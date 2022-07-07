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Джулиан МакМэхон
Джулиан МакМэхон
Julian McMahon
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Джулиан МакМэхон
Julian McMahon
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Дата рождения
27 июля 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия
Рост
188 см
Биография Джулиана МакМэхона
Родился 27 июля 1968 года. Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия.
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Фильмография Джулиана МакМэхона
Вечеринка монстров
ужасы, триллер
2018, США
5.0
Горячие каникулы
комедия
2017, Австралия
5.0
Ты не ты
драма
2014, США
7.0
Паранойя
триллер, драма
2013, США / Франция
7.0
Цунами 3D
боевик, триллер
2012, Австралия
7.0
Лица в толпе
триллер, ужасы
2011, США / Канада / Франция
7.0
РЭД
комедия, боевик
2010, США
8.0
Предчувствие
драма, триллер
2007, США
7.0
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7 июля 2022 12:00
Джулиан Макмэхон готов вернуться в «Зачарованных» от Netflix в роли Бальтазара
Осталось дождаться согласия экранных «Пейдж» и «Лео», и тогда легендарный каст будет снова в сборе.
Написать
16 января 2020 10:44
Звезда «Зачарованных» Джулиан Макмэхон снимется в новом сериале Marvel
У поклонников телевизионной вселенной Marvel появился дополнительный повод ждать дебюта сериала «Беглецы» / «Ранэвэйс» (Runaways). К касту проекта присоединился Джулиан
Написать
16 августа 2017 11:06
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7 октября 2018 00:09
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