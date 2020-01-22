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Дэвид Кэррадайн

David Carradine
Дэвид Кэррадайн
Дэвид Кэррадайн David Carradine
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Дата рождения
8 декабря 1936
Возраст
72 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
3 июня 2009
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Дэвид Кэррадайн

Родился 8 декабря 1936. Голливуд, Калифорния, США

Фильмография Дэвид Кэррадайн
Настоящая легенда 3D
Настоящая легенда 3D
драма, боевик, исторический 2010, Китай
6.0
Абсолютное зло
Абсолютное зло
триллер, драма 2009, Германия / США
4.0
Адреналин 2: Высокое напряжение
Адреналин 2: Высокое напряжение
боевик, криминал 2009, США
6.0
Смертельная гонка
Смертельная гонка
фантастика, триллер, приключения, боевик 2008, США
8.0
Гомо эректус
Гомо эректус
комедия 2007, США
3.0
Охотники за сокровищами
Охотники за сокровищами
приключения, боевик, драма 2007, Россия / США
1.0
Медовый месяц Камиллы
Медовый месяц Камиллы
мелодрама, драма, приключения, комедия 2007, Великобритания
7.0
Форсаж Да Винчи
Форсаж Да Винчи
приключения, драма, боевик 2007, Россия / США
1.0
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22 января 2020 15:44
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