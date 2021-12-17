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Миранда Ричардсон
Миранда Ричардсон
Miranda Richardson
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Миранда Ричардсон
Miranda Richardson
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Дата рождения
3 марта 1958
Возраст
64 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Саутпорт, Англия, Великобритания
Рост
165 см
Биография Миранды Ричардсон
Родилась 3 марта 1958 года. Англия.
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Фильмография Миранды Ричардсон
Бараны
драма, комедия
2020, Австралия
6.0
Черчилль
триллер, биография, драма
2017, Великобритания
6.0
Сильнее
драма
2017, США
6.0
Малефисента
фэнтези
2014, США
7.0
Воспоминания о будущем
военный, драма, биография
2014, Великобритания
7.0
Белль
драма
2013, Великобритания
8.0
Сделано в Дагенхэме
драма
2010, Великобритания
7.0
Молодая Виктория
драма
2009, Великобритания / США
7.0
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17 декабря 2021 17:02
Сэм Нил, Майкл Кейтон и овечки в трейлере фильма «Бараны»
Ремейк одноименной исландской ленты, которая выдвигалась на «Оскар».
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22 декабря 2020 13:34
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