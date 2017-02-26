Меню
Все фильмы-номинанты «Оскар» в 2017 году

Место проведения Dolby Theatre, Голливуд, Калифорния, США
Дата проведения 26 февраля 2017

89-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2016 год состоялась 26 февраля 2017 года в театре «Долби» (Голливуд, Лос-Анджелес). Номинанты были объявлены 24 января 2017 года.

Церемония транслировалась в прямом эфире на канале ABC, её ведущим впервые выступил комик Джимми Киммел. Объявление номинаций и вручение премий в «технических» категориях вели Джон Чо и Лесли Манн.

На церемонии награждения по медицинским соображениям не присутствовала одна из номинанток на премию за лучшую женскую роль — актриса Натали Портман, за несколько дней до того родившая дочь Амалию.

Фильм-мюзикл Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд» был выдвинут в 14 номинациях, поравнявшись с рекордом премии по этому показателю, установленным в 1951 году картиной «Всё о Еве» и повторившим его в 1998 году «Титаником». В итоге лента собрала шесть наград, включая призы за лучшую режиссёрскую работу и лучшую женскую роль (Эмма Стоун).

Oscar / Лучший фильм
Лунный свет 7.6
Лунный свет Moonlight
Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Adele Romanski Dede Gardner became the first woman to win Best Picture twice.
Победитель
Лунный свет 7.6
Лунный свет Moonlight
Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Adele Romanski Dede Gardner became the first woman to win Best Picture twice.
Победитель
Ла-Ла Ленд 7.7
Ла-Ла Ленд La La Land
Marc Platt, Fred Berger, Jordan Horowitz
Лев 7.8
Лев Lion
Emile Sherman, Iain Canning, Энджи Филдер
Манчестер у моря 7.6
Манчестер у моря Manchester by the Sea
Мэтт Дэймон, Крис Мур, Kevin J. Walsh, Lauren Beck, Kimberly Steward
Скрытые фигуры 7.6
Скрытые фигуры Hidden Figures
Donna Gigliotti, Тед Мелфи, Jenno Topping, Фаррелл Уильямс, Peter Chernin
Любой ценой 7.6
Любой ценой Hell or High Water
Carla Hacken, Julie Yorn
Прибытие 7.7
Прибытие Arrival
Шон Леви, David Linde, Aaron Ryder, Dan Levine
Ограды 7.2
Ограды Fences
Дензел Вашингтон, Todd Black, Scott Rudin
По соображениям совести 8.3
По соображениям совести Hacksaw Ridge
Bill Mechanic, David Permut
Oscar / Лучшая мужская роль
Кейси Аффлек
Кейси Аффлек
Манчестер у моря
Победитель
Райан Гослинг
Райан Гослинг
Ла-Ла Ленд
Эндрю Гарфилд
Эндрю Гарфилд
По соображениям совести
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Ограды
Вигго Мортенсен
Вигго Мортенсен
Капитан Фантастик
Oscar / Лучшая женская роль
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Ла-Ла Ленд
Победитель
Изабель Юппер
Изабель Юппер
Она
Натали Портман
Натали Портман
Джеки
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Примадонна
Рут Негга
Рут Негга
Лавинг
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Махершала Али
Махершала Али
Лунный свет
Победитель
Дев Патель
Дев Патель
Лев
Майкл Шеннон
Майкл Шеннон
Под покровом ночи
Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Любой ценой
Лукас Хеджес
Лукас Хеджес
Манчестер у моря
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Ограды
Победитель
Октавия Спенсер
Октавия Спенсер
Скрытые фигуры
Николь Кидман
Николь Кидман
Лев
Мишель Уильямс
Мишель Уильямс
Манчестер у моря
Наоми Харрис
Наоми Харрис
Лунный свет
Oscar / Лучшая режиссура
Дэмьен Шазелл
Дэмьен Шазелл
Ла-Ла Ленд At 32 years and 38 days of age, Damien Chazelle becomes the youngest winner for Best Director.
Победитель
Кеннет Лонерган
Кеннет Лонерган
Манчестер у моря
Дени Вильнев
Дени Вильнев
Прибытие
Барри Дженкинс
Барри Дженкинс
Лунный свет
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
По соображениям совести
Oscar / Лучшая операторская работа
