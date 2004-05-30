Творение Господне, 2004

В эпоху Великой депрессии в Нэшвилле кардиолог Альфред Блэлок нанимает Вивьена Томаса в качестве ассистента в своей лаборатории Вандербильта, ожидая, что он будет выполнять уборочные работы. Вскоре замечательная ловкость рук и высокий уровень интеллекта Томаса превосходят ожидания Блэлока, и Томас становится его партнером во всех операциях. В фильме прослеживается работа героев, когда они переезжают из Вандербильта в учреждение доктора Джона Хопкинса, где единственными черными служащими являются уборщики, и поэтому Томас должен входить туда через черный ход. Затрагивая историю США и расистские предрассудки, фильм показывает, что даже в самые темные времена в мире есть место для дружбы, чести и взаимопомощи.
В 40-х годах XX-го века Альфред Блэлок, хирург от Бога, совершил революцию в медицине. Работая в одной из больниц Балтимора, он разработал методику операций по спасению детей с врожденным пороком сердца.
Его соратником, незаменимым помощником и лучшим другом стал чернокожий лаборант Вивьен Томас. Общественное мнение никак не могло смириться с этим вопиющим фактом, и в итоге под угрозой оказалась не только их дружба, но и продолжение совместных исследований.