Дэн – писатель-неудачник, который зарабатывает на жизнь тем, что пишет некрологи в газете. Однажды он становится свидетелем аварии с участием незнакомца, сбитого таксисткой Алисой. Они влюбляются, и Дэн пишет книгу, где рассказывает историю жизни Алисы. Но после фотосессии для книги он влюбляется в фотографа Анну. К несчастью для Дэна, Алиса быстро понимает это, и Анна отказывается видеть его снова. Тогда, чтобы насолить Анне, Дэн устраивает свидание между ней и своим другом Ларри. К его удивлению, они начинают отношения. Так начинается их история, полная взаимных недомолвок, ревности, предательства и страсти…
Главные герои фильма – две супружеские пары. Один из мужей заводит роман с женой другого, тем самым запуская маховик судьбы, способный разрушить всю прежнюю жизнь. Но страх перед утратой всего и вся не останавливает героя Джуда Лоу – он верит в любовь с первого взгляда, а раз так – никогда не перестает смотреть и искать...
|3 февраля 2005
|Россия
|Каскад
|16+
|1 декабря 2004
|Австралия
|3 февраля 2005
|Беларусь
|21 января 2005
|Бразилия
|13 января 2005
|Великобритания
|17 февраля 2005
|Венгрия
|11 января 2005
|Германия
|18 февраля 2005
|Греция
|21 января 2005
|Ирландия
|21 января 2005
|Испания
|10 декабря 2004
|Италия
|3 февраля 2005
|Казахстан
|2 декабря 2004
|Канада
|27 января 2005
|Нидерланды
|20 января 2005
|Португалия
|3 декабря 2004
|Румыния
|18
|2 декабря 2004
|США
|17 февраля 2005
|Словакия
|15
|28 января 2005
|Тайвань
|3 февраля 2005
|Украина
|4 февраля 2005
|Финляндия
|18 января 2005
|Франция
|11 февраля 2005
|Швеция
|3 февраля 2005
|Южная Корея
ага! особенно Джуд Лоу (симпотяга), кстати… Читать дальше…