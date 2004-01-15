Постер фильма Че Гевара: Дневник мотоциклиста
Фильмы Че Гевара: Дневник мотоциклиста
Че Гевара: Дневник мотоциклиста

, 2004
Diarios de motocicleta / The Motorcycle Diaries
Аргентина, Куба, США, Германия, Мексика, Великобритания, Чили, Перу, Франция / приключения, драма / 18+
О фильме

Рассказ о путешествии по Южной Америке двух молодых аргентинцев – Эрнесто Гевары по прозвищу "Че" и его друга Альберто Гранадо в 1951-1952. Это путешествие, заполненное авантюрными, трагическими, комическими и героическими эпизодами, подтолкнуло парней к революционной стезе, а Гевару – к мировой славе, которую он получит в компании с лидером кубинской революции Фиделем Кастро.

В ролях

Гаэль Гарсия Берналь
Родриго Де ла Серна
Мерседес Моран
Лукас Оро
Марина Глезер
София Бертолотто
Режиссер Уолтер Саллес
Сценарист Эрнесто Че Гевара, Альберто Гранадо, Хосе Ривера
Композитор Густаво Сантаолалья
Детали фильма

Страна Аргентина / Куба / США / Германия / Мексика / Великобритания / Чили / Перу / Франция
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 9 октября 2004
Премьера в мире 15 января 2004
20 мая 2005 Россия Централ Партнершип
4 ноября 2011 Австралия
20 мая 2005 Беларусь
24 сентября 2004 Бразилия
26 августа 2004 Великобритания
29 сентября 2004 Германия
26 ноября 2004 Греция
27 августа 2004 Ирландия
21 мая 2004 Италия
20 мая 2005 Казахстан
12 сентября 2004 Канада
25 ноября 2004 Нидерланды
6 февраля 2004 Норвегия
14 октября 2004 Португалия
24 сентября 2004 США
20 мая 2005 Украина
8 сентября 2004 Франция
12 ноября 2004 Южная Корея
MPAA R
Сборы в мире $57 663 711
Производство FilmFour, South Fork Pictures, Tu Vas Voir Productions
Другие названия
Diarios de motocicleta, The Motorcycle Diaries, Carnets de voyage, Die Reise des jungen Che, Che Guevara: A motoros naplója, Dagbok från en motorcykel, Diários de Che Guevara, Diários de Motocicleta, Dnevnik s motocikla, Dzienniki motocyklowe, Hành Trình Nam Mỹ, I diari della motocicletta, Imerologia motosikletas, Jurnal de calatorie, Moottoripyöräpäiväkirja, Motociklininko dienoraštis, Motocyklové deníky, Motocyklové denníky, Motorcykeldagbog, Motorsykkeldagbøkene, Motosiklet Günlüğü, Voyage à motocyclette, Ημερολόγια μοτοσυκλέτας, Дневник мотоциклисте/Dnevnik motocikliste, Дневниците на мотоциклетиста, Че Гевара: Дневники мотоциклиста, Щоденники мотоцикліста, モーターサイクル・ダイアリーズ, 革命前夕的摩托車日記

6.9
7.7 IMDb
Отзывы о фильме

Рыба 2 апреля 2015, 12:51
из обсуждения вреда взаимной радикализации. Извиняюсь за объем.

"Далеко не все знают историю про то, как Фидель Кастро Рус стал коммунистом.… Читать дальше…
Рыба 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 21/06/2005 - 11:20:30):У него, собственно, заслуг-то и не было. Он больше горя принес Лат.Америке, чем добра.

Конечно, после… Читать дальше…
