актриса назвала актера Лукаса Хааса и музыканта Моби своими близкими друзьями. В прессе часто ходили слухи о том, что девушка встречается с солистом группы Maroon 5 Адамом Левином, но Адам все отрицал, утверждая, что они всего лишь приятели. После съемок  в клипе на песню «Carmensita», у Натали закрутился роман с венесуэльским фолк-певцом Девендрой Банхартом, их отношения длились до 2008 года. На съемочной площадке триллера фильма «Чёрный лебедь» Натали начала встречаться с танцором Нью-Йоркского театра балета Бенжаменом Мильпье, французским евреем по происхождению. В декабре 2010 стало известно, что пара обручилась и ждет ребенка. В июне 2011 году Натали родила сына Алефа Портмана-Мильпье, а зимой 2017 у супругов родилась дочь Амалия Мильпье.

Связи Натали Портман
Хайден Кристенсен
были в отношениях с 2000 по 2001 гг Хайден Кристенсен
Гаэль Гарсия Берналь
были в отношениях с 2003 по 2006 гг Гаэль Гарсия Берналь

Популярные фильмы

Леон 8.6
Леон (1994)
Схватка 8.2
Схватка (1995)
Тайны слонов 8.1
Тайны слонов (2023)

Фильмография Натали Портман

4.5
Галеристки The Gallerist
триллер 2026, США / Франция
Источник вечной молодости 5.6
Источник вечной молодости Fountain of Youth
детектив 2025, Великобритания / США
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Свинтусы 4.8
Свинтусы The Twits
приключения, анимация, комедия 2025, США / Великобритания
Арко 7.4
Арко Arco
анимация, фэнтези, фантастика 2025, Франция / США
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Женщина в озере 5.8
Женщина в озере
драма, мини-сериал 2024, США
Тайны слонов 8.1
Тайны слонов
документальный, мини-сериал 2023, США
Город ангелов 6.6
Город ангелов
спорт, документальный, мини-сериал 2023, США
Май декабрь 6.7
Май декабрь May December
драма, мелодрама 2023, США
Смотреть трейлер Рецензия
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Джон Красински и Натали Портман разыскивают чудо-родник в трейлере «Источника вечной молодости»
Джон Красински и Натали Портман разыскивают чудо-родник в трейлере «Источника вечной молодости»
Натали Портман вовлекается в зловещую головоломку в трейлере сериала «Леди в озере»
Натали Портман вовлекается в зловещую головоломку в трейлере сериала «Леди в озере»

Интересные факты о Натали Портман

- Еще в возрасте 8 лет актриса полностью отказалась от мяса, что было вызвано демонстрацией хирургического лазера на курице во время конференции с участием ее отца. Спустя несколько лет Натали исключила остальные также и продукты животного происхождения.

- Актриса – ярая защитница прав животных и окружающей среды, она не носит изделия из кожи, перьев и меха. В 2007 году Портман выпустила собственную линию обуви из синтетических материалов. Еще в детстве Натали была участницей экологической вокальной и танцевальной группы «Мировой детский патруль».

Фотографии Натали Портман

Натали Портман Натали Портман Натали Портман Натали Портман Натали Портман Натали Портман
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