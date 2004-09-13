Неудавшийся писатель и потихоньку спивающийся школьный учитель английского языка Майлз Рэймонд берет своего лучшего друга, вышедшего в тираж актера Джека, в поездку по винодельням Калифорнии. Джеку нужно расслабиться, так как через неделю у него запланирована свадьба. Майлз же – самый подходящий компаньон для путешествия, поскольку: а) он разбирается в вине; б) может дать дельный совет по стопам своего развода. Два "лузера" не могли предполагать, что их ждет впереди, и насколько эта неделя изменит их жизнь...