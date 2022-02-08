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Зак Брафф

Zach Braff
Зак Брафф
Зак Брафф Zach Braff
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Дата рождения
6 апреля 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Личные связи
Мэнди Мур
Мэнди Мур
Состояли в отношениях
Биография Зак Брафф

Родился 6 апреля 1975 году. Южный Ориндж, Нью-Джерси, США.

Фильмография Зак Брафф
Оптом дешевле
Оптом дешевле
комедия, семейный 2022, США
2.0
Шрайвер
Шрайвер
комедия 2021, США
0.0
Афера по-голливудски
Афера по-голливудски
боевик, комедия 2020, США
5.0
Горе-творец
Горе-творец
драма, комедия 2017, США
7.0
Уйти красиво
Уйти красиво
комедия 2016, США
7.0
Хотел бы я быть здесь
Хотел бы я быть здесь
комедия, драма 2014, США
7.0
Оз: Великий и Ужасный
Оз: Великий и Ужасный
фэнтези 2013, США
6.0
Цвет времени
Цвет времени
биография, мелодрама, драма 2012, США
4.0
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Зак Брафф и Гэбриэл Юнион воспитывают десяток детей в трейлере новой версии «Оптом дешевле» Непросто, но очень весело. 
Написать
8 февраля 2022 09:48
Студия Disney огласила время выхода «Фокуса-покуса 2», сиквела «Очарованной» и переосмысления «Оптом дешевле» Также появились первые промоматериалы проектов.
Написать
15 ноября 2021 13:18
Еще один марсианин: звезда «Клиники» Зак Брафф сыграет колонизатора Марса в комедии для HBO Max Съемки фильма уже начались.
Написать
15 июля 2021 16:30
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Статьи о персоне
Фото: как спустя 17 лет выглядят звезды сериала «Клиника» С момента выхода финального эпизода «Клиники» прошло уже 8 лет, а премьерного – все 17, и мы решили узнать, как изменились и чем сейчас заняты звезды популярного шоу.
Написать
19 октября 2018 00:08
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Связи
Мэнди Мур
Мэнди Мур Mandy Moore
Состояли в отношениях
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