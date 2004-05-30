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Something the Lord Made

Творение Господне, 2004

2004 / США
8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

В эпоху Великой депрессии в Нэшвилле кардиолог Альфред Блэлок нанимает Вивьена Томаса в качестве ассистента в своей лаборатории Вандербильта, ожидая, что он будет выполнять уборочные работы. Вскоре замечательная ловкость рук и высокий уровень интеллекта Томаса превосходят ожидания Блэлока, и Томас становится его партнером во всех операциях. В фильме прослеживается работа героев, когда они переезжают из Вандербильта в учреждение доктора Джона Хопкинса, где единственными черными служащими являются уборщики, и поэтому Томас должен входить туда через черный ход. Затрагивая историю США и расистские предрассудки, фильм показывает, что даже в самые темные времена в мире есть место для дружбы, чести и взаимопомощи.

  • Фильм основан на реальной истории Вивьена Томаса, первого чернокожего кардиолога в мире. Его тесное партнерство с доктором Альфредом Блэлоком продолжалось 34 года, до смерти последнего. Томас не получил полноценного медицинского образования, и все его знания о медицине были получены тяжелым трудом и многолетним опытом. 
  • Фильм частично основан на журнальной статье Кэти Маккейб Like Something The Lord Made. Он был опубликован в газете Washingtonian и принес Маккейб премию National Magazine Feature Writing Award 1990 года.

В 40-х годах XX-го века Альфред Блэлок, хирург от Бога, совершил революцию в медицине. Работая в одной из больниц Балтимора, он разработал методику операций по спасению детей с врожденным пороком сердца.

Его соратником, незаменимым помощником и лучшим другом стал чернокожий лаборант Вивьен Томас. Общественное мнение никак не могло смириться с этим вопиющим фактом, и в итоге под угрозой оказалась не только их дружба, но и продолжение совместных исследований.

8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 30 мая 2004
Возраст 16+
Режиссер
Джозеф Сарджент
В ролях
Алан Рикман
Алан Рикман
Мос Деф
Кира Седжвик
Кира Седжвик
Гэбриэл Юнион
Гэбриэл Юнион
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Творение Господне 2 постера
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Творение Господне

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Кадры из фильма Все кадры
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