Талантливый и успешный дирижер Пьер Моранж приезжает в родной городок на похороны матери. Старые воспоминания приводят его в интернат, где когда-то давно маленький Пьер пел в хоре мальчиков.

В 1949-м году учитель музыки Клеман Матье поступает на работу в интернат для трудновоспитуемых детей. Репрессивная система образования явно не приносит результатов, и учитель-энтузиаст Матье решает попробовать другой путь – создать хор. На удивление, искусство находит живой отклик в сердцах воспитанников...