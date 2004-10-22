Красавчик Алфи: чего хотят мужчины, 2004

Главный герой фильма, англичанин Алфи, живет в Нью-Йорке и сполна наслаждается всеми прелестями жизни в мегаполисе. Больше всего героя интересуют женщины, и благодаря обаянию и привлекательной внешности рано или поздно ему удается заполучить любую из них. Приятное времяпровождение с очередной красоткой становится для Алфи важнее всех принципов и правил – ничуть не смущаясь, он укладывает в постель даже невесту своего друга Марлона. Однако время идет, и однажды парень понимает, что путь удовольствия ведет его в никуда. Мало того, Алфи узнает, что отцом ребенка, родившегося у Марлона и его избранницы, является он сам. Какие выводы сделает герой и как изменятся его взгляды на жизнь?
Молодой англичанин Алфи живет в Нью-Йорке и работает шофером лимузина в маленькой фирме, принадлежащей истеричному японцу. Когда за рулем роскошной машины сидит красавец, уже не так важно, чья она. Женщины кружат вокруг Алфи как мотыльки. Успех у противоположного пола развращает. Бабник Алфи легко порхает от женщины к женщине, легко одаривает их своим вниманием и так же легко с ними расстается. Мало, кто отваживается на моногамию, когда вокруг столько искушений. Алфи даже не пытался остепениться. Ему нравится такая жизнь — сегодня одна подружка, завтра другая. Но, как правило, в жизни каждого человека наступает момент, когда приходится платить по счетам.