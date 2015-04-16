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Майк Николс

Mike Nichols
Майк Николс
Майк Николс Mike Nichols
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Дата рождения
6 ноября 1931
Возраст
83 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
19 ноября 2014
Карьера
Режиссер, Продюсер
Биография Майк Николс

Родился 6 ноября, 1931 года. Берлин, Германия.

Фильмография Майк Николс
Стать Майком Николсом
Стать Майком Николсом
документальный 2016, США
7.0
Война Чарли Уилсона
Война Чарли Уилсона
биография, драма 2007, США
4.0
Близость
Близость
драма, мелодрама 2004, США
7.0
С какой ты планеты?
С какой ты планеты?
комедия, фантастика 2000, США
5.0
Основные цвета
Основные цвета
драма, комедия 1998, Германия / США / Франция / Япония / Великобритания
6.0
Клетка для пташек
Клетка для пташек
комедия 1996, США
6.0
Волк
Волк
ужасы, триллер, мелодрама, драма 1994, США
8.0
Кое-что о Генри
Кое-что о Генри
драма 1991, США
6.0
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16 апреля 2015 00:00
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