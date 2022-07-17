Джим Керри родился 17 января 1962 года в НьюМаркете, Канада, в семье Кэйтлин и Перси Керри. Родители будущего актера в молодости занимались музыкой – мать была певицей, а отец саксофонистом. Позднее Перси Керри занялся бухгалтерией, а Кейтлин стала домохзяйкой, воспитывая четверых детей. У Джима, его брата и сестер есть французские, шотландские и ирландские корни. Семья Керри была глубоко религиозной, поэтому Джим несколько лет посещал церковную школу. В семье Джима Керри была непростая атмосфера – они постоянно нуждались в деньгах, все члены семьи были вынуждены работать на низкооплачиваемых работах, а мать актера страдала неврозом. Все это очень повлияло на психологическое состояние Джима Керри.

Фильмы с Джимом Керри

Карьера Джима Керри началась в комедийном клубе в Торонто, куда его привел отец. Лишь со второго раза Керри удалось произвести впечатление на публику. С 1981 года Джим стал настоящей звездой клуба, а затем решил переехать в Лос-Анджелес, чтобы продолжить карьеру комика. Карьера пародиста складывалась удачно, но в 1983 году Джим впервые снялся в фильме. Его актерским дебютом стала картина «Резиновое лицо». Далее последовали фильмы «Гора Купера», «Все в хорошем вкусе» и «Однажды укушенный». Хорошие отзывы критиков получил фильм «Земные девушки легко доступны», где Керри сыграл одну из главных ролей.

В 1993 году на экраны вышел фильм «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», который до сих пор пользуется большой популярностью у российских зрителей. Несмотря на то, что у фильма был сложный путь создания фильма, Керри получил номинацию на премию MTV как лучший комик. В следующем году Джима Керри ждал большой успех.

Джим Керри - Маска

Он снялся в фильмах «Тупой и еще тупее» и «Маска». Последний стал также бессмертным хитом и подарил путевку в Голливуд актрисе Камерон Диаз. Обе картины собрали неплохую кассу в кинотеатрах, заслужили хорошие отзывы от критиков, а в последствие вошли в список лучших комедийных фильмов 90-х.

В следующие годы Керри активно снимался в успешных голливудских проектах. Его можно увидеть в роли Загадочника в фильме «Бэтмен навсегда», в роли кабельщика в одноименном фильме Бена Стиллера, а также в роли завравшегося адвоката в картине «Лжец, лжец». За свои роли Керри стал получать небывалые гонорары – по 20 миллионов долларов за роль.

Так как звание главного комика Голливуда Джим Керри уже получил, ему хотелось доказать, что он может играть и серьезных персонажей. Триумфом 1998 года стала картина «Шоу Трумена», в которой Керри сыграл главную роль. Картина Питера Уира получила множество номинаций на престижные премии, а также была тепло принята как критиками, так и зрителями. В 1999 году Джим снимается у Милоша Формана в его фильме «Человек на Луне», где перевоплотлся в знаменитого комика Энди Кауфмана. Поклонники комика не были довольны выбором режиссера, а сам фильм провалился в прокате.

В карьере Джима Керри было множество громких фильмов. Например, комедия «Брюс Всемогущий», «Маджестик» и «Гринч – похититель Рождества». В 2004 году вышла картина Мишеля Гондри «Вечное сияние чистого разума», где партнершей Керри по съемкам стала Кейт Уинслет. Фильм был номинирован на множество премий, однако Джим не получил ни одной из них.

Джим Керри - музыка

Несмотря на невероятный успех в Голливуде, Джим Керри также много времени посвящает музыке. И хотя у него нет музыкального образования, он часто исполняет песни в тех фильмах, в которых играет.

Личная жизнь Джима Керри

Джим Керри впервые женился в 1987 году на Мелиссе Уомер. От этого брака, который продлился семь лет, у них родилась дочь Джейн Эрин Керри. Со своей второй женой – актрисой Лорен Холли – Джим познакомился на съемках фильма «Тупой и еще тупее». Этот брак продлился 10 месяцев.

Керри некоторое время встречался с Рене Зеллвегер, а также с фотомоделью и актрисой Дженни МакКарти. Он не торопится вновь связывать себя узами брака.

Джим Керри и Оскар

Примечательно, что у Джима Керри до сих пор не премии "Оскар", несмотря на то что он несколько раз был номинирован. Поклонники актера считают еще серьезным упущением, но надеятся, что их любимый актер все-таки возьмет свой трофей.