Ла-Ла Ленд 7.7
Ла-Ла Ленд La La Land
Linus Sandgren
Победитель
Молчание 7.4
Молчание Silence
Rodrigo Prieto
Лев 7.8
Лев Lion
Greig Fraser
Лунный свет 7.6
Лунный свет Moonlight
James Laxton
Прибытие 7.7
Прибытие Arrival
Bradford Young Bradford Young becomes the first African American to be nominated in this category.
Oscar / Лучший дизайн костюмов
Фантастические твари и где они обитают 7.6
Фантастические твари и где они обитают Fantastic Beasts and Where to Find Them
Colleen Atwood
Победитель
Джеки 6.9
Джеки Jackie
Madeline Fontaine
Союзники 7.4
Союзники Allied
Joanna Johnston
Примадонна 6.9
Примадонна Florence Foster Jenkins
Консолата Бойл
Ла-Ла Ленд 7.7
Ла-Ла Ленд La La Land
Mary Zophres
Oscar / Лучший монтаж
По соображениям совести 8.3
По соображениям совести Hacksaw Ridge
John Gilbert
Победитель
Ла-Ла Ленд 7.7
Ла-Ла Ленд La La Land
Tom Cross
Лунный свет 7.6
Лунный свет Moonlight
Nat Sanders, Joi McMillon Joi McMillon became the first African American female to be nominated for Best Film Editing.
Любой ценой 7.6
Любой ценой Hell or High Water
Jake Roberts
Прибытие 7.7
Прибытие Arrival
Joe Walker
Oscar / Лучший грим и причёски
Отряд самоубийц 7.1
Отряд самоубийц Suicide Squad
Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini, Christopher Allen Nelson
Победитель
Вторая жизнь Уве 7.6
Вторая жизнь Уве En man som heter Ove
Eva Von Bahr, Love Larson
Стартрек: Бесконечность 7.1
Стартрек: Бесконечность Star Trek Beyond
Richard Alonzo, Joel Harlow
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Ла-Ла Ленд 7.7
Ла-Ла Ленд La La Land
Justin Hurwitz
Победитель
Лев 7.8
Лев Lion
Dustin O'Halloran, Volker Bertelmann
Джеки 6.9
Джеки Jackie
Mica Levi
Лунный свет 7.6
Лунный свет Moonlight
Nicholas Britell
Пассажиры 7.7
Пассажиры Passengers
Thomas Newman
Oscar / Лучшая песня к фильму
Ла-Ла Ленд 7.7
Ла-Ла Ленд La La Land
Justin Paul, Benj Pasek, Justin Hurwitz Song: "City of Stars"
Победитель
Ла-Ла Ленд 7.7
Ла-Ла Ленд La La Land
Justin Paul, Benj Pasek, Justin Hurwitz Song: "Audition (The Fools Who Dream)"
Моана 8.0
Моана Moana
Лин-Мануэль Миранда Song: "How Far I'll Go"
Джим: История Джеймса Фоули 7.7
Джим: История Джеймса Фоули Jim: The James Foley Story
Стинг, J. Ralph Song: "The Empty Chair"
Джим: История Джеймса Фоули 7.7
Джим: История Джеймса Фоули Jim: The James Foley Story
Тролли 6.8
Тролли Trolls
Джастин Тимберлейк, Max Martin, Shellback Song: "Can't Stop the Feeling"
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Ла-Ла Ленд 7.7
Ла-Ла Ленд La La Land
Sandy Reynolds-Wasco, David Wasco
Победитель
Фантастические твари и где они обитают 7.6
Фантастические твари и где они обитают Fantastic Beasts and Where to Find Them
Anna Pinnock, Stuart Craig
Прибытие 7.7
Прибытие Arrival
Paul Hotte, Patrice Vermette
Да здравствует Цезарь! 6.1
Да здравствует Цезарь! Hail, Caesar!
Jess Gonchor, Nancy Haigh
Пассажиры 7.7
Пассажиры Passengers
Guy Hendrix Dyas, Gene Serdena
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
Книга джунглей 7.4
Книга джунглей The Jungle Book
Роберт Легато, Dan Lemmon, Adam Valdez, Andrew R. Jones
Победитель
Доктор Стрэндж 8.0
Доктор Стрэндж Doctor Strange
Stephane Ceretti, Paul Corbould, Richard Bluff, Vincent Cirelli
Кубо. Легенда о самурае 7.7
Кубо. Легенда о самурае Kubo and the Two Strings
Steve Emerson, Brad Schiff, Oliver Jones, Brian McLean
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории 7.6
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории Star Wars Anthology: Rogue One
Neil Corbould, Hal T. Hickel, John Knoll, Mohen Leo
Глубоководный горизонт 7.4
Глубоководный горизонт Deepwater Horizon
Burt Dalton, Craig Hammack, Jason H. Snell, Jason Billington
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Лунный свет 7.6
