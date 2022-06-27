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Марк Форстер
Марк Форстер
Marc Forster
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Марк Форстер
Marc Forster
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Дата рождения
30 ноября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Марка Форстера
Родился 30 ноября 1969 года. Иллертиссен, Германия.
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Фильмография Марка Форстера
Вторая жизнь Уве
комедия, драма
2022, Швеция / США
0.0
White Bird: A Wonder Story
биография, драма, военный
2022, США
0.0
Кристофер Робин
приключения, комедия, семейный
2018, США
7.0
Вижу лишь тебя
драма, триллер
2017, США / Таиланд
5.0
Война миров Z
фантастика, боевик, ужасы, драма
2012, США / Мальта
7.0
Проповедник с пулеметом
боевик, биография, драма
2011, США
7.0
Квант милосердия
боевик, приключения, триллер, драма
2008, Великобритания / США
7.0
Бегущий за ветром
драма
2007, США
8.0
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Хелен Миррен учит добру в трейлере душещипательной драмы «Белая птица: Чудесная история»
Фильм является спин-оффом семейной драмы «Чудо».
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27 июня 2022 13:37
«Вторая жизнь Уве» с Томом Хэнксом и байопик об Уитни Хьюстон выйдут в конце года
Также даты релиза получили два проекта Сэма Рэйми.
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21 февраля 2022 10:53
Кинокомпания Sony заполучила права на американский ремейк «Второй жизни Уве» во главе с Томом Хэнксом
Премьера ленты состоится в сезон наград.
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11 февраля 2022 13:37
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