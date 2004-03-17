Талантливый и успешный дирижер Пьер Моранж приезжает в родной городок на похороны матери. Старые воспоминания приводят его в интернат, где когда-то давно маленький Пьер пел в хоре мальчиков.
В 1949-м году учитель музыки Клеман Матье поступает на работу в интернат для трудновоспитуемых детей. Репрессивная система образования явно не приносит результатов, и учитель-энтузиаст Матье решает попробовать другой путь – создать хор. На удивление, искусство находит живой отклик в сердцах воспитанников...
|25 августа 2005
|Россия
|Централ Партнершип
|20 января 2005
|Австралия
|3 сентября 2004
|Австрия
|3 марта 2005
|Аргентина
|25 августа 2005
|Беларусь
|17 марта 2004
|Бельгия
|15 октября 2004
|Бразилия
|11 марта 2005
|Великобритания
|16 ноября 2004
|Венгрия
|1 сентября 2004
|Германия
|16 сентября 2004
|Гонконг
|11 февраля 2005
|Греция
|17 июня 2005
|Дания
|29 сентября 2004
|Израиль
|15 апреля 2005
|Ирландия
|25 февраля 2005
|Исландия
|3 декабря 2004
|Испания
|25 августа 2005
|Казахстан
|21 июля 2004
|Канада
|19 марта 2004
|Люксембург
|11 марта 2005
|Мексика
|15 июля 2004
|Нидерланды
|17 июня 2005
|Панама
|22 октября 2004
|Польша
|11 ноября 2004
|Португалия
|19 августа 2005
|Румыния
|17 марта 2004
|США
|6 апреля 2005
|Таиланд
|17 сентября 2004
|Тайвань
|29 апреля 2005
|Турция
|25 августа 2005
|Украина
|17 сентября 2004
|Финляндия
|17 марта 2004
|Франция
|3 февраля 2005
|Хорватия
|11 ноября 2004
|Чехия
|11 ноября 2004
|Швейцария
|15 октября 2004
|Швеция
|3 марта 2005
|Южная Корея
|9 апреля 2005
|Япония