Лунный свет Moonlight
Барри Дженкинс, Tarell Alvin McCraney
Победитель
Скрытые фигуры 7.6
Скрытые фигуры Hidden Figures
Тед Мелфи, Allison Schroeder
Прибытие 7.7
Прибытие Arrival
Эрик Хайссерер
Ограды 7.2
Ограды Fences
August Wilson Posthumously.
Лев 7.8
Лев Lion
Luke Davies
Oscar / Лучший анимационный полнометражный фильм
Зверополис 8.2
Зверополис Zootopia
Байрон Ховард, Рич Мур, Clark Spencer
Победитель
Жизнь кабачка 7.6
Жизнь кабачка Ma vie de Courgette
Макс Карли, Клод Баррас
Моана 8.0
Моана Moana
Рон Клементс, Джон Маскер, Osnat Shurer
Красная черепаха 7.5
Красная черепаха La tortue rouge
Майкл Дадок де Уит, Тосио Судзуки
Кубо. Легенда о самурае 7.7
Кубо. Легенда о самурае Kubo and the Two Strings
Трэвис Найт, Arianne Sutner
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
Piper Piper
Alan Barillaro, Marc Sondheimer
Blind Vaysha Blind Vaysha
Теодор Ушев
Pearl Pearl
Патрик Осборн
Borrowed Time Borrowed Time
Andrew Coats, Lou Hamou-Lhadj
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
О. Джей: Сделано в Америке
О. Джей: Сделано в Америке O.J.: Made in America
Ezra Edelman, Caroline Waterlow
Я вам не негр 7.9
Я вам не негр I Am Not Your Negro
Рауль Пек, Hébert Peck, Реми Греллети
Анимированная жизнь 7.3
Анимированная жизнь Life, Animated
Julie Goldman, Роджер Росс Уильямс
Море в огне 6.8
Море в огне Fuocoammare
Донателла Палермо, Джанфранко Рози
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
The White Helmets The White Helmets
Joanna Natasegara, Орландо фон Айнсидель
Extremis Extremis
Дэн Краусс
Watani: My Homeland Watani: My Homeland
Stephen Ellis, Marcel Mettelsiefen
Oscar / Лучший звуковой монтаж
Прибытие 7.7
Прибытие Arrival
Sylvain Bellemare
По соображениям совести 8.3
По соображениям совести Hacksaw Ridge
Robert Mackenzie, Andy Wright
Ла-Ла Ленд 7.7
Ла-Ла Ленд La La Land
Mildred Iatrou, Ai-Ling Lee
Чудо на Гудзоне 7.6
Чудо на Гудзоне Sully
Bub Asman, Alan Robert Murray
Глубоководный горизонт 7.4
Глубоководный горизонт Deepwater Horizon
Wylie Stateman, Renee Tondelli
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
Коммивояжер 7.6
Коммивояжер Forushande
Iran
Победитель
Танна 6.9
Танна Tanna
Australia
Моя земля 7.8
Моя земля Under sandet / Land of mine
Denmark
Вторая жизнь Уве 7.6
Вторая жизнь Уве En man som heter Ove
Sweden
Тони Эрдманн 7.3
Тони Эрдманн Toni Erdmann
Germany
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Хор 8.1
Хор Mindenki
Кристоф Дек, Anna Udvardy
Таймкод 7.0
Таймкод Timecode
Хуанхо Хименес Пенья
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
Манчестер у моря 7.6
Манчестер у моря Manchester by the Sea
Кеннет Лонерган
Победитель
Женщины ХХ века 7.4
Женщины ХХ века 20th Century Women
Майк Миллс
Лобстер 6.4
Лобстер The Lobster
Йоргос Лантимос, Efthimis Filippou
Любой ценой 7.6
Любой ценой Hell or High Water
Тейлор Шеридан
Ла-Ла Ленд 7.7
Ла-Ла Ленд La La Land
Дэмьен Шазелл
Oscar / Лучший звук
По соображениям совести 8.3
По соображениям совести Hacksaw Ridge
Peter Grace, Kevin O'Connell, Robert Mackenzie, Andy Wright
Победитель
13 часов: Тайные солдаты Бенгази 7.5
13 часов: Тайные солдаты Бенгази 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi
Mac Ruth, Jeffrey J. Haboush, Greg P. Russell, Gary Summers On February 25, 2017, the name of recipient Greg P. Russell was removed "for violation of Academy campaign regulations."
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории 7.6
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории Star Wars Anthology: Rogue One
David Parker, Christopher Scarabosio, Stuart Wilson
Ла-Ла Ленд 7.7
Ла-Ла Ленд La La Land
Ai-Ling Lee, Steven Morrow, Andy Nelson
Прибытие 7.7
Прибытие Arrival
Bernard Gariépy Strobl, Claude La Haye
