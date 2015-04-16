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Майк Николс
Майк Николс
Mike Nichols
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Майк Николс
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Дата рождения
6 ноября 1931
Возраст
83 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
19 ноября 2014
Карьера
Режиссер, Продюсер
Биография Майк Николс
Родился 6 ноября, 1931 года. Берлин, Германия.
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Фильмография Майк Николс
Стать Майком Николсом
документальный
2016, США
7.0
Война Чарли Уилсона
биография, драма
2007, США
4.0
Близость
драма, мелодрама
2004, США
7.0
С какой ты планеты?
комедия, фантастика
2000, США
5.0
Основные цвета
драма, комедия
1998, Германия / США / Франция / Япония / Великобритания
6.0
Клетка для пташек
комедия
1996, США
6.0
Волк
ужасы, триллер, мелодрама, драма
1994, США
8.0
Кое-что о Генри
драма
1991, США
6.0
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16 апреля 2015 00:00
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