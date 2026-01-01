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Марсия Кросс
Marcia Cross
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Персоны
Марсия Кросс
Марсия Кросс
Marcia Cross
Дата рождения
25 марта 1962
Возраст
64 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Цвет глаз
зелёный
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
7.8
Отчаянные домохозяйки
(2004)
7.6
Ты
(2018)
7.2
Она написала убийство
(1984)
Фильмография Марсия Кросс
6.8
Behind the Curtain of Night
Behind the Curtain of Night
мелодрама, фантастика
2022, Чехия
7.6
Ты
драма, мелодрама, триллер
2018, США
5.6
Плохая мамочка
Bringing Up Bobby
драма
2011, США
Смотреть трейлер
7.8
Отчаянные домохозяйки
драма, комедия, детектив
2004, США
7.2
Она написала убийство
криминал, детектив
1984, США
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Новости личной жизни Марсия Кросс
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