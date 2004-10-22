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Красавчик Алфи: чего хотят мужчины Красавчик Алфи: чего хотят мужчины
Киноафиша Фильмы Красавчик Алфи: чего хотят мужчины
Alfie

Красавчик Алфи: чего хотят мужчины, 2004

2004 / Великобритания / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой фильма, англичанин Алфи, живет в Нью-Йорке и сполна наслаждается всеми прелестями жизни в мегаполисе. Больше всего героя интересуют женщины, и благодаря обаянию и привлекательной внешности рано или поздно ему удается заполучить любую из них. Приятное времяпровождение с очередной красоткой становится для Алфи важнее всех принципов и правил – ничуть не смущаясь, он укладывает в постель даже невесту своего друга Марлона. Однако время идет, и однажды парень понимает, что путь удовольствия ведет его в никуда. Мало того, Алфи узнает, что отцом ребенка, родившегося у Марлона и его избранницы, является он сам. Какие выводы сделает герой и как изменятся его взгляды на жизнь?

  • Фильм является ремейком одноименной романтической комедии 1966 года. Главную роль в оригинальной картине исполнил Майкл Кейн. Позднее, в 2007 году, Джуд Лоу сыграл роль Кейна в ремейке фильма «Сыщик». 
  • Коричневый свитер, который носит в кадре главный герой, был собственностью Джуда Лоу.
  • Изначально предполагалось, что главную роль в фильме исполнит Юэн Макгрегор, а одну из его женщин сыграет Анна Фрил. 
  • Перед съемками Ниа Лонг (Лонетт) добавила в свой контракт пункт о том, что не будет сниматься обнаженной.

Молодой англичанин Алфи живет в Нью-Йорке и работает шофером лимузина в маленькой фирме, принадлежащей истеричному японцу. Когда за рулем роскошной машины сидит красавец, уже не так важно, чья она. Женщины кружат вокруг Алфи как мотыльки. Успех у противоположного пола развращает. Бабник Алфи легко порхает от женщины к женщине, легко одаривает их своим вниманием и так же легко с ними расстается. Мало, кто отваживается на моногамию, когда вокруг столько искушений. Алфи даже не пытался остепениться. Ему нравится такая жизнь — сегодня одна подружка, завтра другая. Но, как правило, в жизни каждого человека наступает момент, когда приходится платить по счетам.

6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в России 24 марта 2005
Премьера в мире 22 октября 2004
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Чарльз Шайер
В ролях
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Омар Эппс
Омар Эппс
Джейн Краковски
Джейн Краковски
Ниа Лонг
Ниа Лонг
Адони Маропис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Красавчик Алфи: чего хотят мужчины 4 постера
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Красавчик Алфи: чего хотят мужчины смотреть онлайн

Красавчик Алфи: чего хотят мужчины
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