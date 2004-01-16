Ангелы с железными зубами, 2004

Дерзкие молодые активистки, организовывают движение на защиту избирательных прав женщин, рискуя своими жизнями они хотят помочь американкам получить право голоса. Этот фильм — поучительный и тревожный взгляд в историю США. Здесь мы с вами узнаем, что граждане Америки считались «виновными», когда хотели выполнить первую поправку своих прав - их жестоко за это наказывали, тем самым нарушая Женевскую Конвенцию. Некоторые из этих нарушений существуют и до сих пор…