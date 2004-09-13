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Постер фильма На обочине
6.1
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6.1

На обочине

, 2004
Sideways
США / приключения, драма, комедия / 18+
Постер фильма На обочине
6.1

О фильме

Неудавшийся писатель и потихоньку спивающийся школьный учитель английского языка Майлз Рэймонд берет своего лучшего друга, вышедшего в тираж актера Джека, в поездку по винодельням Калифорнии. Джеку нужно расслабиться, так как через неделю у него запланирована свадьба. Майлз же – самый подходящий компаньон для путешествия, поскольку: а) он разбирается в вине; б) может дать дельный совет по стопам своего развода. Два "лузера" не могли предполагать, что их ждет впереди, и насколько эта неделя изменит их жизнь...

В ролях

Пол Джаматти
Пол Джаматти
Miles
Вирджиния Мэдсен
Вирджиния Мэдсен
Майя
Сандра О
Сандра О
Stephanie
Мэрилуиз Бёрк
Мэрилуиз Бёрк
Miles's Mother
Джессика Хехт
Джессика Хехт
Victoria
Мисси Доти
Cammi
Алисия Райнер
Christine Erganian
Томас Хейден Черч
Томас Хейден Черч
Джек
М. К. Гейни
М. К. Гейни
Cammi's Husband
Шакэ Тухманян
Mrs. Erganian
Режиссер Александр Пэйн
Сценарист Рекс Пикетт, Александр Пэйн, Джим Тейлор
Композитор Рольф Кент
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 22 октября 2004
Премьера в мире 13 сентября 2004
Дата выхода
3 марта 2005 Россия 16+
16 ноября 2004 Австралия
3 марта 2005 Беларусь
11 марта 2005 Болгария
30 октября 2004 Великобритания
3 февраля 2005 Германия
16 февраля 2005 Италия
3 марта 2005 Казахстан
27 октября 2004 Канада
11 февраля 2005 Норвегия
24 февраля 2005 Португалия
22 октября 2004 США
3 марта 2005 Украина
18 февраля 2005 Финляндия
8 февраля 2005 Франция
3 февраля 2005 Чехия
18 февраля 2005 Швеция
28 января 2005 Эстония
18 февраля 2005 Южная Корея 18
MPAA R
Бюджет $16 000 000
Сборы в мире $109 706 931
Производство Fox Searchlight Pictures, Michael London Productions, Sideways Productions Inc.
Другие названия
Sideways, Entre copas, Bokovka, À la dérive, Bên Lề, Bezdroża, Entre copes, In vino veritas, Kerülőutak, Klystkeliai, Külili, Sānceļi, Sideways - In viaggio con Jack, Sideways: Entre Umas e Outras, Stranpota, Stranputice, Yek-Tarafe, Πλαγίως, На обочине, На узбіччі, Отбивки, Странпутице, サイドウェイ, 尋找新方向, 杯酒人生, 酒佬日記

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 15 июня 2021
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саундтрек фильма На обочине

Цитаты

Jack Если они хотят пить мерло, мы пьем мерло.
Miles Raymond Нет, если кто-то закажет мерло, я уйду. Я НИ-ЗА-ЧЕМ не буду пить этот чёртов мерло!

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

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