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Ангелы с железными зубами Ангелы с железными зубами
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Iron Jawed Angels

Ангелы с железными зубами, 2004

2004 / США
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

1918 год. В Америке набирает силу женское движение суфражисток. Дерзкие и молодые активистки проводят мирные ненасильственные акции, чтобы сдвинуть парадигму в американском обществе и обеспечить женщинам право голоса. Сильнее всех достается двум лидерам, Элис Пол и Люси Бернс. Но ради своих идеалов девушки готовы пожертвовать здоровьем, браком, свободой и выдержать все жестокие пытки и наказания.

  • Последняя актерская роль Кэрри Снодгресс.
  • В ролях фильма два лауреата премии «Оскар»: Хилари Суонк и Анжелика Хьюстон, а также и две номинантки на «Оскар»: Вера Фармига и Кэрри Снодгресс.
  • Хилари Суонк и Марго Мартиндейл ранее в том же году снимались вместе в фильме «Малышка на миллион».
  • Перед съемками сцен с голодовкой Хилари Суонк специально очень мало ела и потеряла в весе несколько килограммов.
  • «Ночь ужасов», когда Люси Бернс сковали руки над головой наручниками, действительно имела место 14 ноября 1917 года.
  • В сцене насильного кормления рот героини Хилари Суонк держат открытым с помощью расширителя.
  • В картине можно заметить множество исторических неточностей. Например, в нем показан флаг США с 50 звездами (в 1918 году их было 48); прически и одежда, которые не носили; наличие небольших женских наручных часов и пресс-камер Crown Graphic, которых тогда не существовало.

Дерзкие молодые активистки, организовывают движение на защиту избирательных прав женщин, рискуя своими жизнями они хотят помочь американкам получить право голоса. Этот фильм — поучительный и тревожный взгляд в историю США. Здесь мы с вами узнаем, что граждане Америки считались «виновными», когда хотели выполнить первую поправку своих прав - их жестоко за это наказывали, тем самым нарушая Женевскую Конвенцию. Некоторые из этих нарушений существуют и до сих пор…

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в мире 16 января 2004
Возраст 16+
Режиссер
Катя Фон Гарнье
Катя Фон Гарнье
В ролях
Хилари Суонк
Хилари Суонк
Марго Мартиндейл
Марго Мартиндейл
Анжелика Хьюстон
Анжелика Хьюстон
Фрэнсис О’Коннор
Фрэнсис О’Коннор
Молли Паркер
Молли Паркер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ангелы с железными зубами 3 постера
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Ангелы с железными зубами

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Кадры из фильма Все кадры
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