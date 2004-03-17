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Постер фильма Хористы
6.9
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6.9

Хористы

, 2004
Choristes, Les
Франция / мелодрама, драма, мюзикл / 18+
Постер фильма Хористы
6.9

О фильме

Талантливый и успешный дирижер Пьер Моранж приезжает в родной городок на похороны матери. Старые воспоминания приводят его в интернат, где когда-то давно маленький Пьер пел в хоре мальчиков.

В 1949-м году учитель музыки Клеман Матье поступает на работу в интернат для трудновоспитуемых детей. Репрессивная система образования явно не приносит результатов, и учитель-энтузиаст Матье решает попробовать другой путь – создать хор. На удивление, искусство находит живой отклик в сердцах воспитанников...

В ролях

Франсуа Берлеан
Франсуа Берлеан
Headmaster Rachin
Кад Мерад
Кад Мерад
Шабер
Жак Перрен
Дидье Фламан
Дидье Фламан
Поль Шарьера
Кароль Вайсс
Филип Дю Жанеран
Эрик Демареш
Жан-Баптист Монье
Pierre Morhange
Максенс Перрен
Pépinot
Жерар Жюньо
Жерар Жюньо
Клеман Матьё
Жан-Поль Боннер
La Père Maxence
Режиссер Кристоф Барратье
Сценарист Жорж Шапро, Рене Уилер, Noël-Noël, Кристоф Барратье
Композитор Брюно Куле
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 21 февраля 2023
Премьера в мире 17 марта 2004
Дата выхода
25 августа 2005 Россия Централ Партнершип
20 января 2005 Австралия
3 сентября 2004 Австрия
3 марта 2005 Аргентина
25 августа 2005 Беларусь
17 марта 2004 Бельгия
15 октября 2004 Бразилия
11 марта 2005 Великобритания
16 ноября 2004 Венгрия
1 сентября 2004 Германия
16 сентября 2004 Гонконг
11 февраля 2005 Греция
17 июня 2005 Дания
29 сентября 2004 Израиль
15 апреля 2005 Ирландия
25 февраля 2005 Исландия
3 декабря 2004 Испания
25 августа 2005 Казахстан
21 июля 2004 Канада
19 марта 2004 Люксембург
11 марта 2005 Мексика
15 июля 2004 Нидерланды
17 июня 2005 Панама
22 октября 2004 Польша
11 ноября 2004 Португалия
19 августа 2005 Румыния
17 марта 2004 США
6 апреля 2005 Таиланд
17 сентября 2004 Тайвань
29 апреля 2005 Турция
25 августа 2005 Украина
17 сентября 2004 Финляндия
17 марта 2004 Франция
3 февраля 2005 Хорватия
11 ноября 2004 Чехия
11 ноября 2004 Швейцария
15 октября 2004 Швеция
3 марта 2005 Южная Корея
9 апреля 2005 Япония

Где посмотреть фильм

ОККО
MPAA PG
Бюджет €5 500 000
Сборы в мире $88 386 054
Производство Vega Film, Banque Populaire Images 4, CP Medien AG
Другие названия
Les choristes, The Chorus, Los coristas, Die Kinder des Monsieur Mathieu, Horisti, 放牛班的春天, A Voz do Coração, Choristai, Corul, Els xiquets del cor, Gorooh e Kor, Gosskören, Koret, Kóristák, Koro, Körpojkarna, Kuoropojat, Les choristes - I ragazzi del coro, Los chicos del coro, Mathieu og korguttene, Os Coristas, Pan od muzyki, Školski hor, Slavíci v kleci, Slávici v klietke, Ta paidia tis horodias, The Choir Boys, Zboristi, Η χορωδία, Τα παιδιά της χορωδίας, Хористи, Хористите, Хористы, コーラス, The Choristers, 唱诗班的春天, The Choirboys, 唱诗班男孩

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
7.9 IMDb
Обновлено 23 июля 2026
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саундтрек фильма Хористы

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Хористы

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