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Джим Керри

Jim Carrey
Джим Керри
Джим Керри Jim Carrey
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Дата рождения
17 января 1962
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Личные связи
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
были в отношениях с 1999 по 2000
Дженни МакКарти
были в отношениях с 2005 по 2010
Лорен Холли
были в отношениях с 1994 по 1997, были в браки с 1996 по 1997
Биография Джима Керри

Джим Керри родился 17 января 1962 года в НьюМаркете, Канада, в семье Кэйтлин и Перси Керри. Родители будущего актера в молодости занимались музыкой – мать была певицей, а отец саксофонистом. Позднее Перси Керри занялся бухгалтерией, а Кейтлин стала домохзяйкой, воспитывая четверых детей. У Джима, его брата и сестер есть французские, шотландские и ирландские корни. Семья Керри была глубоко религиозной, поэтому Джим несколько лет посещал церковную школу. В семье Джима Керри была непростая атмосфера – они постоянно нуждались в деньгах, все члены семьи были вынуждены работать на низкооплачиваемых работах, а мать актера страдала неврозом. Все это очень повлияло на психологическое состояние Джима Керри.

Фильмы с Джимом Керри

Карьера Джима Керри началась в комедийном клубе в Торонто, куда его привел отец. Лишь со второго раза Керри удалось произвести впечатление на публику. С 1981 года Джим стал настоящей звездой клуба, а затем решил переехать в Лос-Анджелес, чтобы продолжить карьеру комика. Карьера пародиста складывалась удачно, но в 1983 году Джим впервые снялся в фильме. Его актерским дебютом стала картина «Резиновое лицо». Далее последовали фильмы «Гора Купера», «Все в хорошем вкусе» и «Однажды укушенный». Хорошие отзывы критиков получил фильм «Земные девушки легко доступны», где Керри сыграл одну из главных ролей.

В 1993 году на экраны вышел фильм «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», который до сих пор пользуется большой популярностью у российских зрителей. Несмотря на то, что у фильма был сложный путь создания фильма, Керри получил номинацию на премию MTV как лучший комик. В следующем году Джима Керри ждал большой успех.

Джим Керри - Маска

Он снялся в фильмах «Тупой и еще тупее» и «Маска». Последний стал также бессмертным хитом и подарил путевку в Голливуд актрисе Камерон Диаз. Обе картины собрали неплохую кассу в кинотеатрах, заслужили хорошие отзывы от критиков, а в последствие вошли в список лучших комедийных фильмов 90-х.

В следующие годы Керри активно снимался в успешных голливудских проектах. Его можно увидеть в роли Загадочника в фильме «Бэтмен навсегда»,  в роли кабельщика в одноименном фильме Бена Стиллера, а также в роли завравшегося адвоката в картине «Лжец, лжец». За свои роли Керри стал получать небывалые гонорары – по 20 миллионов долларов за роль.

Так как звание главного комика Голливуда Джим Керри уже получил, ему хотелось доказать, что он может играть и серьезных персонажей. Триумфом 1998 года стала картина «Шоу Трумена», в которой Керри сыграл главную роль. Картина Питера Уира получила множество номинаций на престижные премии, а также была тепло принята как критиками, так и зрителями. В 1999 году Джим снимается у Милоша Формана в его фильме «Человек на Луне», где перевоплотлся в знаменитого комика Энди Кауфмана. Поклонники комика не были довольны выбором режиссера, а сам фильм провалился в прокате.

В карьере Джима Керри было множество громких фильмов. Например, комедия «Брюс Всемогущий», «Маджестик» и «Гринч – похититель Рождества». В 2004 году вышла картина Мишеля Гондри «Вечное сияние чистого разума», где партнершей Керри по съемкам стала Кейт Уинслет.  Фильм был номинирован на множество премий, однако Джим не получил ни одной из них.

Джим Керри - музыка

Несмотря на невероятный успех в Голливуде, Джим Керри также много времени посвящает музыке. И хотя у него нет музыкального образования, он часто исполняет песни в тех фильмах, в которых играет.

Личная жизнь Джима Керри

Джим Керри впервые женился в 1987 году на Мелиссе Уомер. От этого брака, который продлился семь лет, у них родилась дочь Джейн Эрин Керри. Со своей второй женой – актрисой Лорен Холли – Джим познакомился на съемках фильма «Тупой и еще тупее». Этот брак продлился 10 месяцев.

Керри некоторое время встречался с Рене Зеллвегер, а также с фотомоделью и актрисой Дженни МакКарти. Он не торопится вновь связывать себя узами брака.  

Джим Керри и Оскар

Примечательно, что у Джима Керри до сих пор не премии "Оскар", несмотря на то что он несколько раз был номинирован. Поклонники актера считают еще серьезным упущением, но надеятся, что их любимый актер все-таки возьмет свой трофей.

Интересные факты о Джиме Керри

- Джим Керри обожает петь в караоке

- Любимая еда - суши

- У Керри есть личный самолет

- Джим Керри очень любит Россию и был тут несколько раз

Фильмография Джима Керри
Соник 2 в кино
Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения 2022, США
8.0
Соник в кино
Соник в кино
фэнтези 2019, США
8.0
Темное преступление
Темное преступление
триллер, криминал, драма 2018, США / Польша
4.0
Джим и Энди: Другой мир
Джим и Энди: Другой мир
документальный 2017, США
7.0
Плохая партия
Плохая партия
мелодрама 2016, США
5.0
Тупой и еще тупее 2
Тупой и еще тупее 2
комедия 2015, США
6.0
Телеведущий: И снова здравствуйте
Телеведущий: И снова здравствуйте
комедия 2014, США
6.0
Пипец 2
Пипец 2
криминал, триллер, боевик, комедия 2013, США / Великобритания
7.0
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Фотографии Джима Керри Все фотографии
Джим Керри Джим Керри Джим Керри Джим Керри Джим Керри Джим Керри Джим Керри Джим Керри и Рене Зеллвегер
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Связи
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер Renée Zellweger
были в отношениях с 1999 по 2000
Дженни МакКарти Jenny McCarthy
были в отношениях с 2005 по 2010
Лорен Холли Lauren Holly
были в отношениях с 1994 по 1997, были в браки с 1996 по 1997
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