Доктор Кинси, 2004

История жизни профессора Альфреда Кинси и путешествие в тайны человеческого поведения.

В 1948 году Кинси безвозвратно изменил американскую культура, выпустив сенсационную книгу "Сексуальное поведение самца человека". Закончив Гарвардский университет зоологом, Кинси неожиданно для себя обнаружил поразительный дефицит научной информации о сексуальном поведении человека. Это побудило его собрать команду добровольцев для проведения клинического исследования столь эмоционального предмета исключительно с научной точки зрения. Используя созданный им метод, который помогал людям говорить о сексе без стыда, страха или чувства вины, Кинси и его команда проинтервьюировали тысячи пациентов. После публикации, пресса сравнивала выпуск книги с взрывом атомной бомбы. Труд принес Альфреду мировую известность. В 50-х годах Кинси продолжил исследования, теперь сосредоточившись на женской половине американского общества, и в 1953 году выпустил книгу "Сексуальное поведение самки человека". В это время на него одна за другой обрушились многочисленные напасти, в числе которых были проблемы со здоровьем. На момент своей смерти в 1956 профессор начал работу над книгами о сексуальном поведении мужчин-заключенных и европейцев.