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Постер фильма Близость
7.1
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7.1

Близость

, 2004
Closer
США / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Близость
7.1

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Дэн – писатель-неудачник, который зарабатывает на жизнь тем, что пишет некрологи в газете. Однажды он становится свидетелем аварии с участием незнакомца, сбитого таксисткой Алисой. Они влюбляются, и Дэн пишет книгу, где рассказывает историю жизни Алисы. Но после фотосессии для книги он влюбляется в фотографа Анну. К несчастью для Дэна, Алиса быстро понимает это, и Анна отказывается видеть его снова. Тогда, чтобы насолить Анне, Дэн устраивает свидание между ней и своим другом Ларри. К его удивлению, они начинают отношения. Так начинается их история, полная взаимных недомолвок, ревности, предательства и страсти…

  • В начале съемок Натали Портман подарила Джулии Робертс ожерелье с надписью «сучка» в честь вульгарного лексикона их персонажей. Под конец съемок Робертс в ответ подарила Портман ожерелье с надписью «маленькая сучка».
  • Перед премьерой фильма стало известно, что Натали Портман снялась в нескольких обнаженных сценах для своей роли стриптизерши. В конечном итоге они были вырезаны из фильма – по слухам, все кадры обнаженной натуры были сожжены режиссером. 
  • Дэмиен Райс, исполняющий песню Blower's Daughter из саундтрека к фильму, изначально написал ее для фильма «Слон», но не успел закончить к его премьере.

Главные герои фильма – две супружеские пары. Один из мужей заводит роман с женой другого, тем самым запуская маховик судьбы, способный разрушить всю прежнюю жизнь. Но страх перед утратой всего и вся не останавливает героя Джуда Лоу – он верит в любовь с первого взгляда, а раз так – никогда не перестает смотреть и искать...

В ролях

Джулия Робертс
Джулия Робертс
Анна
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Дэн
Натали Портман
Натали Портман
Элис
Клайв Оуэн
Клайв Оуэн
Larry
Стив Бенэм
Car driver
Жаклинн Тиффани Браун
Питер Рник
Майкл Хейли
Ник Хоббс
Taxi Driver
Колин Стинтон
Customs Officer
Элизабет Бауэр
Chatty Exhibition Guest
Рене Коста
Club Gangster
Режиссер Майк Николс
Сценарист Патрик Марбер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 10 декабря 2004
Премьера в мире 1 декабря 2004
Дата выхода
3 февраля 2005 Россия Каскад 16+
1 декабря 2004 Австралия
3 февраля 2005 Беларусь
21 января 2005 Бразилия
13 января 2005 Великобритания
17 февраля 2005 Венгрия
11 января 2005 Германия
18 февраля 2005 Греция
21 января 2005 Ирландия
21 января 2005 Испания
10 декабря 2004 Италия
3 февраля 2005 Казахстан
2 декабря 2004 Канада
27 января 2005 Нидерланды
20 января 2005 Португалия
3 декабря 2004 Румыния 18
2 декабря 2004 США
17 февраля 2005 Словакия 15
28 января 2005 Тайвань
3 февраля 2005 Украина
4 февраля 2005 Финляндия
18 января 2005 Франция
11 февраля 2005 Швеция
3 февраля 2005 Южная Корея
MPAA R
Бюджет $27 000 000
Сборы в мире $116 671 982
Производство Columbia Pictures, Inside Track 2, Aquarium Productions
Другие названия
Closer, Closer. Llevados por el deseo, Hautnah, Arčiau, Bliski odnosi, Bliżej, Bliznji odnosi, Closer - iholla, Closer, entre adultes consentants, Closer: Perto Demais, Daha Yaklaş, Ex epafis, Intime, Ispita, Közelebb, Na dotek, Na dotyk, Perto Demais, Tule lähemale, Tuvāk, Xích Lại Gần Nhau, Εξ επαφής, Близость, Близькість, Блискост, Отблизо, クローサー, 偷心, 偷情, 誘心人, 靠近, 클로저, Cegados por el deseo (Closer), Closer (Cegados por el deseo), 诱心人

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 18 голосов
7.1 IMDb
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Обновлено 15 декабря 2023

Цитаты

Alice Где же эта любовь? Я её не вижу, не трогаю, не чувствую. Слышу... Слышу слова, но с твоими лёгкими словами ничего не сделаешь.

Наша рецензия

ОН (Дэн) – властно неотразим, застенчив и депрессивен. Он пишет некрологи, носит очки и часто плачет. ОНА (Элис) – юна и эксцентрична. Она работала стриптизеркой в Нью-Йорке и теперь приехала в Лондон в поисках… кто знает… ОН (Ларри) – брутален, витален, раним, часто груб и всегда страдает комплексом собственной полноценности, в том числе сексуальной. Он служит врачом-дерматологом и зарабатывает хорошие деньги. ОНА (Анна) – вдумчива и спокойна. Она работает фотографом, делает портреты на заказ,…

Отзывы о фильме

Ghost1 2 апреля 2015, 12:51
Я так поняла фильм ориентирован на более взрослую аудиторию. Я вообще не понимаю многих комментов, вы ходили на любовную драму или на комедию? На… Читать дальше…
стервочка 2 апреля 2015, 12:51
09/01/2005 в 16:23:08 ->Lica_ написал(а): Джулия Робертс, Джуд Лоу, Натали Порман - можно посмотреть)
ага! особенно Джуд Лоу (симпотяга), кстати… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Эффект токсичного переноса: фильмы, которые не стоит смотреть вместе с любимым человеком
23 июля 2021 19:35 Эффект токсичного переноса: фильмы, которые не стоит смотреть вместе с любимым человеком Не секрет, что с предложения посмотреть вместе фильм нередко начинаются отношения, а кино становится лишь предлогом для того, чтобы познакомиться поближе. Однако есть фильмы, которые лучше не смотреть вдвоем со своим парнем или девушкой — о них и расскажем.

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