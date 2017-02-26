89-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2016 год состоялась 26 февраля 2017 года в театре «Долби» (Голливуд, Лос-Анджелес). Номинанты были объявлены 24 января 2017 года.

Церемония транслировалась в прямом эфире на канале ABC, её ведущим впервые выступил комик Джимми Киммел. Объявление номинаций и вручение премий в «технических» категориях вели Джон Чо и Лесли Манн.

На церемонии награждения по медицинским соображениям не присутствовала одна из номинанток на премию за лучшую женскую роль — актриса Натали Портман, за несколько дней до того родившая дочь Амалию.

Фильм-мюзикл Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд» был выдвинут в 14 номинациях, поравнявшись с рекордом премии по этому показателю, установленным в 1951 году картиной «Всё о Еве» и повторившим его в 1998 году «Титаником». В итоге лента собрала шесть наград, включая призы за лучшую режиссёрскую работу и лучшую женскую роль (Эмма Стоун).