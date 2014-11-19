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Майк Николс
Mike Nichols
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Персоны
Майк Николс
Майк Николс
Mike Nichols
Дата рождения
6 ноября 1931
Возраст
83 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
19 ноября 2014
Карьера
Режиссер, Продюсер
Место рождения
Берлин, Веймарская республика
Место смерти
Нью-Йорк, США
Биография Майк Николс
Родился 6 ноября, 1931 года. Берлин, Германия.
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