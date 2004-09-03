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Mar adentro / The Sea Inside

Море внутри, 2004

2004 / Испания
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
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О фильме

История жизни парализованного Спаньярда Рамона Сампедро, который 30 лет боролся за право добровольно уйти из жизни. Фильм рассказывает о его отношениях с двумя женщинами: Джулией, его адвокатом, и подругой Розой, которая пытается убедить Рамона, что жизнь стоит того, чтобы жить. Сила любви Рамона вдохновляет женщин на поступки, которые казались им невозможными. Рамон, несмотря на желание смерти, раскрывает своим друзьям и близким ценность и смысл жизни. Он не может двигаться сам, но может заставить любого изменить течение его жизни.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 7 апреля 2005
Премьера в мире 3 сентября 2004
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик Централ Партнершип
Бюджет €10 000 000
Режиссер
Алехандро Аменабар
Алехандро Аменабар
В ролях
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Белен Руэда
Белен Руэда
Лола Дуэньяс
Лола Дуэньяс
Мабель Ривера
Клара Сегура
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Море внутри 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
25 лет заключения в неподвижном теле - огромный срок. Невозможно представить. День за днем.
Никаких надежд. Если мечты, то только о реальном - о… Читать дальше…
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саундтрек фильма Море внутри
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