Дэн – писатель-неудачник, который зарабатывает на жизнь тем, что пишет некрологи в газете. Однажды он становится свидетелем аварии с участием незнакомца, сбитого таксисткой Алисой. Они влюбляются, и Дэн пишет книгу, где рассказывает историю жизни Алисы. Но после фотосессии для книги он влюбляется в фотографа Анну. К несчастью для Дэна, Алиса быстро понимает это, и Анна отказывается видеть его снова. Тогда, чтобы насолить Анне, Дэн устраивает свидание между ней и своим другом Ларри. К его удивлению, они начинают отношения. Так начинается их история, полная взаимных недомолвок, ревности, предательства и страсти…