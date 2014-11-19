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Майк Николс
Майк Николс Mike Nichols
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Майк Николс

Mike Nichols

Дата рождения
6 ноября 1931
Возраст
83 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
19 ноября 2014
Карьера
Режиссер, Продюсер
Место рождения
Берлин, Веймарская республика
Место смерти
Нью-Йорк, США

Биография Майк Николс

Родился 6 ноября, 1931 года. Берлин, Германия.

Популярные фильмы

Ангелы в Америке 8.0
Ангелы в Америке (2003)
Кто боится Вирджинии Вульф? 8.0
Кто боится Вирджинии Вульф? (1966)
На исходе дня 7.8
На исходе дня (1993)

Фильмография Майк Николс

Артур Миллер: Писатель 7.4
Артур Миллер: Писатель Arthur Miller: Writer
документальный 2017, США
Стать Майком Николсом 7.1
Стать Майком Николсом Becoming Mike Nichols
документальный 2016, США
Война Чарли Уилсона 5.7
Война Чарли Уилсона Charlie Wilson's War
биография, драма 2007, США
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Близость 7.1
Близость Closer
драма, мелодрама 2004, США
Рецензия
Ангелы в Америке 8
Ангелы в Америке
драма, фэнтези, мини-сериал 2003, США
С какой ты планеты? 5.6
С какой ты планеты? What Planet are You From?
комедия, фантастика 2000, США
Основные цвета 6.6
Основные цвета Primary Colors
драма, комедия 1998, Германия / США / Франция / Япония / Великобритания
Клетка для пташек 6.7
Клетка для пташек The Birdcage
комедия 1996, США
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