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Доктор Кинси Доктор Кинси
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Kinsey

Доктор Кинси, 2004

2004 / США / Германия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

История жизни профессора Альфреда Кинси и путешествие в тайны человеческого поведения.

В 1948 году Кинси безвозвратно изменил американскую культура, выпустив сенсационную книгу "Сексуальное поведение самца человека". Закончив Гарвардский университет зоологом, Кинси неожиданно для себя обнаружил поразительный дефицит научной информации о сексуальном поведении человека. Это побудило его собрать команду добровольцев для проведения клинического исследования столь эмоционального предмета исключительно с научной точки зрения. Используя созданный им метод, который помогал людям говорить о сексе без стыда, страха или чувства вины, Кинси и его команда проинтервьюировали тысячи пациентов. После публикации, пресса сравнивала выпуск книги с взрывом атомной бомбы. Труд принес Альфреду мировую известность. В 50-х годах Кинси продолжил исследования, теперь сосредоточившись на женской половине американского общества, и в 1953 году выпустил книгу "Сексуальное поведение самки человека". В это время на него одна за другой обрушились многочисленные напасти, в числе которых были проблемы со здоровьем. На момент своей смерти в 1956 профессор начал работу над книгами о сексуальном поведении мужчин-заключенных и европейцев.

6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 19 мая 2005
Премьера в мире 4 сентября 2004
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Пирамида
Бюджет $11 000 000
Режиссер
Билл Кондон
Билл Кондон
В ролях
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Лора Линни
Лора Линни
Крис О'Доннелл
Крис О'Доннелл
Питер Сарсгаард
Питер Сарсгаард
Тимоти Хаттон
Тимоти Хаттон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Доктор Кинси 3 постера
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