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Дэвид Кэррадайн
Дэвид Кэррадайн
David Carradine
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Дэвид Кэррадайн
David Carradine
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Дата рождения
8 декабря 1936
Возраст
72 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
3 июня 2009
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Дэвид Кэррадайн
Родился 8 декабря 1936. Голливуд, Калифорния, США
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Фильмография Дэвид Кэррадайн
Настоящая легенда 3D
драма, боевик, исторический
2010, Китай
6.0
Абсолютное зло
триллер, драма
2009, Германия / США
4.0
Адреналин 2: Высокое напряжение
боевик, криминал
2009, США
6.0
Смертельная гонка
фантастика, триллер, приключения, боевик
2008, США
8.0
Гомо эректус
комедия
2007, США
3.0
Охотники за сокровищами
приключения, боевик, драма
2007, Россия / США
1.0
Медовый месяц Камиллы
мелодрама, драма, приключения, комедия
2007, Великобритания
7.0
Форсаж Да Винчи
приключения, драма, боевик
2007, Россия / США
1.0
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22 января 2020 15:44
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