Эмми Россам - американская актриса и певица еврейского происхождения, родилась 12 сентября 1986 в Нью-Йорке. Эмми воспитывалась без отца, ее мать Шерил Россам приходилось трудиться на основной работе в банке и брать подработки фотографом, чтобы прокормить семью. Музыкальный талант девочки был виден уже с ранних лет, а в возрасте 7 ее приняли в детский хор американского Метрополитен-опера – главного оперного театра США. Там Россам осваивала сценическое искусство, обучалась академическому пению и часто исполняла детские партии в спектаклях всемирно известной театральной труппы.

В свои лет Эмили захотела выйти на новый уровень и стремилась добиться настоящего успеха. Она решила пойти на персональные занятия по совершенствованию актерских навыков к Фло Гринбергу, который рекомендовал девушке найти себе агента и начать участвовать в кастингах. Россам прислушалась к его словам, и уже вскоре состоялся ее теледебют.

Фильмы с Эми Россам

Впервые на телевизионных экранах Эмми появилась в 1997 году, когда получила роль в сериалах «Закон и порядок» и «Практика». Далее последовали роли в телепроектах «Их собственная воля» и «Грейс и Глория». Добиться популярности девушке посчастливилось уже в 1999 году, когда ей доверили одну из главных ролей в фантастической мелодраме «Гений». За свою роль в этом сериале актрису номинировали на премию «Молодой актер» в категории «Подающая надежды молодая актриса». В том же году Россам появилась в криминальном телесериале «Ищейки», а в 2000 была в основном актерском составе музыкальной драмы «Ловец песен» и была номинирована на премию «Независимый дух» в категории «Лучшая дебютная роль».

Эмми Россам - «История Одри Хепберн»

Следующей значимой ролью актрисы была роль юной Одри Хепберн в одноименной биографической драме, раскрывающей историю жизни одной из самых востребованных, талантливых и красивых актрис Голливуда. Эмми была безумно рада возможности сыграть своего кумира. Главные роли в фильме достались Дженнифер Лав Хьюитт, Фрэнсису Фишеру, Кейру Дуллеа и Гэбриелу Махту.

В 2003 году актриса получила главную роль в мелодраме «Нола». Эмми предстала в образе молодой девушки, которая мечтала стать популярной певицей. Весной того же года на экраны вышел триллер «Таинственная река» Кринта Иствуда, где Россам сыграла дочь предпринимателя. В фильме также снимались Шон Пенн, Кевин Бейкон и Лоренс Фишберн. Годом позже с участием актрисы в прокат вышелфильм-катастрофа Роланда Эммериха «Послезавтра», над которым также работали Деннис Куэйд и Джейк Джилленхол. Также в 20004 году Эмми вместе с Джерардом Батлером сыграла в остросюжетном мюзикле «Призрак оперы», на этот ее персонажем стала оперная певица, которой помогает таинственный незнакомец, мечтающий о славе для своей возлюбленной. Также Россам можно увидеть в картинах «Посейдон» (2006), «Драконий жемчуг: Эволюция» (2009), «Внутри» (2011), «Прекрасные создания» (2013), «Ты не ты» (2014).

Эмми Россам - «Бесстыдники/ Бесстыжие»

С 2011 года Эмми Россам исполняет одну из главных ролей в американском телесериале «Бесстыдники» телеканала Showtime, адаптации одноименного британского сериала. Сериал повествует о неблагополучной семье Фрэнка Галлагера, отца-одиночки, алкоголика и наркомана, на попечении у которого шестеро детей, и им приходится учиться жить самостоятельно (Эмми играет его старшую дочь Фиону). Сериал вызывал неоднозначные отзывы зрителей, многие критикуют его за излишнюю откровенность, однако отличные рейтинги и любовь поклонников обеспечили шоу несколько сезонов. В сериале Эмми часто появляется обнаженной и снимается в сценах сексуального характера.

Музыкальная карьера Эмми Россам

После «Призрака оперы» Россам стало поступать много предложений записать дебютный сольный альбом, в который вошли бы классические песни, однако девушка по душе была современная музыка. В 2007 году увидел свет ее первый альбом, а в конце года появился еще один мини-альбом с рождественскими песнями. За этот год Эмми выпустила пять видеоклипов, самыми популярными из которых стали «Slow Me Down», «Stay» и «Falling». В 2009 года Россам вошла в состав группы «Counting Crows» и отправилась вместе с ними в мировое турне.

Личная жизнь Эмми Россам

В 2007 году Эмми познакомилась с музыкальным продюсером Джастином Сигелом и вышла за него замуж. Брак продлился недолго и распался в 2010 после того, как Джастин узнал о любовнике супруги, Адаме Дьюрицеме, из-за которого она и поехала в турне с «Counting Crows». В 2011 году в прессе прознали о романе Эмми с коллегой по сериалу «Бесстыдники» Тайлером Муром, через несколько лет актеры расстались, не сообщив истинных причин. В августе 2015 года стало известно, что Россам обручена с американским режиссером и сценаристом Сэмом Эсмейлом, с которым встречалась два года. В июне 2017 они официально поженились.