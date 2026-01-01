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Эмми Россам 7 фотографий
Эмми Россам Emmy Rossum
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Эмми Россам

Emmy Rossum

Дата рождения
12 сентября 1986
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Композитор
Место рождения
Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой боевиков

Биография Эмми Россам

Эмми Россам - американская актриса и певица еврейского происхождения, родилась 12 сентября 1986 в Нью-Йорке. Эмми воспитывалась без отца, ее мать Шерил Россам приходилось трудиться на основной работе в банке и брать подработки фотографом, чтобы прокормить семью. Музыкальный талант девочки был виден уже с ранних лет, а в возрасте 7 ее приняли в детский хор американского Метрополитен-опера – главного оперного театра США. Там Россам осваивала сценическое искусство, обучалась академическому пению и часто исполняла детские партии в спектаклях всемирно известной театральной труппы.

В свои лет Эмили захотела выйти на новый уровень и стремилась добиться настоящего успеха. Она решила пойти на персональные занятия по совершенствованию актерских навыков к Фло Гринбергу, который рекомендовал девушке найти себе агента и начать участвовать в кастингах. Россам прислушалась к его словам, и уже вскоре состоялся ее теледебют.

Фильмы с Эми Россам

Впервые на телевизионных экранах Эмми появилась в 1997 году, когда получила роль в сериалах «Закон и порядок» и «Практика». Далее последовали роли в телепроектах «Их собственная воля» и «Грейс и Глория». Добиться популярности девушке посчастливилось уже в 1999 году, когда ей доверили одну из главных ролей в фантастической мелодраме «Гений». За свою роль в этом сериале актрису номинировали на премию «Молодой актер» в категории «Подающая надежды молодая актриса». В том же году Россам появилась в криминальном телесериале «Ищейки», а в 2000 была в основном актерском составе музыкальной драмы «Ловец песен» и была номинирована на премию «Независимый дух» в категории «Лучшая дебютная роль».

Эмми Россам - «История Одри Хепберн»

Следующей значимой ролью актрисы была роль юной Одри Хепберн в одноименной биографической драме, раскрывающей историю жизни одной из самых востребованных, талантливых и красивых актрис Голливуда. Эмми была безумно рада возможности сыграть своего кумира. Главные роли в фильме достались Дженнифер Лав Хьюитт, Фрэнсису Фишеру, Кейру Дуллеа и Гэбриелу Махту.

В 2003 году актриса получила главную роль в мелодраме «Нола». Эмми предстала в образе молодой девушки, которая мечтала стать популярной певицей. Весной того же года на экраны вышел триллер «Таинственная река» Кринта Иствуда, где Россам сыграла дочь предпринимателя. В фильме также снимались Шон Пенн, Кевин Бейкон и Лоренс Фишберн. Годом позже с участием актрисы в прокат вышелфильм-катастрофа Роланда Эммериха «Послезавтра», над которым также работали Деннис Куэйд и Джейк Джилленхол. Также в 20004 году Эмми вместе с Джерардом Батлером сыграла в остросюжетном мюзикле «Призрак оперы», на этот ее персонажем стала оперная певица, которой помогает таинственный незнакомец, мечтающий о славе для своей возлюбленной. Также Россам можно увидеть в картинах «Посейдон» (2006), «Драконий жемчуг: Эволюция» (2009), «Внутри» (2011), «Прекрасные создания» (2013), «Ты не ты» (2014).

Эмми Россам - «Бесстыдники/ Бесстыжие»

С 2011 года Эмми Россам исполняет одну из главных ролей в американском телесериале «Бесстыдники» телеканала Showtime, адаптации одноименного британского сериала. Сериал повествует о неблагополучной семье Фрэнка Галлагера, отца-одиночки, алкоголика и наркомана, на попечении у которого шестеро детей, и им приходится  учиться жить самостоятельно (Эмми играет его старшую дочь Фиону). Сериал вызывал неоднозначные отзывы зрителей, многие критикуют его за излишнюю откровенность, однако отличные рейтинги и любовь поклонников обеспечили шоу несколько сезонов. В сериале Эмми часто появляется обнаженной и снимается в сценах сексуального характера.

Музыкальная карьера Эмми Россам

После «Призрака оперы» Россам стало поступать много предложений записать дебютный сольный альбом, в который вошли бы классические песни, однако девушка по душе была современная музыка. В 2007 году увидел свет ее первый альбом, а в конце года появился еще один мини-альбом с рождественскими песнями. За этот год Эмми выпустила пять видеоклипов, самыми популярными из которых стали «Slow Me Down», «Stay» и «Falling». В 2009 года Россам вошла в состав группы «Counting Crows» и отправилась вместе с ними в мировое турне.

Личная жизнь Эмми Россам

В 2007 году Эмми познакомилась с музыкальным продюсером Джастином Сигелом и вышла за него замуж. Брак продлился недолго и распался в 2010 после того, как Джастин узнал о любовнике супруги, Адаме Дьюрицеме, из-за которого она и поехала в турне с «Counting Crows». В 2011 году в прессе прознали о романе Эмми с коллегой по сериалу «Бесстыдники» Тайлером Муром, через несколько лет актеры расстались, не сообщив истинных причин. В августе 2015 года стало известно, что Россам обручена с американским режиссером и сценаристом Сэмом Эсмейлом, с которым встречалась два года. В июне 2017 они официально поженились.

Популярные фильмы

По волчьим законам 8.3
По волчьим законам (2016)
Бесстыжие 7.8
Бесстыжие (2011)
Современная любовь 7.8
Современная любовь (2019)

Фильмография Эмми Россам

Яростная
Яростная
драма, криминал, триллер 2026, США
Переполненная комната 7.6
Переполненная комната
драма, криминал, триллер, мини-сериал 2023, США
Ангелина 5.9
Ангелина
драма, мини-сериал 2022, США
Современная любовь 7.8
Современная любовь
комедия, мелодрама 2019, США
Снегоуборщик 6.4
Снегоуборщик Cold Pursuit
боевик, триллер, драма 2019, Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
По волчьим законам 8.3
По волчьим законам
драма, криминал 2016, США
Ты не ты 7.3
Ты не ты You're Not You
драма 2014, США
Смотреть трейлер
Комета 7.1
Комета Comet
мелодрама, комедия, фантастика, драма 2014, США
Смотреть трейлер
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Новости о Эмми Россам
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Появились первые кадры с Томом Холландом и Амандой Сайфред из сериала «Переполненная комната»
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Эпатажная модель Эмми Россам завоевывает Лос-Анджелес в трейлере мини-сериала «Ангелина»

Интересные факты о Эмми Россам

- Ее полное имя - Эммануэль, ее назвали в честь деда

- Эмми Россам пела на 6 различных языках в 20 оперных постановках

- Эмми является послом организации YouthAIDS

- Ее рост - 173 см, вес - 55 кг

Фотографии Эмми Россам

Эмми Россум Эмми Россум Эмми Россум Эмми Россум Эмми Россум Эмми Россум
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